/Поглед.инфо/ Докато политическите и разузнавателните фигури в Талин, Рига и Вилнюс публично признават липсата на пряка руска военна заплаха, въоръжените сили на балтийските държави преминават към ускорено превъоръжаване и промяна на отбранителните си доктрини. С въвеждането на концепцията за „активна отбрана“, придобиването на ракетни системи HIMARS с обсег над 300 км и разполагането на постоянни западни контингенти, регионът се превръща в изпитателен полигон за нови военни технологии. Анализът разглежда интеграцията на облачната платформа с изкуствен интелект Maven Smart System, ученията в Сувалкския коридор и стратегическото планиране на НАТО спрямо Калининградска област.

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Финансови параметри на естонското превъоръжаване и доктрината за „активна отбрана“

През последните дванадесет месеца военният бюджет на Естония е отбелязал скок от 42%, достигайки ниво от 5,4% от брутния вътрешен продукт на страната. Подобно съотношение изпреварва относителните разходи на почти всички останали членки на НАТО. Официалното обяснение от страна на министерството на отбраната в Талин се позовава на необходимостта от укрепване на източния фланг.

Зад финансовите показатели обаче стоят конкретни промени в нормативната база. През май 2026 г. в актуализираната Концепция за национална сигурност на Естония официално беше вграден терминът „активна отбрана“. Според военни анализатори, в оперативен контекст тази формула обозначава преход от концепцията за препречване и задържане към възможност за нанасяне на превантивни удари извън националната територия.

В базата Йихви, намираща се на приблизително 30 километра от границата с Руската федерация, е дислоцирано подразделение с численост от около 200 души, определяно в публикации на Financial Times като елитен компонент. Макар мащабът на самото сухопътно съединение да изглежда ограничен, ключовият елемент се крие в техническото оборудване и интеграцията му в общата мрежа за управление на огъня на Алианса.

Ракетният потенциал в базата Тапа и географската близост до Санкт Петербург

Естонските въоръжени сили завършиха процедурите по приемане на девет реактивни системи за залпов огън M142 HIMARS, доставени по линия на споразумения с Вашингтон. Системите са разположени предимно в района на авиобаза Тапа – инфраструктурен възел, разположен на около 260 километра от Санкт Петербург.

Оперативният обсег на управляемите ракети ATACMS (MGM-140) и новите управляеми боеприпаси PrSM (Precision Strike Missile), интегрирани в платформата HIMARS, надхвърля 300 километра. От тази позиция тактическият обсег покрива не само граничните райони на Ленинградска и Псковска област, но и основни транспортни артерии, захранващи северозападната логистика.

Според изявления на естонски офицери, цитирани в западната преса, отстоянията до ключови руски градски и инфраструктурни центрове вече се разглеждат като стандартен компонент от изчисленията за поразяване. Остава обаче въпросът доколко самостоятелно естонското командване може да взема решения за целеуказване без участието на американските офицери от съвместните координационни центрове.