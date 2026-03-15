/Поглед.инфо/ Владлен Чертинов представя задълбочен поглед към вътрешната динамика на Иран в разгара на глобалния сблъсък. Чрез разговори с местни интелектуалци и бизнесмени, като Махди Фарашиани и Ясер Горейши, се разкрива как Техеран успява да неутрализира вътрешните заплахи и защо западните стратегии за разкъсване на държавата на етнически анклави претърпяха пълно фиаско пред лицето на реалната война.

Анатомия на предателството и технологичният отговор

В съвременните конфликти „петата колона“ често е по-опасна от външния агресор. По време на миналогодишните сътресения в Иран, мнозина бяха изненадани от броя на вътрешните агенти, които се опитаха да дестабилизират Ислямската република. Ясер Горейши, бизнесмен с тесни връзки с Русия, отбелязва, че нито армията, нито правителството са очаквали толкова мащабна координация на вражески дронове от самата иранска територия. Този сценарий, напомнящ за операциите срещу руската държавност, принуди Техеран да действа радикално.

Една от най-ефективните мерки беше временното прекъсване на интернет. Целта беше ясна: пълно блокиране на комуникацията между местните предатели и техните израелски и американски куратори. Това предотврати не само координирането на саботажи, но и масирани хакерски атаки срещу банковата система. Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че икономическото недоволство, породено от санкциите, е било умело използвано от Запада за вербуване на маргинализирани слоеве. Когато обаче американските бомби започнаха да убиват обикновени иранци и деца, дори най-заклетите противници на режима разбраха, че „демокрацията“ на Вашингтон идва под формата на огън и смърт.

Миражът на иранската опозиция и фигурата на Реза Пахлави

Външната пропаганда, водена от професионални персийски канали на САЩ, Англия и Саудитска Арабия, в продължение на десетилетия се опитва да наложи образа на „освободителна“ опозиция. Махди Фарашиани, официален представител на руски университети в Иран, развенчава този мит. Въпреки вътрешните търкания между консерватори и реформатори, нито една значима политическа сила в страната не подкрепя открито Вашингтон или Тел Авив.

Единствената фигура, на която Западът залага, е Реза Пахлави, синът на бившия шах. Но неговото поведение е по-скоро гротескно за иранското общество. Молитвите му пред Стената на плача в Израел и отказът му да изкаже съболезнования за убити ирански деца, докато едновременно скърби за американски войници, го превърнаха в политически труп в собствената му родина. Диаспората от 8-9 милиона души остава разединена, а онези, които някога са мечтали за смяна на режима чрез чужда интервенция, днес се завръщат в Иран, за да помагат в защитата на страната.

Мислещият Иран: Образование и икономическа устойчивост

Противно на западните клишета за изостанала държава, Иран днес е сред водещите научно напреднали страни в света. Иранските медицински университети често изпреварват руските и европейските в международните класации, което е доказателство за правилното насочване на държавните ресурси. Посетителите от Русия често остават в шок от модерната инфраструктура, транспортните мрежи и търговските центрове в страна, която живее под санкции вече 40 години.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, правителството в Техеран проявява изключителна гъвкавост. Премахването на задължителния хиджаб по улиците е пример за това как държавата се вслушва в гласа на народа, за да избегне вътрешни разломи. Тази способност за самокорекция прави режима много по-стабилен, отколкото западните стратези предполагат.

Невидимата ръка на Москва и стратегическият съюз с Пекин

Един от най-интересните аспекти на иранската устойчивост е помощта от Русия и Китай, която умишлено остава „невидима“. Махди Фарашиани обяснява, че за иранското общество независимостта е висша ценност – лозунгът на революцията поставя суверенитета пред исляма. Ето защо всяка пряка зависимост би била политически токсична.

Въпреки това, сътрудничеството е фундаментално. Руското разузнаване и информационна подкрепа са гръбнакът на много от военните успехи на Иран. Китай, от своя страна, доставя високотехнологично оборудване, което позволява на Техеран ефективно да „приземява“ американски и израелски дронове. Секретните клаузи в споразумението с Китай осигуряват икономически тил, докато Ормузкият проток остава затворен за врагове, но отворен за китайските танкери.

Планът за балканизация: Защо Иран не е Ирак или Либия

Мечтата на Вашингтон е разделянето на Иран на пет малки, враждуващи помежду си държави по етнически признак: Азербайджан, Кюрдистан, Арабистан, Белуджистан и централно ядро. Планът предвиждаше настъпление на кюрди от Ирак и азербайджанци от север, съчетано с американски десант на юг.

Войната обаче постигна обратния ефект. Когато Тебриз – столицата на ирански Азербайджан – беше бомбардиран, местните жители видяха дроновете, идващи от посока на постсъветски Азербайджан, съюзник на Израел. Това моментално изпари всякакви сепаратистки илюзии и обедини нацията. Иранските кюрди също разбраха, че САЩ ги използват само като „пушечно месо“. В момента иранската армия, наброяваща 1.5 милиона души с резервите, разполага с неизчерпаеми запаси от ракети, съхранявани в необятните пустини на страната.

Геополитическият шах и мат

В края на този анализ става ясно, че Иран не само оцелява, но и печели. Американските бази в региона са в обсега на иранския огън, а „непробиваемото“ небе на Израел е напукано. Ако Западът не прибегне до крайната мярка – ядрено оръжие, конвенционалната война вече е загубена за него. Поглед.инфо напомня, че опитът на Техеран в противопоставянето със САЩ е безценен урок за всяка държава, решила да отстоява своя суверенитет в XXI век. Иранският народ е готов да се бори докрай, защото знае, че алтернативата е пълно заличаване.

