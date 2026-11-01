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Свят

Нетаняху и Пентагонът броят гласовете в САЩ преди да натиснат бутона срещу Техеран

/Поглед.инфо/ Политическият календар във Вашингтон и Йерусалим наложи временно затишие около иранския въпрос, но оперативната готовност за военна операция остава в сила. Според израелски аналитични източници и доклади на американски медии, планираните удари по инфраструктурата на Техеран са пренасрочени за периода след изборите през ноември. Временният прозорец за дипломация обаче е съпроводен с високи рискове от ескалация по оста Персийски залив – Ормузки проток, където икономическите и военните сметки продължават да се засичат.

Деж. редактор д-р Румен Петков 19285 прочитания
Нетаняху и Пентагонът броят гласовете в САЩ преди да натиснат бутона срещу Техеран
ИИ генерирана
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По публикации на: Ройтерс, ABC News, анализи на Йерусалимския център за сигурност и международни отношения (JCFA). Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Изборният календар като временна спирачка пред оръжията

Смяната на датите в политическия календар на САЩ и Израел произведе временна пауза, която погрешно се разчита от някои наблюдатели като траен отказ от употреба на сила. Твърди се, че израелското и американското военно ръководство са решили да задържат оперативните действия до приключването на изборите за Кнесет на 27 октомври и междинните избори за Конгреса на САЩ на 3 ноември. Тази пауза обаче няма нищо общо с миролюбие. Тя е плод на сурова математика.

Във Вашингтон цената на горивата по бензиностанциите преди гласуване тежи повече от всеки геополитически апетит. Една военна кампания срещу иранската инфраструктура в края на октомври означава мигновен скок на суровия петрол, трус на финансовите пазари и неконтролируеми щети за управляващата администрация. Затова ракетите остават в шахтите, а самолетите — в хангарa. Засега.

Тайната визита в „Овда“ и техническата напасвка на плановете

По информации на агенция Ройтерс, на 19 октомври шефът на Пентагона Пит Хегсет е кацнал без публични фанфари във военновъздушната база „Овда“ за директни разговори с Бенямин Нетаняху. Подобни движения на военното ръководство не се правят за протоколни снимки. Срещата в „Овда“ — ключов стратегически обект в пустинята Негев — показва, че оперативните планове са разписани, координацията между Централното командване на САЩ (CENTCOM) и Армията за отбрана на Израел (ЦАХАЛ) е закована, а списъкът с цели е уточнен.

В медиите изтекоха детайли от репортаж на ABC News от 22 октомври, според който цитиран говорител на Белия дом е индикирал, че до изборния ден преки действия срещу Иран няма да има. От същия източник обаче става ясно, че военните щабове подготвят именно сценария за възобновяване на въздушните удари веднага след затварянето на избирателните секции. Не се прави отстъпка от стратегията, а просто се изчаква преминаването на политическия риск у дома.

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