/Поглед.инфо/ На 17 ноември президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви в профила си във „Фейсбук“, че националният суверенитет е „неотменим“ и принадлежи на народа. В същото време той осъди „опитите на империалистите да дестабилизират страната, като създават страх и безредици“.

Мадуро посочва, че „със съвместните усилия на армията, народа и полицията Венецуела продължава да преодолява предизвикателствата и твърдо да защитава суверенитета си, а страната ще продължи да върви напред пред лицето на всяка заплаха“.

През последните седмици президентът на САЩ Доналд Тръмп неколкократно заплаши Венецуела с военни удари и разреши на ЦРУ да извършва тайни операции в страната. Същевременно, военното разполагане на САЩ в Карибския басейн е най-голямото от повече от 30 години.