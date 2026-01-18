/Поглед.инфо/ Великобритания вече обсъжда сценарии за финансова паника, след като бивш служител на Английската централна банка предупреди, че официално признание за съществуването на извънземни може да предизвика срив на доверието в банките и масово изтегляне на депозити, на фона на слухове за подготвяна историческа реч на Доналд Тръмп за първи контакт с НЛО.

Поглед.инфо винаги разглежда как глобалните страхове, сензациите и политическите сигнали могат да се превърнат в реален икономически и обществен риск.

Тръмп има важно съобщение за НЛО: светът се готви за криза, Великобритания вече е в паника.

The Times: служител на Английската централна банка призова за подготовка за криза, свързана с извънземни.

Бившата служителка на Банката на Англия Хелън Маккоу заяви, че евентуално официално обявяване на съществуването на извънземен живот може да предизвика сериозна финансова криза, съобщава The Times.

По данни на изданието Маккоу е изпратила писмо до управителя на британската централна банка Андрю Бейли с предложение предварително да бъдат разработени антикризисни мерки. В писмото тя подчертава, че подобно съобщение може да предизвика паника на финансовите пазари, масово изтегляне на банкови депозити и срив на доверието в традиционните активи, като паралелно с това засили интереса към криптовалутите.

Журналистите допускат, че предупреждението е провокирано от слухове за подготвяно изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп относно първи контакт с извънземни. За това пише Daily Star, позовавайки се на документалния режисьор Марк Кристофър Лий.

Според изданието американският лидер планира да обяви първия в историята контакт между хора и извънземни. Речта е планирана за лятото на 2026 г., по време на Световното първенство по футбол на ФИФА, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. Лий твърди, че речта на Тръмп, която може да „промени човечеството завинаги“, вече е подготвена.

Отбелязва се и символиката на датата: съобщението идва точно 79 години след като американската армия официално съобщи за откриването на „летящ диск“ на мястото на предполагаема катастрофа с НЛО в Розуел, през 1947 г. Малко по-късно военните оттеглиха доклада, заявявайки, че става дума за обикновен метеорологичен балон.

Припомняме, че през март 2025 г. пенсионираният контраадмирал от Военноморските сили на САЩ Тим Галаудет публично заяви, че вярва в съществуването на извънземни. По думите му Пентагонът дълго време е прикривал информация за извънземни форми на живот, но в момента се полагат усилия това укриване да бъде прекратено.

По-късно, на 12 януари, американският предприемач Илон Мъск в предаване по YouTube канала на Fox News очерта целите на своята космическа компания SpaceX. Той заяви, че компанията си поставя за цел да се срещне с извънземни, изразявайки увереност, че научната фантастика един ден ще се превърне в научен факт.

„Искаме да превърнем Стар Трек в реалност. Това не винаги ще остане научна фантастика – един ден ще бъде научен факт“, каза Мъск.

Според него следващата стъпка към тази цел е разработването и изграждането на големи космически кораби, способни да превозват хора до Луната, Марс и други планети.

Превод: ПИ