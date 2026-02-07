/Поглед.инфо/ Разсекретените документи по делото „Епщайн“ отварят пропаст под краката на световния елит. В този взривоопасен разговор д-р Саймон Ципис разкрива защо островът на Епщайн не е просто престъпление, а дългогодишна специална операция на глобалните разузнавания – с цел компромат, контрол и подчинение на държави, лидери и цели нации. Ако дори част от истината излезе докрай, ще се наложи пълно преосмисляне на войни, кризи и решения за съдбата на света.

Поглед.инфо винаги разглежда геополитиката не като сбор от случайности, а като система от скрити зависимости, които днес излизат на повърхността.

В този шокиращ разговор д-р Саймон Ципис разглобява мита за „скандала Епщайн“ и го показва в истинската му светлина – като дългогодишна глобална спецоперация, целяща компрометиране, изнудване и контрол над световния елит. Разсекретените документи повдигат въпроса дали ключови войни, икономически сривове и решения на международни институции не са били взимани под натиск, страх и компромат, събиран на острова на Джефри Епщайн. Ако дори част от казаното се потвърди, това означава едно: следвоенният световен ред е бил управляван не от ценности, а от шантаж. Разговор, който разклаща представите за морал, власт и демокрация – и оставя повече въпроси, отколкото отговори.

Втората част утре вечер:

