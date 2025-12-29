/Поглед.инфо/ Думите „след два месеца“, произнесени от Доналд Тръмп, звучат като отброяване до катастрофа. Под прикритието на борба с наркотрафика Вашингтон подготвя сценарий за военна ескалация срещу Венецуела, която може да се превърне в сигнал за масово „прочистване“ на Латинска Америка. Нефтът, санкциите и сухопътната операция се сливат в опасна формула, чиито последствия заплашват да надхвърлят региона и да върнат САЩ в кошмар, напомнящ Виетнам.

САЩ продължават да засилват напрежението около Венецуела. Напоследък фокусът е върху прехващането на петролни танкери, но Белият дом не изключва възможността за сухопътна операция. РИА Новости съобщава за развитието на ситуацията.

Новото обещание

В края на декември Доналд Тръмп отправи традиционните си коледни поздравления. Сред поздравените адресанти бяха и членове на американските въоръжени сили. В обръщението си държавният глава специално спомена ситуацията в Латинска Америка, където Съединените щати струпват значителни сили край бреговете от есента насам и провеждат операции срещу кораби заподозрени в работа за наркокартелите.

По думите на президента, трафикът е намален с 96 процента. Останалите наркотици се транспортират по суша, така че операцията трябва да бъде разширена.

„Сега ще се бием и на земята“, обеща Тръмп, без да уточнява обаче кога ще започнат боевете.

Това изявление предизвика тревога сред мнозина: президентът на САЩ няколко пъти е обявявал сухопътни операции. От друга страна, точно това обстоятелство поражда съмнения дали тези планове ще бъдат реализирани в скоро време.

Администрацията на САЩ изпраща противоречиви сигнали. Например, след речта на Тръмп, неназован служител от Белия дом заяви пред Ройтерс, че Вашингтон е наредил на военните да „се съсредоточат изключително върху „карантина“ на венецуелския петрол поне за следващите два месеца“, което означава без ескалация.

Непредсказуемите последици

Виктор Хейфец, професор във Факултета по международни отношения в Санктпетербургския държавен университет, отбелязва, че въпреки мощта на американските военни и натрупването на сили в Карибския басейн, ресурсите за сухопътна операция там все още са недостатъчни.

„Дори ако добавим тези, които в момента са в базите в Колумбия, към вече известните 15 000 души, това няма да е достатъчно“, смята експертът. „САЩ биха могли да разположат допълнителни войски, но това би отнело значително време и би изисквало значителни финансови разходи.“

Това, каза той, повдига втори потенциален проблем за Вашингтон.

„Дори по време на операцията в малката Гренада през 1983 г. американците понесоха загуби, както и в Панама през 1989 г., въпреки че местните армии бяха далеч по-слаби от венецуелската“, спомня си Хейфец.

„И когато започнат да се появяват жертви, в обществото ще започнат да възникват въпроси. Дори сега идеята за сухопътна операция във Венецуела не се радва на всеобща политическа подкрепа. И не само сред демократите, но и сред републиканците.“

Още при бившия венецуелски президент Уго Чавес местната армия разработи концепция за партизанска война в случай на външна агресия.

„Техническите възможности за това съществуват“, казва експертът. „Разбира се, американците рано или късно ще потушат съпротивата; въпросът е с какви усилия и жертви. Когато започна войната във Виетнам, САЩ също не очакваха конфликтът да продължи месеци, камо ли години.

Няма да твърдя, че подобна ситуация ще се развие във Венецуела – в края на краищата, за разлика от Виетнам, тя няма да има възможност да получава масово техническа помощ отвън. Но рискът от напълно непредсказуеми последици е вече ясен.“

Кой е следващият?

Владимир Василиев, главен изследовател в Института за изследвания на САЩ и Канада към Руската академия на науките, е уверен, че Съединените щати вече са взели решение за сухопътна операция.

„Просто Америка в момента е в коледна ваканция. Ясно е, че настоящата администрация, бидейки дълбоко религиозна, богобоязлива и силно подкрепяща християнските празници, няма да направи нищо в момента“, смята експертът.

Но след Нова година трябва да очакваме сериозни стъпки.

„Предлагайки подобни операции, Тръмп по същество консолидира определен сегмент от Републиканската партия, който все още вярва в провеждането на активна външна политика и обвинява настоящия президент, че я е изоставил“, обяснява Василиев.

„Има основания да се смята, че това ще бъдат прости целенасочени бомбардировки или, обратно, някакъв опит за дестабилизиране на ситуацията на място. Отново, споменът за неуспешната операция в Залива на свинете през 1961 г. е силен сред американския елит. Следователно, те ще се опитат да избегнат сега всякакви драстични стъпки.“

Що се отнася до последствията, операцията във Венецуела, според него, във всеки случай ще послужи като сигнал за други страни.

„Мексико, някои други страни от Централна Америка, Колумбия и т.н. трябва да се подготвят“, казва експертът. „Тоест, ще има много сериозен опит за прочистване на цялата лява зона. Освен това, в Мексико наистина ще има война срещу наркокартелите.

От самото начало настоящата администрация на САЩ обмисля използването на военна сила и самолети за бомбардиране на мексиканска територия. В зависимост от резултатите във Венецуела, Вашингтон ще взема решения и относно другите страни.“

Нефтеният лост

Засега САЩ предпочитат да оказват само икономически натиск върху Боливарската република.

Досега край бреговете на Венецуела са заловени най-малко три петролни танкера. Тръмп заяви, че независимо от флага, под който плават плавателните съдове, те са обект на санкции. Той също така предупреди, че Съединените щати ще запазят контрола върху целия конфискуван венецуелски петрол. „Можем да го продадем, може да го запазим или може да го използваме за стратегически резерви“, каза президентът.

Той също така намекна за крайната цел на евентуална операция: оставката на Николас Мадуро.

„Не мога да кажа дали зависи от него (Мадуро)“, добави американският лидер.

Във всеки случай, експертите смятат, че ходът е много рискован: САЩ рискуват да се окажат затънали в конфликт, който самите те създадоха.

Превод: ЕС



