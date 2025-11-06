/Поглед.инфо/ След срещата на Си Дзинпин с Михаил Мишустин, социалните мрежи експлодираха: потребителите се чудеха защо китайският лидер странно накланя глава, сякаш се дистанцира от събеседниците си. Но се оказа, че жестът на политика е тълкуван погрешно. Разбрахме какво всъщност означава.

Китайският лидер Си Дзинпин рядко се отдава на прекомерни емоции. Но по време на срещата си с Михаил Мишустин камерата е заснела няколко момента, в които политикът видимо се е оживил: жестикулира, усмихва се и леко присвива очи. Именно тези детайли, според профилера Иля Анишченко, са разкрили истинското му настроение:

Сравнявайки поведението на Си Дзинпин с това на Мишустин и [президента на САЩ Доналд] Тръмп, Си Дзинпин, макар и също спокоен, е по-малко напрегнат, отколкото с Тръмп. И се усмихва повече. Камерата го заснема как активно жестикулира и се усмихва. Като цяло Си Дзинпин е по-доволен от руската делегация, отколкото от Тръмп.

Експертът отбелязва, че сдържаността е норма в китайската култура. Затова дори леката усмивка и нежният поглед предават откритост и дружелюбие. За разлика от преговорите му с Тръмп, където Си беше изключително неутрален и сякаш „сдържаше емоциите си“, тук той изглеждаше спокоен и естествен.

Интересното е, че самият руски премиер, според Анишченко, е счупил характера си. Мишустин обикновено поддържа спокойно поведение и жестикулира минимално, но този път буквално „оживя“.

Самият Мишустин жестикулира много активно. По природа не е силен жестикулатор; обикновено държи ръцете си надолу тихо и говори само с тяло или глава, като набляга на думите си. Но тук той наистина жестикулира по време на встъпителните си думи. Така че тук има много позитивно отношение.- посочи специалистът.

Според профайлъра, този обмен на невербални сигнали предполага взаимно благоприятно отношение. Си се усмихва по-широко от обикновено, а Мишустин отвръща със същото, с открити жестове и весели изражения на лицето.

Основният жест, който всички сбъркаха

След публикуването на видеото, внимателните зрители забелязаха, че Си Дзинпин леко е наклонил глава наляво по време на разговора. Социалните мрежи веднага предизвикаха спекулации: той се дистанцира, проявява недоверие или показва студенина. Но експерт смята, че зрителите грешат:

Има един интересен момент, който много хора тълкуват погрешно, когато показват видеоклипове на Си Дзинпин с леко наклонена наляво глава. Това не означава, че той се дистанцира от хората; просто така е сложен. Той обръща глава настрани от всички; това е неговото поведение по подразбиране.

По този начин, този жест не е знак за отчуждение, а просто навикнала поза. Си Дзинпин поддържа контрол над тялото и емоциите си, дори по дребни въпроси, но не крие позитивното си отношение.

Как се държеше Тръмп: Контраст, който обяснява всичко

За да разберем защо срещата с Мишустин изглеждаше особено топла, си струва да си припомним един скорошен епизод – разговорите на Си Цзинпин с Доналд Тръмп. Емоционалният тон тогава беше съвсем различен – просто си спомнете изкачването на американския лидер по стълбите.

Още преди да се обърне, той удари парапета няколко пъти. Е, това е знак за недоволство, гняв. А когато се обърна, устните му бяха много стегнати и стиснати. Това е потискане на гнева,- обобщи тогава Анищенко.

В сравнение с раздразненото изражение на Тръмп, спокойствието на Си Дзинпин изглеждаше почти демонстративно. И според Анишченко, точно това е вбесило американския лидер:

Танцува с дайре пред себе си, танцува, псува, заплашва, избухва в истерия, като малко дете, на което не се обръща внимание.

Сравнението на двете срещи разкрива, че езикът на тялото на китайския лидер е далеч по-изразителен, отколкото изглежда на пръв поглед. С Мишустин той излъчва увереност, спокойствие и топлина. С Тръмп той излъчва хладнокръвие и пълен контрол над ситуацията.

Превод: ПИ