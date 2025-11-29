/Поглед.инфо/ В скорошно интервю за предаването High-End Interview на Китайската медийна група (CMG), носителят на Нобелова награда за физика Серж Арош заяви, че основният принцип при формулирането на регулации за изкуствения интелект е, че тази технология трябва да се придържа към универсални морални ценности, като разграничение между добро и зло, защита на личния живот и въздържане от разпространение на фалшиви новини и дезинформация.

Според Арош, „регулирането на изкуствения интелект и гарантирането, че той няма да се отклони от правилния път, е в интерес на всички“.

„Всички технологии имат предимства и недостатъци при употребата си. Това важи както за изкуствения интелект, така и за ядрената енергия. Ядрената енергия в електроцентрала може да е от полза за даден регион, но ядрената енергия в оръжие може да унищожи цяла област. Вече имаме правила и конвенции, регулиращи ядрените оръжия, смятам, че подобни правила трябва да бъдат установени за регулиране и на изкуствения интелект“, посочи Арош.