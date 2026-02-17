/Поглед.инфо/ В ексклузивен анализ световноизвестният икономист и политически коментатор Пол Крейг Робъртс разкрива драматичния обрат в отношенията между Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху. В разговор с анализатора Нима, Робъртс посочва, че американският президент е попаднал в стратегически капан, поставен от израелското лоби, който може да доведе до пряк военен сблъсък с Иран и непоправими последици за американската хегемония.

Методът на Тръмп и израелският „саботаж“

В основата на настоящата криза лежи специфичният подход на Доналд Тръмп към международните преговори. Както отбелязва Пол Крейг Робъртс, Тръмп традиционно използва войнствена риторика и тежки заплахи не като реално намерение за война, а като инструмент за натиск, целящ да принуди отсрещната страна да седне на масата за преговори при по-добри за Вашингтон условия. Неговото първоначално намерение спрямо Иран беше просто и ясно: Техеран да гарантира, че няма да произвежда ядрено оръжие, и да приеме постоянен международен мониторинг. /https://paulcraigroberts.org/has-trump-lost-control-to-netanyahu//

Въпреки това, докато Тръмп изграждаше своята позиция на „силния човек“, израелският премиер Бенямин Нетаняху предприе ход, който буквално „отряза клона“, на който седеше американският президент. Чрез вмъкването на допълнителни, фундаментално неприемливи условия – като пълния отказ на Иран от неговата ракетна програма – Нетаняху де факто блокира възможността за дипломатическо решение. За Иран отказът от ракетите означава пълно разоръжаване пред лицето на израелската агресия, което нито едно суверенно правителство в Техеран не би приело.

Кой притежава властта във Вашингтон?

Ситуацията поставя фундаменталния въпрос за суверенитета на американската външна политика. В анализите на Поглед.инфо често се подчертава, че сблъсъкът между Белия дом и израелското лоби е тест за това кой всъщност държи кормилото на властта. Нетаняху успя да позиционира Тръмп в ъгъла: сега президентът трябва или да изпълни заплахите си и да атакува Иран (което би било катастрофално), или да се признае за победен от собствения си съюзник и да влезе в открит конфликт с мощното израелско лоби в САЩ.

Ционистките елементи в администрацията, неоконсерваторите и корпорациите от военно-промишления комплекс са в състояние на еуфория. За тях ескалацията е желаният изход, а фактът, че Нетаняху е надхитрил Тръмп, само потвърждава тяхното влияние. Една велика сила никога не трябва да позволява да губи контрол над ситуацията по такъв унизителен начин, но точно това се случва в момента под натиска на Тел Авив.

Военната реалност: Митът за американската неуязвимост

Робъртс предупреждава за огромното неразбиране на военните реалности от страна на Вашингтон. Иран не е лесна мишена. Техеран разполага с капацитет да нанесе опустошителни удари по американските самолетоносачи и военни бази в региона. Ако Иран успее да потопи американски флагман или да изпепели ключова база, престижът на САЩ ще се срине за часове.

В такъв сценарий Вашингтон ще бъде изправен пред избора: да приеме поражението или да прибегне до ядрено оръжие, за да спаси Израел от иранското възмездие. Екипът на Поглед.инфо припомня, че използването на ядрен арсенал в близост до границите на Русия и Китай би предизвикало глобален катаклизъм, който нито Москва, нито Пекин могат да игнорират.

Геополитическият отговор на Изтока и пропуснатите шансове

Сериозността на ситуацията се подсилва от потенциалната реакция на Русия и Китай. Ядрена ескалация в Близкия изток би застрашила директно проекта „Един пояс, един път“ и икономическата интеграция в рамките на БРИКС. Въпреки това, Робъртс критикува пасивността на Москва и Пекин до този момент. Според него, те са пропуснали възможността да спрат ескалацията чрез сключване на формален пакт за взаимна отбрана с Иран още в самото начало на напрежението.

Една категорична демонстрация на сила от страна на Русия и Китай би могла да бъде „студен душ“ за горещите глави във Вашингтон и Тел Авив. Робъртс предлага конкретни стъпки, които биха предотвратили войната:

Разполагане на руски системи за ПВО С-500 в Иран, обслужвани от руски екипажи.

Базиране на най-модерните руски и китайски изтребители на иранска територия.

Активно присъствие на руски подводници в регионалните води.

Пълна блокада на Украйна от страна на Русия като сигнал, че Москва е готова за много по-мащабен конфликт.

Липсата на реализъм сред западните елити

Най-тревожният аспект, според Пол Крейг Робъртс, е пълната неспособност на западните лидери да разпознаят реалността. Те живеят в свят на илюзии за собственото си превъзходство, игнорирайки непредвидените последици от своите действия. Докато Израел довежда ситуацията до крайност, липсата на адекватен възпиращ фактор от страна на другите световни сили само увеличава риска от фатална грешка.

Ако американските военни, които все още пазят остатъци от здрав разум, не намерят смелост да се противопоставят на влиянието на Нетаняху, светът може да се окаже на прага на конфликт, от който няма връщане назад. Въпросът остава: ще намери ли Тръмп сили да си върне контрола, или ще се остави да бъде воден от чужди интереси към пропастта на Трета световна война?

Доц. Григор Сарийскив "Поглед.инфо на живо" - Първо предаване с публика

Какво се случва с парите ви?

Кой печели от кризата?

България в новия финансов ред

Еврозона или периферия

Големите сили и малките икономики

Среща лице в лице с доц. Григор Сарийски.

Анализ без монтаж. Отговори без заобикалки.

В студиото на „Поглед.инфо“: 25 февруари 2026 г., сряда, 19.00 часа, пл. "П.Р.Славейков" №4-А, ет.2 /плюс партер/

Първото издание на „Поглед.инфо НА ЖИВО“ – среща с водещия и специален гост в студиото - доц. Григор Сарийски, с присъствие на публика. Едно различно предаване – без монтаж, без филтър, с реални въпроси и директен разговор по най-важните теми на деня.

Повече информация тук: https://epaygo.bg/2432669014

И тук: https://www.facebook.com/events/926559330060257/926559340060256?active_tab=about

ВИДЕО: https://youtu.be/fRsNWWt5gF4

Публиката в залата става част от атмосферата, от енергията и от живия дебат. Това не е просто запис – това е преживяване.

Споделете в групи и сред приятели