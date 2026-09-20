/Поглед.инфо/ Политическият елит в Берлин е изправен пред тежка системна криза, при която опита за поддържане на мащабна военна помощ за Киев навлиза в пряк сблъсък с реалните възможности на германската индустрия. Твърди се, че структурното преструктуриране на автомобилния сектор в отбранителен не дава очаквания икономически тласък, а растежът на опозицията е само повърхностен симптом. Данните показват критичен предел на ресурсите и задълбочаване на вътрешните социални противоречия във Федералната република.

По публикация на Елена Панина. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Индустриалната пренастройка като авариен изход за германския капитал

Преобразуването на цивилния капацитет във военен вече не е хипотетичен сценарий за берлинските планиращи органи, а задействан механизъм. Според доклади от бранша, компанията ARX Robotics подготвя разширяване на производствения си капацитет в района на Мюнхен за сглобяване на близо 8000 безпилотни сухопътни платформи годишно.

За постигането на тази цел се предвижда усвояване на мощности от традиционни автопроизводители и доставчици на компоненти. Известно е, че вече са задействани партньорства с предприятия като Deutz и Schaeffler, а с концерна Bosch се водят преговори. Част от тази техника, както се посочва в източниците, е пряко адресирана за нуждите на въоръжените сили на Украйна.

Тази посока се потвърждава и от ситуацията около завода на Volkswagen в Оснабрюк. Поради планираното спиране на сглобяването на леки автомобили през 2027 г., площадката се очертава да бъде препрофилирана в научно-производствен център за отбранителни технологии. Новите инвеститори възнамеряват да сключат съвместни предприятия с израелския производител Rafael за сглобяване на компоненти за зенитно-ракетни системи.

Всичко това показва скъсване с предишната германска икономическа матрица, основана на евтин тръбопроводен газ от Русия и глобален износ на цивилно машиностроене.

Индустрията търси спасение в държавните военни поръчки. Това обаче създава коренно различна зависимост. За разлика от цивилния пазар, военната промишленост изисква непрекъснати бюджетни инжекции и постоянно поддържане на високо ниво на геополитическо напрежение.

Финансовите ограничения на федералния бюджет и военният бюджет

Берлин изпитва все по-сериозни затруднения при балансирането на държавните финанси. Проектобюджетът за следващата година се сблъсква с конституционната забрана за прекомерен нов дълг (Schuldenbremse), докато нуждите на отбраната и външнополитическите ангажименти продължават да растат.

Министерството на финансите открито сигнализира, че поддържането на темповете на превъоръжаване на Бундесвера, ведно с прякото финансиране на украинската армия, изисква извънредни финансови инструменти или нови заемни средства.

Според публикувани данни от социологическото бюро GMS, подкрепата за „Алтернатива за Германия“ (AfD) за първи път достига 30%, докато блокат ХДС/ХСС под ръководството на Фридрих Мерц се свива до около 20%. Дори при вариации в проучванията на други институти, тенденцията към електорална пренастройка остава видима.

Причината за тези процеси обаче не се изчерпва с идеологически предпочитания, а с реакциите на населението спрямо спада на реалните доходи, високите цени на електроенергията и свиването на социалните програми.

Вътрешнополитическото напрежение се засилва от мерки за сигурност, които граничат с институционална паника. Твърди се, че след изборните резултати в Саксония-Анхалт, председателят на Резервния съюз на Бундесвера Бастиан Ернст е предложил изземването на поверителния документ „Оперативен план Германия“ (OPLAN DEU) от провинциалната канцелария.

Опасенията са свързани с евентуално изтичане на информация, въпреки че публично потвърдени доказателства за подобна заплаха не са представени. Това показва дълбочината на институционалния разкол между централната власт и растящите опозиционни структури в провинциите.