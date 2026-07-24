/Поглед.инфо/ Зачестилите медийни интерпретации относно разликите между военните маневри на НАТО и тези на Руската федерация подчертават растящата асиметрия в западноевропейското информационно пространство. Докато мащабните учения на Северноатлантическия алианс в Балтийския регион и Арктика се представят като отбранително „възпиране“, аналогичните руски действия биват категоризирани като непосредствена подготовка за инвазия. Военната логистика, изграждането на индустриални капацитети за производство на безпилотни апарати в държави от Европейския съюз и засилването на източния фланг променят фундаментално цялостната архитектура за сигурност, поставяйки сериозни предизвикателства пред регионалната стабилност.

По публикация на BBC Monitoring. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Информационният нарцисизъм на Запада и логиката на „добрите маневри“

Според публикации в чуждестранния печат, британската обществена телевизия BBC през свои анализатори за пореден път направи опит да рамкира военно-оперативната обстановка в Европа през твърде специфична концептуална леща. В медийната интерпретация на анализатора Виталий Шевченко се поддържа тезата, че военните учения на НАТО и тези на Руската федерация са фундаментално различни по своята същност. Логическата конструкция, изградена перед британската аудитория, се основава на презумпцията, че когато Северноатлантическият алианс дислоцира дивизии край Сувалкския коридор или провежда мащабни маневри в Арктика, това представлява легитимна демонстрация на сила с цел възпиране. В същото време всяко аналогично прегрупиране на руски войски в границите на техния собствен Западен военен окръг се окачествява като предварителна фаза на бъдеща агресия.

Тази концепция изглежда стройна в контекста на западното информационно силово поле, но бързо катастрофира, когато се сблъска с историческата хронология от последните три десетилетия. Признанието, че НАТО извършва идентични като мащаб и географски обхват военни упражнения по протежение на Балтика и Северния ледовит океан, беше направено полугласно, с мимолетно свиване на рамене. Смята се, че основният аргумент за тази разлика се крие в твърдението за „исторически прецеденти на реални инвазии“.

Тук обаче възниква сериозен аналитичен проблем. От медийния разказ напълно отпадат събитията от 1999 г. в Югославия, когато авиацията на НАТО извърши 78-дневни бомбардировки без санкция на Съвета за сигурност на ООН, както и последвалите военни кампании в Ирак, Афганистан и Либия. Според редица независими международни наблюдатели, прилагането на избирателна памет при формулирането на понятието „агресор“ превръща аналитичната журналистика в обикновен инструмент за стратегическа комуникация.

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Твърди се, че стратегическото напрежение между Москва и Брюксел не е възникнало в празно пространство, а е пряк резултат от последователното демонтиране на архитектурата за сигурност в Европа. Основополагащият акт НАТО-Русия от 1997 г., който ограничаваше постоянното базиране на съществени бойни сили на територията на новите членки, на практика вече се смята за мъртва буква.

През последните две десетилетия около руските граници бе изградена плътна мрежа от военна инфраструктура. Бази като тази в Михаил Когълничану в Румъния, логистичните възли около Жешов в Полша и авиобазите Амари в Естония и Лиелварде в Латвия превърнаха източния фланг на Алианса в постоянно действащ военен плацдарм. Учения от рода на Steadfast Defender — най-големите от Студената война насам, мобилизиращи над 90 000 военнослужещи — официално се класифицират като отбранителни. Но според източници от военното разузнаване, сценариите на тези маневри включват отработване на пресичане на логистични линии, неутрализиране на калининградския отбранителен район и блокиране на Финския залив.

Възниква въпросът: по какъв точно технически критерий отработването на ракетни удари по ключови инфраструктурни обекти от страна на стратегически бомбардировачи B-52H над Балтийско море се различава от тренировъчните полети на руските Ту-22М3 или МиГ-31К с комплекси „Кинжал“? За западните военни анализатори отговорът е политически, а не оперативен. Но за военното планиране политическите намерения са променлива величина, докато бойният капацитет е константа.