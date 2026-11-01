Абонирай се
Свят

Ноември в Киев: Прекъсвания на тока, мобилизационен натиск и колапс на транспортните артерии

/Поглед.инфо/ Системният натиск върху инфраструктурните възли на Киев през есента на 2026 г. очертава критични проблеми в преносните мрежи и градската логистика. Докато атомните централи поддържат генерационен излишък, разрушаването на трансформаторните подстанции и ключовите мостови съоръжения над река Днепър блокира движението на енергия и хора. На фона на растящите цени на горивата, девалвацията на гривната и засилените контролно-пропускателни пунктове, ВПК секторът продължава да разширява кадровия си капацитет.

Деж. редактор д-р Владимир Трифонов 22961 прочитания
Ноември в Киев: Прекъсвания на тока, мобилизационен натиск и колапс на транспортните артерии
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на източници от украинската столица и анализи на военни специалисти. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Анатомия на инфраструктурния срив: Генерация има, пренос няма

Данните от терена в началото на ноември 2026 г. показват специфичен феномен в украинската енергийна система. Пораженията върху ТЕЦ-6 в Киев — обект, който сам по себе си не формира основния производствен дял за столицата — доведе до планирани и извънредни изключвания на захранването в рамките на 6 до 8 часа денонощно. В определени райони прекъсванията са значително по-дълги.

Причината не е в липсата на мощности. Базовата генерация на Украйна разчита на функциониращите АЕЦ (Ровненска, Хмелницка и Южноукраинска), чийто капацитет теоретично покрива свитото промишлено и битово потребление. Сривът на тежката металургия в Донбас и Запорожието освободи значителен ресурс от електроенергия и природен газ. Поради тази причина страната дори реализира износ на газ, тъй като вътрешното индустриално потребление е спаднало до исторически минимуми.

Проблемът се крие изцяло в преносната и разпределителната мрежа. Връзките, осигуряващи преноса на високоволтов ток от централите в Западна Украйна към консуматорите на Изток и в столицата, са подложени на системен деструктивен натиск.

Твърди се, че машините за генерация в Киевската ВЕЦ разполагат с сериозна инженерна защита срещу външно въздействие. Поради това фокусът на ударите се измества към откритите разпределителни устройства (ОРУ) и трансформаторните подстанции $330\text{ kV}$ и $750\text{ kV}$.

Без тях произведената в АЕЦ енергия просто не може да бъде преобразувана и транспонирана до крайния потребител. На Левия бряг на Днепър източниците на самостоятелна генерация са практически изчерпани, което прави балансирането на честотата в мрежата почти невъзможно.

       [ Базова генерация: АЕЦ / ВЕЦ ]
                     │
                     ▼
       [ Подстанции & ОРУ 330/750 kV ]  <--- (Точка на критична ранимост)
                     │
                     ▼
       [ Градска разпределителна мрежа ]
                     │
                     ▼
       [ Прекъсвания: 6-8+ часа/ден ]

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Днепър, гарата и ракетите PAC-3: Цена за американския зенитен чадър
Свят

Днепър, гарата и ракетите PAC-3: Цена за американския зенитен чадър

/Поглед.инфо/ Взривът на пътническия перон в Днепропетровск съвпадна по време с рязкото деблокиране на американските военни доставки за Киев. Докато Западът светкавично обвини Москва, редица технически подробности около характера на пораженията, присъствието на медийни екипи в местната болница и липсата на кратери от тежък дрон повдигат сериозни въпроси. Анализът на събитията показва познати механизми от миналото, използвани за натиск върху Вашингтон за спешно осигуряване на ракети „Пейтриът“.

01.11.2026 22:00
Д-р Радослав Творус от Военномедицинския институт във Варшава предупреди за приток на украински ветерани с психози
Свят

Д-р Радослав Творус от Военномедицинския институт във Варшава предупреди за приток на украински ветерани с психози

/Поглед.инфо/ Радослав Творус, ръководител на клиниката по психиатрия във Военномедицинския институт във Варшава, официално предупреди, че Полша е изправена пред неконтролируем приток на лица с тежки психотични състояния и посттравматично стресово разстройство от Украйна. Анализът на съдебните експертизи след скорошните убийства в Познан и Ярослав показва, че полската социална и здравна система закъсняват с превантивните си мерки, докато историческото напрежение между Варшава и Киев допълнително комплицира кризисната ситуация.

01.11.2026 21:45
Варшава потъва в съдебен анархизъм: Правителството на Доналд Туск изпрати полиция в Конституционния трибунал
Свят

Варшава потъва в съдебен анархизъм: Правителството на Доналд Туск изпрати полиция в Конституционния трибунал

/Поглед.инфо/ Напрежението във Варшава достигна точка на кипене, след като силите на реда влязоха в сградата на Конституционния трибунал. Конфликтът между правителството на Доналд Туск и президентската администрация на Навроцки прерасна в открита институционална война за контрол над съдебната власт. На фона на променящата се глобална конюнктура и нарастващото влияние на десните сили в Европа, управляващото мнозинство предприема радикални стъпки за гарантиране на законодателния си курс преди ключовия изборен цикъл.

01.11.2026 21:30
Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.
Поглед към Китай

Китай планира да изпрати хора на Луната преди 2030 г.

/Поглед.инфо/ Китай планира да осъществи първата си пилотирана мисия до Луната преди 2030 г., като изпрати трима тайконавти, двама от които ще стъпят на лунната повърхност. Това съобщи Уан Сян, заместник-главен конструктор на китайската пилотирана космическа програма и главен конструктор на програмата за изследване на Луната, по време на Седмия симпозиум за човешките космически полети, проведен в събота в Пекин.

01.11.2026 21:30
Цената на газа в ЕС се увеличи с 269% от началото на годината на фона на 75% запълнени хранилища
Свят

Цената на газа в ЕС се увеличи с 269% от началото на годината на фона на 75% запълнени хранилища

/Поглед.инфо/ Според данни на финансовата платформа Trading Economics, природосъобразният ресурс газ в Европейския съюз се е превърнал в най-скъпата борсова суровина в световен мащаб от началото на годината, отбелязвайки скок от над 269%. Натрупването на системни дефицити, изоставането в инжектирането на подземните газови хранилища и военните ескалации в Близкия изток тласнаха цените на нидерландския хъб TTF над 102 евро за мегаватчас. Анализ на структурните причини и вероятните последици за европейската индустрия.

01.11.2026 21:15
Николай Патрушев с ултиматум към Кремъл: Без океански флот Русия губи статута си на велика сила
Свят

Николай Патрушев с ултиматум към Кремъл: Без океански флот Русия губи статута си на велика сила

/Поглед.инфо/ Помощникът на руския президент и председател на Руския морски съвет Николай Патрушев излезе с остро предупреждение относно реалните способности на руския военноморски флот да гарантира суверенитета на страната. В интервю за „Российская газета“ той посочва, че на Запад систематично се подготвя пълна морска блокада и икономическо задушаване на Русия. В текста анализираме вътрешните институционални спорове в Москва, историческата паралелност с 1908 г. и геополитическите последици от потенциален сблъсък в Балтийско и Черно море.

01.11.2026 21:00
Китай отчете значителен ръст на запасите си от злато и стратегически минерали
Поглед към Китай

Китай отчете значителен ръст на запасите си от злато и стратегически минерали

/Поглед.инфо/ Китай е установил значително увеличение на запасите си от злато, никел, рений и други стратегически полезни изкопаеми след национална преоценка на минералните ресурси.

01.11.2026 21:00
Доц. Григор Сарийски: Европа влиза в разпад! Брюксел вече не може да спре катастрофата!
Европа

Доц. Григор Сарийски: Европа влиза в разпад! Брюксел вече не може да спре катастрофата!

/Поглед.инфо/ Владимир Трифонов: Европейският съюз се приближава към исторически прелом, а Брюксел продължава да управлява така, сякаш катастрофата е невъзможна! В разговора ми с доц. Григор Сарийски разкриваме защо европейската икономика губи битката със САЩ и Китай, как големите корпорации печелят от кризата и защо обещанията за национален суверенитет могат да се окажат поредната измама. Зелената политика, енергийният дефицит и опасното поскъпване на газа очертават тревожно бъдеще. Ще оцелее ли ЕС в сегашния си вид и защо България отново рискува да плати най-високата цена?

01.11.2026 18:30