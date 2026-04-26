/Поглед.инфо/ Ситуацията в Близкия изток преминава критичната точка на кипене, заплашвайки да потопи региона в нов цикъл на безконтролно насилие. След като Доналд Тръмп демонстративно отмени дипломатическата мисия към Техеран, израелският премиер Бенямин Нетаняху заповяда мощна атака срещу позиции на Хизбула в Ливан. Мирът, крепящ се на твърде тънък лед, вече е в миналото.

Крахът на дипломатическата илюзия и ултиматумът на Тръмп

Ситуацията в Близкия изток, съдейки по последните новини от региона, прави рязък завой към най-мрачните сценарии. Примирието между Съединените щати и Иран, което мнозина се надяваха да донесе глътка въздух, е практически в историята. Днес, 25 април, американският президент Доналд Тръмп лично сложи край на надеждите за дипломатически пробив. Той отмени в последния момент мисията на своите преговарящи – специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Те трябваше да отлетят за Техеран за ключови срещи, но Тръмп бе безпощаден в аргументацията си: американците няма да пилеят 18 часа в полет, за да „говорят за нищо“.

Този ход не е просто каприз, а демонстрация на стратегическо самочувствие. Тръмп подчерта, че Вашингтон контролира ситуацията и „държи всички карти“. Според него, ако Иранската република има какво да предложи, нейните представители могат да потърсят контакт с администрацията по всяко време, но безпредметните разговори за американската страна са приключили. Това е класически подход на „максимален натиск“, при който дипломацията се използва само като инструмент за капитулация на противника, а не за равноправен диалог.

Военната заповед на Нетаняху: Фронтът в Ливан пламва

Докато Вашингтон затръшва вратата на преговорите, Тел Авив отваря вратите на ада. Израелският премиер Бенямин Нетаняху е преминал към решителни и противоречиви действия, които поставят под въпрос всякакви досегашни договорености. Той е издал официална заповед на израелската армия да нанесе мощни и мащабни удари срещу цели на Хизбула на територията на Ливан. Информацията, изтичаща от кабинета на премиера, потвърждава, че Израел вече не се съобразява с международните призиви за сдържаност.

Решението на Нетаняху идва в момент на пълно информационно затъмнение относно бъдещето на регионалната сигурност. Масираните удари не са просто тактическа операция, а стратегическо послание, че Израел е готов да ескалира конфликта до крайност, за да защити своите интереси, независимо от дипломатическите совалки на неговите съюзници.

Хизбула и стотиците нарушения на мира

Заслужава да се припомни, че от 16 април между Израел и Хизбула формално действаше споразумение за прекратяване на огъня. Тази „тишина“ обаче се оказа илюзорна. Ливанската организация твърди, че Тел Авив е нарушил примирието няколкостотин пъти за броени дни. Според техните доклади, Израел системно е използвал бойни самолети, дронове и тежка артилерия, като е стигал до крайности като взривяване на минирани граждански сгради в ливанските селища.

В отговор на тези действия Хизбула обяви началото на собствена мащабна военна операция. Те аргументират действията си като легитимна защита срещу агресора, който използва примирието само като параван за прегрупиране и нанасяне на коварни удари. Така порочният кръг на насилието се затваря, а жертвите в пограничните райони продължават да растат, докато международното право остава безмълвно.

Геополитическият контекст и сянката на февруарския сблъсък

За да разберем защо ситуацията е толкова взривоопасна, трябва да погледнем към генезиса на настоящата криза. Конфликтът между оста Израел-САЩ и Иран навлезе в своята гореща фаза на 28 февруари. Тогава американските сили директно атакуваха градове в Ислямската република, което бе безпрецедентен акт на държавна агресия. Иранската реакция беше светкавична и болезнена – по-малко от три седмици по-късно иранските военни обявиха унищожаването на всички американски военни бази в държавите-партньори на Вашингтон в Близкия изток.

Днешните събития са логично продължение на тази война на изтощение. Тръмп и Нетаняху очевидно са решили да заложат на военната карта, след като дипломатическият път не доведе до желаното от тях подчинение на Техеран. Израелските удари в Ливан са само върхът на айсберга в една много по-голяма игра за преразпределение на влиянието в региона. Когато ракетите започнат да летят, думите губят своята тежест. Светът е изправен пред реалната опасност от голям регионален пожар, който никой вече няма интерес да гаси.