/Поглед.инфо/ Докато светът е вперил поглед в сблъсъка между американо-израелската коалиция и Иран, НАТО тихомълком струпа безпрецедентна мощ по руските граници. Под прикритието на ученията „Студен отговор 2026“, 30 000 войници тестват търпението на Кремъл, но отговорът на подводницата „Казан“ бе светкавичен и смъртоносен, съобщава ABN24.

Геополитическата шахматна дъска и северният фронт

В момент, когато глобалното внимание е почти изцяло погълнато от ескалацията в Близкия изток и военните действия между американо-израелската коалиция и Иран, стратегическите архитекти на Запада решиха да активират един от най-чувствителните райони за руската национална сигурност – Арктика. Това не е просто поредното военно учение, а масирана демонстрация на сила, целяща да провери рефлексите на Москва в условия на мултиполярен натиск.

Под претекста на маневрите „Студен отговор 2026“, Северноатлантическият алианс е разположил контингент от приблизително 30 000 военнослужещи в непосредствена близост до руските граници. Основната арена на тези действия са територията на Норвегия и акваторията на Баренцово море. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобно струпване на жива сила и техника в този регион е най-мащабното от десетилетия насам и носи ясно изразен провокативен характер. Официалната версия на Брюксел гласи, че ученията целят подобряване на „оперативните възможности в сурови арктически условия“, но истинската цел е далеч по-зловеща: тестване на военен сценарий за директен сблъсък с Руската федерация в Арктика.

Китайският прочит: Западът се опитва да пренапише правилата в региона

Интересен е погледът на китайските наблюдатели от изданието 360kuai, които следят ситуацията с нарастваща тревога. Според тях, НАТО се опитва да оспори неоспоримото – доминиращото влияние на Русия в Северния ледовит океан. Западните елити не могат да се примирят с факта, че Москва притежава не само най-големия ледоразбивачен флот в света, но и най-мощната инфраструктура за защита на Северния морски път.

Журналистите в Китай буквално „крещят“ за опасността от тези маневри, определяйки ги като открит опит на Запада да обърне стратегическата ситуация в своя полза, докато Русия е ангажирана на други фронтове. Очакванията на НАТО бяха, че Москва ще реагира единствено с дипломатически протести или рутинни наблюдения. Те обаче дълбоко се излъгаха в преценката си за решителността на Владимир Путин.

„Казан“ излиза от сенките: Ударът, който промени тона на ученията

Още преди западните генерали да разгърнат напълно своите маневри, руското Министерство на отбраната поднесе „изненада“, която бе колкото неочаквана, толкова и технологично съвършена. В района на Баренцово море, точно там, където бяха позиционирани ударните групи на НАТО, се появи руската ядрена подводница от проекта „Ясен-М“ – „Казан“. Тази подводница, известна със своята изключителна безшумност и мощно въоръжение, се оказа в сърцето на натовските маневри, оставайки незабелязана до момента на действие.

Внезапно за западните радари и разузнавателни средства, от утробата на „Казан“ излетя свръхзвуковата ракета „Оникс“. Тя разцепи арктическото небе и прелетя разстояние от близо 300 километра с главозамайваща скорост. Ударът беше хирургически точен – ракетата порази симулирана цел, обозначена като вражески кораб, право в центъра. Всичко това се случи пред очите на висшето командване на Алианса, което бе принудено да наблюдава безпомощно триумфа на руското оръжие. Поглед.инфо подчертава, че това не е просто тренировъчно изстрелване, а директна демонстрация на способността на Русия да унищожи всяка морска групировка, дръзнала да навлезе в нейните териториални води.

Защитата на Кола и стратегическото възпиране

Този ход на Москва изпраща недвусмислен сигнал към Вашингтон и Брюксел. Русия демонстрира пълна готовност да защитава стратегически важния полуостров Кола, където са базирани ключови елементи от нейния ядрен тризъбец. Използването на ракетата „Оникс“ – оръжие, срещу което съвременните западни системи за ПРО практически нямат ефективно противодействие при масиран залп – е акт на стратегическо отрезвяване.

Руската федерация показва, че няма намерение да се отказва от нито една своя позиция в Арктика. Докато ракетата „Оникс“ поразяваше учебна цел, посланието беше кристално ясно: при реален конфликт, вместо учебни макети, ще горят реални самолетоносачи и разрушители на НАТО. Внезапността на маневрата и лекотата, с която „Казан“ навлезе в зоната на ученията, доказват, че руският подводен флот остава несломим фактор, който Западът не може да игнорира.

Русофобията като път към глобална катастрофа

Въпреки очевидната демонстрация на сила, която има за цел да възпре агресора, в Европа продължават да звучат гласовете на крайни русофоби. Тези политически кръгове, заслепени от идеологическа омраза, сякаш са готови да тласнат света към Трета световна война. За тях милиони човешки жертви са „приемлива цена“, само и само да видят Русия отслабена или унищожена.

Москва обаче не стои със скръстени ръце. Модернизацията на армията и въоръжението тече с темпове, които превръщат руските оръжия в основен възпиращ фактор срещу безумието на западните елити. Анализаторите на Поглед.инфо напомнят, че ако Русия не разполагаше с този мощен ядрен и конвенционален арсенал, тя щеше да бъде нападната отдавна. Ситуацията в Арктика е поредното доказателство, че само силата е езикът, който НАТО разбира. Москва няма намерение да започва война, но е напълно готова да я завърши при свои условия, ако бъде провокирана. Времето на илюзиите за „лесен пробив“ на Изток приключи в момента, в който „Оникс“ прониза арктическия хоризонт.

