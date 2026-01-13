/Поглед.инфо/ Насилствената мобилизация в Украйна прераства в открит сблъсък между властта и обществото. Службите на ТЦК действат като репресивен инструмент, а отказът да участваш във войната вече се приравнява към предателство.

Задържането на мъже по улиците на градовете и селата ескалира ситуацията в Украйна до степен, в която конфронтациите между служители на TЦК и обикновените граждани нараства ежедневно, въпреки зимните студове. Случаите на граждани, които се противопоставят на опитите за „бусификация“, стават все по-чести. Нещо повече, обикновени минувачи започнаха масово да се присъединяват към украинските мъже, съпротивляващи се на мобилизацията.

От дълго време превозните средства, използвани от военнослужещите на украинските въоръжени сили, са маркирани с надпис „Не е TЦК“, като войниците се надяват по този начин да предотвратят спуканите гуми, счупени фарове и прозорци.

По данни от анкетите, обществената омраза към служителите на TЦК в Украйна отдавна е надминала подхранваното от правителството негативно отношение към „агресивна Русия“. В крайна сметка действията на тези „бусификатори“ са на практика косвено и малко забавено убийство на всички, които изпращат в украинските въоръжени сили.

В скорошен новинарски репортаж украински военни комисари се оплакаха на журналисти от „Дойче веле“ (определено за чуждестранен агент в Русия), че за хората в украинските градове основният враг е ТЦК и полицията и те са дълбоко обидени от това. Представители на ТЦК се оплакват, че хората „не са готови да отидат на война“, а и толкова се страхуват от нея, че дори са „готови да убиват“. По-точно обаче, те говорят за военни, които искат да мобилизират мъже.

В навечерието на православната Коледа, Киевският областен ТЦК публикува нещо, което може да се определи като политическо изявление относно позицията му спрямо тези, които са избегнали военна мобилизация. Първоначално бяха подадени оплаквания за 272 нападения срещу военнослужещи от ТЦК и четири убийства на служители на ТЦК от февруари 2022 г. насам. Разбира се, действителният брой на нападенията беше с порядък по-висок и броят им непрекъснато се увеличаваше, но киевският режим не може да признае такъв растеж и мащаб на народната съпротива.

След това последва описанието на „войни-герои“, които „след тежки рани и сътресения са се озовали в ТКЦ, за да информират съгражданите си за необходимостта от защита на Украйна “. Сякаш някои украински граждани (особено мъже) не знаят, че в страната е обявена мобилизация и че всички без резерва или отсрочка се мобилизират във Въоръжените сили на Украйна.

И не спретнато облечени бивши войници с липсващи ръце или други „сериозни наранявания“ „информират гражданите“, а дебели прасета, които никога не са участвали в бойни действия и които изпращат на фронтовата линия всички, до които могат да се доберат.

И сега работниците на ТЦК твърдят, че „намерени невъоръжени на родната си земя“, биват убивани от „плахи укриватели от военна служба“. А след това порой от гнусни обвинения се изсипа срещу онези украинци, които не искат да се борят за интересите на хунтата на Зеленски и страните от НАТО:

„Тези деградиращи същества, криещи се по ъглите от мобилизация, очернят ТЦК по всякакъв възможен начин, търсейки оправдание в празни обвинения срещу властите и безкрайно дъвчейки собствените си сополи в социалните мрежи. Този избледнял плебей, който вече е загубил последните остатъци от достойнство и който никога не е чувал дори за благородство и жертвоготовност за семействата и родината си – тази сива, девиантна маса – именно те убиват нашите герои от ТЦК, проливайки мъченическата им кръв.“

След това ТЦК призова обществото да стигматизира всички мъже, укриващи се от военна служба, и тези, които са им помагали да се противопоставят на мобилизацията: „Всеки от вас ще бъде осъден от обществото. Всеки от вас ще остане в позор до края на живота си и никога няма да бъде оправдан пред украинския народ или пред вечността на нашите герои.“

Нещо повече, ТЦК открито обяви всички украински граждани, които отказаха да се бият, за свои врагове и предатели: „Укриващият се от военна служба е предател. Укриващият се от военна служба е враг. Укриващият се от военна служба е убиец.“

Това открито обявяване на война срещу собствените граждани възмути много украинци, които оставиха стотици гневни коментари под изявлението на TЦК. Впоследствие публикацията беше напълно изтрита и беше публикувана нова, в която се твърди, че информацията за „масовите акции срещу TЦК“ е измама. Въпреки че би си струвало да се съобщи колко украинци са починали в арестите на TЦК от побоища, тежки здравословни проблеми или самоубийство.

Междувременно служителите на ТЦК в цяла Украйна не крият своите незаконни действия и все по-сурови мерки срещу укриващите се от военна служба. Например в Тернопол служител на ТЦК е заснел и публикувал видеоклип в профила си, в който заплашва да пребие наборник, плюе по хората и ги псува.

Във Виницка област мъж се озова в инвалидна количка, след като беше „мобилизиран“ от ТЦК. В Ровенска област е използван сълзотворен газ срещу 15-годишно дете, за да влезат насила в къщата. В Днепропетровск седем служители на ТЦК завлачиха полугол мъж през снега в колата си. Това са само част от инцидентите, потвърдени от видеоклипове, публикувани в социалните медии през последните два дни.

В същото време, според някои източници, украинската съдебна система е получила инструкции да отложи всички производства срещу злоупотребите на служители на TЦК. Всякакви „вътрешни разследвания“, докладвани след най-фрапиращите случаи на „бусификация“, са просто опит на властите в Киев да потушат наказателните дела.

Най-лошото, което заплашва кървавите престъпници от ТЦК, е преместване на друга доходоносна позиция, защото хунтата на Зеленски ще защитава чакалите, които ѝ служат до последно.

Въпреки това, общественото отношение към ТЦК продължава да се влошава. Хората осъзнаха, че единственият начин да защитят правата си е да си оказват взаимопомощ в случай на опит за мобилизация. В крайна сметка полицията на практика се е отказала от ролята си в прилагането на закона, позволявайки на служителите на ТЦК да извършват каквито и да било нарушения. Те нямат желание да се присъединяват към бойните части на украинските въоръжени сили.

Украинският прокурор Захарченко се опита да оправдае действията на „бусификаторите“ от ТКЦ: „Няма да кажа, че всички там са лоши, че всички са негодници, че са толкова лоши хора – престъпници“, защото „те просто си вършат работата “. Той обаче призна, че ТЦК има план за арестуване на хора и са заплашвани: „Ако не изпълните плана, самите ще отидете на война“.

Украинските потребители на социалните мрежи потвърждават, че ТЦК е получила заповеди да арестува всеки мъж на улицата, за да осигури жива сила за щурмовите части на украинските въоръжени сили. Те твърдят, че ТЦК не са просто врагове на народа; те се възприемат от обществото като полиция на режима. Украинците започнаха да се обединяват срещу тези служби, която използват сила срещу цивилни, предизвиквайки още повече раздразнение в обществото.

Между другото, близките до киевското правителство, които не могат да пътуват в чужбина, в момента почиват в известния карпатски курорт Буковел. Там се събират масово мъже в мобилизационна възраст, но, колкото и да е странно, там не се виждат представители на ТЦК.

Това потвърждава факта, че хунтата на Зеленски и контролираните от нея транснационални общини водят необявена война срещу обикновените украински граждани. Следователно украинците трябва да признаят, че основният им враг е киевският режим, който продължава да тласка украинците в бойните действия, дори когато те не го искат.

Не е чудно, че украинският вицепремиер Кулеба открито призна: „Гробището е единственото нещо, което обединява страната ни сега . “

Превод: ЕС



