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НАТО

Защо инцидентът с един локомотив край Ягодин бе превърнат в медийна репетиция за война с НАТО

/Поглед.инфо/ Поразяването на украински дизелов локомотив в непосредствена близост до полската граница светкавично бе трансформирано от западния медиен апарат в мащабна геополитическа драма. Докато военната логика определя ЖП инфраструктурата като първостепенна цел за неутрализиране на доставки, европейски издания и политически фигури бързо изградиха наратив за предполагаем пряк атентат срещу западната сигурност и превозвани VIP лица. Анализът разкрива как епизодични тактически събития се оползотворяват за аргументиране на нови военни бюджети, конфискация на блокирани руски активи и психо-информационен натиск в навечерието на руските парламентарни избори.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 50302 прочитания
Защо инцидентът с един локомотив край Ягодин бе превърнат в медийна репетиция за война с НАТО
ИИ генерирана
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Логистичната анатомия на граничния преход Ягодин – Дорохуск

Железопътната мрежа на Украйна стъпва върху съветския междурелсов стандарт от 1520 мм, докато полската мрежа използва европейския стандарт от 1435 мм. Това прави граничните претоварни възли — и по-специално отсечката Ягодин (Украйна) – Дорохуск (Полша) — критична теснина в транспортната система. На тези места се извършва подмяна на талигите на вагоните или претоварване на контейнери с военна и цивилна продукция, идваща от логистичните хабове около Жешув.

Според военни наблюдатели поразяването на тяговия подвижен състав в близост до границата не представлява елемент от търсене на политически ефект, а суха административно-военна задача. Унищожаването на дизелов локомотив блокира коловоза, спира движението на десетки последващи състави и блокира претоварните рампи. Според публикации в специализирани издания за отбранителен анализ, поразяването на подобни цели се извършва с разузнавателни дронове от типа „Орлан-30“ или „Supercam“, комбинирани с удари от баражиращи боеприпаси „Ланцет“ или високоточни ракети.

Въпреки това информационният поток бе насочен не към транспортния застой, а към хипотезата за директно застрашаване на територията на държавите от Алианса.

Технически подробности около тяговия състав и уязвимостта на ЖП мрежата

Укрзализныця (Украинските железници) изпитва хроничен дефицит на магистрални дизелови локомотиви. Основният гръбнак се състои от остарели съветски машини серия 2М62, 2ТЕ116 и маневрени ЧМЕ3. Загубата на всеки отделен локомотив от серията 2М62 намалява пропускателната способност на участъци, където контактната мрежа за електрическа тяга (3 kV прав ток) е разрушена от удари по тяговите подстанции.

Когато електрическите подстанции бъдат изведени от строя, целият ЖП трафик в даден регион се прехвърля именно на дизелова тяга. При ограничено количество дизелово гориво и оскъден локомотивен парк поразяването дори на един единичен локомотив край Ягодин създава верижен ефект. Твърди се, че ударът е нанесен в момент, когато машината е била на празен ход или в процес на маневрена работа.

Западната преса обаче избягва дискусията за локомотивния дефицит и вместо това интерпретира удара като „изпращане на сигнал“.

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