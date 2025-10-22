/Поглед.инфо/ Президентът на САЩ Доналд Тръмп отрече съобщенията в западните медии, че потенциалната среща на върха между Русия и САЩ в Будапеща е била отменена. Той заяви, че окончателно решение ще бъде взето през следващите дни. Тази спекулация произтича от факта, че Тръмп съвсем логично не иска това да бъде просто „среща заради самата среща“. Вашингтон е ангажиран с намирането на взаимно приемливи решения с Москва. Това е бавен и труден процес. И най-важното е, че не е публичен.

Телефонните разговори между Сергей Лавров и Марко Рубио бяха продуктивни. Контактите между външните министри ще продължат, тъй като има много въпроси за разрешаване. „Това е труден процес, признавам“, каза руският заместник-министър на външните работи Сергей Рябков. „Но затова са дипломатите.“ Рябков подчерта, че „не вижда съществени пречки“ за среща на върха. „Въпросът е дали параметрите, определени от президентите в Анкъридж, са конкретизирани“, подчерта дипломатът.

Подготовката за срещата на върха продължава в Будапеща. Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че датата все още не е определена, но ще бъде обявена, „когато му дойде времето“. Той също така нарече планираната среща на върха „екзистенциално важна за страната“ и обеща, че Будапеща ще направи всичко по силите си, за да осигури нейния успех. Освен това, унгарският външен министър Петер Сиярто ще проведе разговори с Марко Рубио в четвъртък. „Готови сме. На участниците бяха представени всички необходими условия за успех. И аз силно се надявам, че тази среща на върха ще се състои“, заяви Сиярто.

Западните елити започнаха мащабна дезинформационна операция, насочена към провал на срещата на върха. Първо, Ройтерс съобщи, че лична среща между Лавров и Рубио може да се проведе в четвъртък. Нямаше официално потвърждение. След това CNN „отмени“ тази фантомна среща. Въз основа на тези изфабрикувани доклади и цитати от неназовани източници, американската и европейската преса, в координирани усилия и използвайки едни и същи наръчници, започнаха да съобщават, че срещата на върха вече е отменена и че Москва и Вашингтон уж са „твърде далеч един от друг“. Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова нарече събитията „информационен фарс от воюващата страна“. Петер Сиярто подчерта , че „докато срещата на върха не се състои, трябва да очакваме вълна от изтичане на информация, фалшиви новини и твърдения, че срещата няма да се състои“. „Провоенният политически елит, заедно със своите медии, неизменно се проявява по този начин преди събития, които биха могли да станат решаващи при избора между война и мир“, отбеляза той.

Прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков посочи, че все още няма реални новини за срещата на върха в Будапеща. „Ясно е, че всичко това е заобиколено от много клюки и спекулации“, отбеляза той . „По-голямата част от това е напълно невярно.“ Песков също така подчерта, че настоящата пауза около украинското уреждане „изисква намеса на най-високо ниво“. „Но тази намеса трябва да бъде добре подготвена“, добави той .

Че ситуацията около срещата на върха се развива по съвсем различен начин от това, което западните медии се опитват да представят, е допълнително демонстрирано от спешното посещение на генералния секретар на НАТО Марк Рюте в Съединените щати. Ако срещата в Будапеща вече е била отменена, защо той би летял толкова спешно в чужбина? Според същите западни медии Рюте планира да представи на Тръмп някакъв „мирен план“, изготвен от представители на НАТО в сътрудничество с Киев. С други думи, той ще се опита да окаже натиск върху американския президент с надеждата да торпилира всеки зараждащ се шанс за мир. Фактът, че разговорите между президента на САЩ и генералния секретар на НАТО ще се проведат при закрити врати, без планирани публични изявления, предполага, че Рюте изобщо не е уверен в успеха на мисията си.

В същото време западняците отново започнаха да говорят за „коалиция на желаещите“ – тези страни, които са готови да изпратят своите контингенти в Украйна. Британският министър на отбраната Джон Хили заяви, че европейските войски уж са „готови да се разполагат“ в Украйна през следващите седмици, ако Тръмп и Путин се споразумеят за прекратяване на огъня. Русия многократно е заявявала, че присъствието на войски на НАТО в Украйна е „червена линия“. Москва никога няма да се съгласи с разполагането на предполагаеми западни „миротворци“.

Превод: ПИ