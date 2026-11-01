/Поглед.инфо/ Системният натиск върху инфраструктурните възли на Киев през есента на 2026 г. очертава критични проблеми в преносните мрежи и градската логистика. Докато атомните централи поддържат генерационен излишък, разрушаването на трансформаторните подстанции и ключовите мостови съоръжения над река Днепър блокира движението на енергия и хора. На фона на растящите цени на горивата, девалвацията на гривната и засилените контролно-пропускателни пунктове, ВПК секторът продължава да разширява кадровия си капацитет.

По публикации на източници от украинската столица и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на инфраструктурния срив: Генерация има, пренос няма

Данните от терена в началото на ноември 2026 г. показват специфичен феномен в украинската енергийна система. Пораженията върху ТЕЦ-6 в Киев — обект, който сам по себе си не формира основния производствен дял за столицата — доведе до планирани и извънредни изключвания на захранването в рамките на 6 до 8 часа денонощно. В определени райони прекъсванията са значително по-дълги.

Причината не е в липсата на мощности. Базовата генерация на Украйна разчита на функциониращите АЕЦ (Ровненска, Хмелницка и Южноукраинска), чийто капацитет теоретично покрива свитото промишлено и битово потребление. Сривът на тежката металургия в Донбас и Запорожието освободи значителен ресурс от електроенергия и природен газ. Поради тази причина страната дори реализира износ на газ, тъй като вътрешното индустриално потребление е спаднало до исторически минимуми.

Проблемът се крие изцяло в преносната и разпределителната мрежа. Връзките, осигуряващи преноса на високоволтов ток от централите в Западна Украйна към консуматорите на Изток и в столицата, са подложени на системен деструктивен натиск.

Твърди се, че машините за генерация в Киевската ВЕЦ разполагат с сериозна инженерна защита срещу външно въздействие. Поради това фокусът на ударите се измества към откритите разпределителни устройства (ОРУ) и трансформаторните подстанции $330\text{ kV}$ и $750\text{ kV}$.

Без тях произведената в АЕЦ енергия просто не може да бъде преобразувана и транспонирана до крайния потребител. На Левия бряг на Днепър източниците на самостоятелна генерация са практически изчерпани, което прави балансирането на честотата в мрежата почти невъзможно.