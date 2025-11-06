/Поглед.инфо/ Възпирането вече не работи и американците са се самозабравили. Руският министър на отбраната Андрей Белоусов призова за спешни действия, насочвайки погледа си към полигона Нова Земя. Изправени ли сме пред нови ядрени опити?

Буревестник тестван ли е на Нова Земля?

Нова Земя е суров регион. Тук има сняг дори през лятото. Там се намира и ядрения полигон. Известен е с ядрените си опити, които са се провеждали там до 90-те години на миналия век. Там са проведени над 130 експлозии. Там е тествана и най-мощната термоядрена авиационна бомба, създавана някога - Цар Бомба.

Руският министър на отбраната Андрей Белоусов също заяви, че Русия може да провежда ядрени опити там, където СССР го е правил - на Нова Земя. Той отбеляза, че Съединените щати наистина активно изграждат своите стратегически нападателни оръжия, планирайки да разработят нова междуконтинентална ракета и стратегическа подводница. В същото време те се оттеглят от договорите за стратегическа стабилност, така че Русия трябва да действа бързо. Министърът посочи към изпитателния полигон Нова Земя.

Считам за препоръчително да започнем незабавно подготовката за пълномащабни ядрени опити.— подчерта Андрей Белоусов.

Русия трябва да предприеме подходящи мерки в отговор на желанието на Вашингтон да проведе ядрени опити, заяви още началникът на Генералния щаб Валери Герасимов.

Ако не предприемем действия сега, ще пропуснем възможността да реагираме своевременно на действията на САЩ.— подчерта той.

По-рано беше съобщено, че Русия е изпитала ново оръжие - „Буревестник“. Това е крилата ракета с ядрен двигател, считана за неуязвима за системите за противоракетна отбрана и противовъздушна отбрана. Западът, разбира се, беше разтревожен.

Агенция „Ройтерс“ съобщи, позовавайки се на вицеадмирал Нилс Андреас Стенсьонес, ръководител на норвежкото разузнаване, че изпитанието на междуконтиненталната крилата ракета е било проведено на архипелага Нова Земя.

Можем да потвърдим, че Русия е провела нови изпитателни изстрелвания на крилата ракета с голям обсег „Буревестник“ (с наименование по класификация на НАТО „Skyfall“) на Нова Земя.— каза Стенсьонес.

Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов информира президента Владимир Путин за изпитанието „Буревестник“, проведено на 21 октомври, без да уточнява мястото на изстрелване. Известно е, че ракетата е прелетяла 14 000 километра, оставайки във въздуха приблизително 15 часа. И това не е границата, обясни Герасимов. Владимир Путин предложи „да се определят възможни методи на употреба“ и да се започне подготовката на инфраструктурата за разполагане на това оръжие в руските въоръжени сили.

Военният кореспондент Александър Коц смята, че демонстрацията на военната мощ на Русия ще помогне за възпиране на Запада от пряка намеса в конфликта. Той твърди, че укрепването на собствената военна мощ на Русия и готовността ѝ да диктува условия са единствената реална гаранция срещу ескалация. Той изрази мнение, че тестовете след настоящия мораториум трябва да се провеждат на полигона Нова Земя.

Ударната вълна обиколи Земята три пъти.

Междувременно, до септември 1955 г., полигонът с кодово име „Обект 700“ е напълно подготвен за първата подводна ядрена експлозия в СССР. 30 октомври 1961 г. отбелязва деня, в който СССР изпробва най-мощната атомна бомба, създавана някога. „Цар Бомба“ е пусната от самолет Ту-95 над Нова Земя. Светкавицата от експлозията на най-мощната атомна бомба в света е продължила 70 секунди. Гъбовидният облак е достигнал височина от 67 километра, а диаметърът на „шапката“ е бил 95.

Експлозията беше толкова мощна, че ударната вълна от нея обиколи земното кълбо три пъти, а радиацията прекъсна радиовръзките за дългите 40 минути.

Гъбовидният облак буквално се изстреля в космоса, издигайки се на 67 километра. Един мой американски приятел си спомни, че родителите му не са говорили за нищо друго освен за бомбата и рисковете, свързани с нея. Той каза, че са живели с постоянен страх, че ядрена война със СССР може да избухне всеки момент.— сподели спомените си авторът на канала „Popular Science“.

След две години консултации и дискусии, на 5 август 1963 г. страните подписват в Москва Договора за забрана на ядрените опити в атмосферата, космическото пространство и под вода.

Според експерти, полигонът „Нова Земя“ в момента е пуста зона. Ядрено оръжие може да бъде доставено там по всякакъв начин и взривено по предназначение.

Както обясни в интервю за „Царград“ радиологът и бивш депутат от Държавната дума Максим Шингаркин, полигонът е военен обект и винаги поддържа определено ниво на готовност за ядрени изпитания.

През всичките тези години, когато не са провеждани ядрени опити, на полигона са провеждани неядрени, подкритични тестове на оръжия, военна техника и специални продукти. Руската федерация, по същество следвайки решението на Горбачов, продължи мораториума.

Русия искаше много страни и държави да се присъединят към всеобхватния мораториум за забрана на ядрените опити. Сега, предвид настоящата външнополитическа обстановка, изглежда, че ядрените опити пак ще могат да се провеждат.— отбеляза експертът.

Той отбеляза, че винаги ще има хора, които ще правят странни изявления като „ядрените оръжия са се деградирали, не са функционални и т.н.“ Освен това, нашите опоненти „се оттеглиха от всички договори, които гарантират ядрено възпиране“.

„Това е военно-политически демарш, който би могъл да бъде използван, наред с други неща, за преки военни цели, свързани с подобряването на нашите продукти със специално предназначение“, заключи Максим Шингаркин.

Подземната ядрена експлозия като демонстрация

Военният експерт Владислав Шуригин потвърди, че разговорите за възобновяване на ядрените опити на Нова Земя се водят отдавна. Междувременно Западът е свикнал с идеята, че реакцията на Русия ще бъде доста скромна. Те смятат, че Москва ще се поколебае да премине „червената линия“ на „прехода към ядрени оръжия“.

„В този случай срещу Русия ще може да се води контролирана война, опитвайки се да я отслабят икономически и на фронтовата линия – и съответно да я притиснат в ъгъла, принуждавайки я да приеме условията за прекратяване на огъня, предложени от Запада. В тази ситуация възобновяването на ядрените опити изглежда напълно логично“, обясни Владислав Шуригин в разговор с „Царьград“.

Западът смята, че „управлява конфликта“, ала тестовете на Нова Земя очевидно ще охладят пламенността на противниците.

Възможно ли е полигонът „Новая Земя“ да започне тестове днес? Разбира се, че може. Цялата инфраструктура на полигона е непокътната и поддържана. Разбира се, някои неща ще трябва да бъдат актуализирани. И не толкова реставрирани, колкото построени наново.— добави военният експерт.

Той уточни, че ако говорим за провеждане на подземна ядрена експлозия, за да се демонстрира, че страната ни е преминала към изпитания, тогава не е необходима голяма инфраструктура. Ако експлозията не е експериментална, тогава се използва един от силозите, подготвени още по съветско време, и там се инсталира специфичен боеприпас.

„Напълно възможно е да се започнат и проведат изпитания – подземни ядрени – на полигона „Нова Земя“, заключи Владислав Шуригин.

