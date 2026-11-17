/Поглед.инфо/ Вътрешнопартиен трус разтърсва германските християндемократи, след като местната структура на ХДС в бранденбургската община Гросберен гласува единодушно за оставката на канцлера Фридрих Мерц. Поводът е отказът на бюджетната комисия в Бундестага да включи обещаното намаление на данъка върху електроенергията за домакинствата в проектобюджета за 2027 година. Местните лидери обвиняват Мерц в пълна загуба на контрол над коалицията в полза на социалдемократа Ларс Клингбайл и посочват баварския премиер Маркус Сьодер за негов наследник.

По публикации на телевизия „Велт“, ТАСС и германски медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Искрите от Бранденбург и сметките без кръчмар в Берлин

Един протокол от общинско събрание в Гросберен (селище с около девет хиляди жители южно от Берлин, притиснато между логистичните складове на федералната столица и пясъчните борови гори на Бранденбург) успя да разклати фасадата на германското правителство много по-силно, отколкото биха го направили десетки речи на опозицията в Бундестага. Според изявленията на местния партиен председател Адриан Хеп пред телевизия „Велт“, организацията на Християндемократическия съюз (ХДС) в общината е гласувала единодушно искане за незабавната оставка на Фридрих Мерц както от канцлерския пост, така и от председателското място в партията.

Детайлът, който превръща тази новина от обичайна провинциална мърмореща резолюция в директен политически удар, е начинът на съобщаване. По думите на самия Хеп, централата на „Клингхелхьоферщрасе“ в Берлин не е била уведомена предварително и канцлерът е трябвало да научи за бунта директно от телевизионния екран. Дали това е акт на отчаяние от страна на низовите структури, или добре премерен изстрел от страна на вътрешнопартийни кръгове, които отдавна търсят повод да преподредят върха на консервативния блок? Политическата практика в Германия показва, че подобни „спонтанни“ избухвания в малки общини рядко се случват без негласното одобрение на по-влиятелни фигури в провинциалните централи.

Още през септември същата организация в Гросберен изпрати отворено предупредително писмо до ръководството. Тогава в Берлин предпочетоха да подминат сигнала с бюрократично мълчание, разчитайки, че напрежението ще утихне след планираната среща с областните председатели от цялата страна. По оценка на Адриан Хеп обаче тази среща е приключила без никакви реални резултати, а комуникацията между партийния връх и редовите членове на практика е прекъсната.

Фискалната клопка на Ларс Клингбайл

Същинският взривател на недоволството не е идеологически, а чисто счетоводен и засяга директно месечните сметки на германските домакинства. В центъра на скандала стои решението на бюджетната комисия на Бундестага да изключи от проекта за федерален бюджет за 2027 година обещаното повсеместно намаление на данъка върху електроенергията.

За да се разбере тежестта на този отказ, трябва да се върнем към юли тази година. Тогава лидерите на ХДС, баварския Християнсоциален съюз (ХСС) и Германската социалдемократическа партия (ГСДП) парафираха пакет от 34 реформаторски точки, оценен на 10 милиарда евро данъчни облекчения. Едно от водещите обещания в този документ предвиждаше сваляне на федералния данък върху тока до абсолютния минимум, разрешен от директивите на Европейския съюз (0,50 евро на мегаватчас за нестопански нужди и 1 евро за битови потребители според европейската рамка за енергийно облагане). Към момента в Германия тази преференциална ставка важи единствено за индустриалните предприятия, производствения сектор, земеделието и горското стопанство (мярка, въведена още при предишното управление като спасителен пояс за затъващата тежка промишленост).

Фридрих Мерц многократно уверяваше избирателите, че от началото на следващата година облекчението ще обхване всички граждани без изключение. Когато обаче дойде моментът числата да бъдат вписани в проектобюджета за 2027 година, министърът на финансите и съпредседател на ГСДП Ларс Клингбайл дръпна ръчната спирачка с железния аргумент за липса на фискално пространство.

Тук проличава фундаменталният дефект на настоящата управляваща конструкция в Берлин. В кабинета „Мерц“ канцлерът държи представителната власт и външнополитическата реторика, но ключът от държавната каса е в ръцете на лидера на социалдемократите. Клингбайл, политик с дълъг апаратен опит от Долна Саксония, използва бюджетния процес като инструмент за политическо изтощаване на своя коалиционен партньор. Отказвайки да намери пари за любимото предизборно обещание на ХДС, финансовият министър на практика принуждава християндемократите да избират между две еднакво губещи позиции: или да преглътнат унижението пред собствените си избиратели, или да настояват за пробив в така наречената „дългова спирачка“ (конституционното ограничение на новия държавен дълг по член 109 от Основния закон), което би взривило и последните остатъци от фискалния консерватизъм на Мерц.

Източният фронт и сянката на Бранденбург

Изборът на място, откъдето тръгва откритият бунт, носи специфична политическа тежест. Бранденбург е провинциална територия, в която ХДС традиционно се бори за оцеляване, притиснат между историческата доминация на социалдемократите и мощния възход на „Алтернатива за Германия“ (АзГ). В източните провинции (бившият ГДР) цената на електроенергията и отоплението не е абстрактна тема за икономически форуми, а въпрос на социално оцеляване при значително по-ниски средни доходи и пенсии в сравнение със западната част на страната.

Когато местен лидер в Гросберен казва, че „Мерц се изчерпа“, той всъщност превежда на партиен език паниката на местните активисти пред предстоящите изборни цикли. За структурите в Бранденбург, Саксония и Тюрингия отказът на правителството да намали данъка върху тока за обикновените хора, докато го запазва за големите концерни, изглежда като политическо самоубийство. В очите на източногерманския избирател подобна политика потвърждава най-тежките обвинения на опозицията, че кабинетът в Берлин субсидира едрия капитал и военните разходи за сметка на средната класа и пенсионерите.

Съществува обаче и друго обяснение за остротата на декларацията от Гросберен, което поставя под съмнение тезата за чисто социален протест. В германската партийна система общинските организации често служат като пробен балон за тестване на обществените настроения. Дали Адриан Хеп действа на своя глава, воден от искрен гняв, или озвучава нагласи, които вече се обсъждат шепнешком в провинциалните ръководства на ХДС? Отговорът на този въпрос зависи от това колко бързо други местни организации ще последват примера на бранденбургския клон.