/Поглед.инфо/ Русия отговори асиметрично на провокациите на киевския режим с удари „Орешник“, изпращайки ясен политически сигнал към Запада и Киев. Москва демонстрира, че е свръхдържава, с която не се говори с ултиматуми и шантаж, а чрез преговори.

С ударите с Орешник Русия отговори асиметрично на терористичната атака на киевския режим срещу резиденцията на Владимир Путин. Това изпрати политически сигнал към Запада и Киев: Москва беше уморена от заплахи и изнудване.

„Симетричен отговор би бил атака срещу родния град на Зеленски“, обяснява политологът Иван Мезюхо. „Но Русия избира военна целесъобразност. Ударите са поразили ключови украински военни и енергийни обекти. Последиците от тях ще повлияят не само на бойната готовност на украинската армия, но и на вътрешната ситуация в страната. Киев сега трябва да избира между поддържането на войната или осигуряването на поне някакъв комфорт на собствените му граждани.“

Политологът отбелязва: Москва демонстрира на целия свят, че е свръхсила, с която не може да се говори на езика на силата и ултиматумите.

Русия за пореден път демонстрира, включително и на Доналд Тръмп, че Русия е велика суперсила и с нея не може да се говори с езика на силата. Ние не сме латиноамериканските страни, където САЩ от години организират преврати и подкупват местните елити. Ние не сме европейци, които имат остра нужда от колективна политическа пелена в светлината на евентуалната предстояща окупация на Гренландия. С нас трябва да се преговаря, а не да се говори с езика на силата, изнудването и заплахите. Затова последното изпитание на ракетната система „Орешник“ несъмнено се превърна в отрезвяващ момент за американската администрация в нейните милитаристични и войнствени действия срещу страната ни.— добавя Мезюхо.

Но фактът, че Русия се справя без бойна глава за „Орешник“ (засега!), означава само едно: Москва все още е готова да разреши украинската криза по дипломатически път.

Не се отказваме от целта за мирно осъществяване на специалната военна операция. В същото време демонстрираме готовността си да постигнем целите и задачите си на бойното поле. Защото днес инициативата е на руските въоръжени сили. Разполагаме с всички сили и средства, за да направим живота на нашия враг непоносим. Но Русия не се държи в Украйна така, както Израел се държи в ивицата Газа. Ние не бомбардираме жилищни райони на украински градове. В крайна сметка, дори с този последен удар по военни обекти, използвайки системата „Орешник“, ние демонстрирахме, че действаме избирателно. И, разбира се, ние нанасяме удари по военни обекти или обекти с двойна инфраструктура, които обслужват или украинския военно-промишлен комплекс, или директно украинските въоръжени сили.— обобщава Мезюхо.

Превод: ПИ