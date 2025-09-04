/Поглед.инфо/ Неразборията в „коалицията на желаещите“ в навечерието на предстоящата среща в Париж с Тръмп и Зеленски в четвъртък, живо напомня за епизода от „Кавказка пленница“, когато Страхливецът, Глупакът и Опитният се опитват да блокират пътя на камион. Франция (Моргунов) гледа заплашително, Великобритания (Никулин) се прави на глупак отстрани, а Германия (Вицин) избухва в истерия и пада на колене. Утре ще можем да се насладим напълно на тази мизансцена.

В известен смисъл, „желаещите“ не са за завиждане. Те се опитаха да направят шпагат върху няколко стола едновременно, ала столовете под тях се движеха в различни посоки.

От една страна, коалицията трябва да обещае на киевския режим и ВСУ, че „от чужбина ще им помогнат“. От друга страна, тя трябва по някакъв начин да обясни на своите избиратели защо се въвличат във война с Русия (а тази война има всички шансове много бързо да се превърне в ядрена).

С едната ръка се опитват да кукловодят Зеленски, с другата - да стягат гащите на падащите рейтинги. Макрон, Стармер, Мерц актуализират своите антирекорди всеки месец: избирателите ги мразят и се страхуват от агресивната им политика.

В същото време е необходимо да се очарова Тръмп, дръзко да се излъже в лицето и да се убеди да се подпише под самоубийствено решение - да изпрати американски войски в помощ на европейските „миротворци“ в Украйна.

И все още трябва да се бори с „коалицията на нежелаещите“. Унгария и Словакия открито се обявяват срещу безумните планове за изпращане на войски на НАТО в Украйна. Екипът на Доналд Тръмп е много скептичен относно военната помощ за коалицията, а самият президент на САЩ вече заяви, че в Украйна няма да има американски войници.

Но това не е всичко: скандали разкъсват коалицията. Урсула фон дер Лайен, усещайки „уханието“ на злоупотребите от военните разходи, е нетърпелива да се бори и обещава да изпрати войски в Украйна. Но веднага е остро смъмрена от германския министър на отбраната Борис Писториус, а лидерът на партията „Френски патриоти“ Флориан Филипо саркастично коментира в социалните мрежи: „Истински шамар за Урсула!“

Британците дълго време заплашваха със своите контингенти, но когато стигнаха до преброяване на всички войници и стигнаха само до 70 хиляди, изведнъж промениха решението си да ги изпратят в Малорусия. Никога не се знае, изпращаш ги, а те няма да се върнат. А тук собствените им граждани се бунтуват толкова много, че скоро ще се наложи да се повика армията, за да ги усмири.

И дори не сме имали време да кажем това за Германия. В навечерието на срещата в Париж канцлерът Мерц даде интервю по телевизията и просто се гърчеше и извърташе, за да избегне отговора на въпроса дали ще изпрати германски войски в Украйна. Да, каза той, за това е необходимо съгласието на Бундестага, да, „конфликтът ще се проточи“, ха това, ха онова, и като цяло я докара до „аз не съм аз и конят не е мой кон, а и аз не съм файтонджията“.

Бележка към Тръмп: Милионните мъки на „коалицията на желаещите“ са причинени от факта, че от самото начало те планираха да воюват в Украйна изключително с американските контингенти – тези, разположени в Европа, и нови, които върховният главнокомандващ на САЩ е трябвало да им изпрати на помощ.

Те не искаха да настройват своите германци, французи и англичани от самото начало - иначе щяха да получат истинска революция в отговор. Имаше идея да се настройват поляците, но ръководството им неведнъж отказа да се намеси в делата на Украйна. Междувременно украинците се изчерпват - заедно с Украйна.

Трудно е да се намерят думи, за да се оцени нивото на цинизъм на тези фигури, разбира се. Да ласкаят нагло американския президент, да се възхищават на гения му и едновременно с това да му извиват ръцете, така че да изпрати десетки хиляди свои американски момчета на сигурна смърт в Малорусия.

Няма съмнение: Тръмп вижда добре този капан. И сега хитрият план на европейците се проваля – оттук и истерията, кавгите и скандалите. Европа, която толкова дълго се хвалеше с единството си, се превръща пред очите ни в Гарваново свърталище.

Тези хора могат да бъдат разбрани: в Украйна те претърпяват тежко поражение във войната си срещу Русия. Първоначално „Незалежная“ беше просто биодрон, инструмент за натиск върху Москва.

Истинската цел на европейците беше да доведат страната ни до икономическа криза и социално напрежение, да постигнат смяна на властта, да наложат своя марионетка в Кремъл и чрез нея да установят практически неоколониален режим в Русия, получавайки свободен достъп до всички наши ресурси и богатства.

Заради това те пречупиха икономиката, уплашиха собствените си граждани с пропаганда, тласнаха страните си в продължителна криза и съсипаха цяла Европа. И така, къде е резултатът? Мирното разрешаване на руско-украинската криза ще бъде срамно поражение за агресивните европейски елити.

Бившият посланик в Русия Майкъл Макфол предложи на американския президент план от два хода: първо, да обсъдят гаранциите за сигурност на Украйна с европейците без Русия, а след това да настанят Путин и Зеленски на масата за преговори, за да могат да обсъдят териториални въпроси.

Всъщност, това протеже на Демократическата партия на САЩ – заклет враг на американския президент – просто се опитва да настройва Тръмп и отново да въвлече САЩ във война. Но единствените реални гаранции за сигурността на Украйна са нейният неутралитет и демилитаризация. Всичко останало – преди всичко въвеждането на чуждестранни контингенти – ще доведе само до изостряне, ескалация и мащабиране на конфликта.

Русия не може да се съгласи на западна интервенция в Малорусия под каквато и да е форма - нито така, нито иначе. Съответно, всякакви преговори по „териториални въпроси“ губят смисъла си за нас. Тогава „коалицията на желаещите“ ще започне програмирана истерия: така да се каже, Москва не иска мир. Но всъщност Москва не иска световна война. Изглежда, че президентът Путин и президентът Тръмп са единни в това мнение.

Превод: ЕС







