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Свят

„Нова Ялта“. Пъзелът две трети от него е завършен. Кой ще раздели света?

/Поглед.инфо/ Посещението на китайския президент Си Дзинпин във Вашингтон и последвалият жест от страна на Доналд Тръмп с нарушаването на 60-годишния дипломатически протокол маркират нов етап в преговорите между основните световни сили. Поканата за участие във форума на АТИС в Шънджън през ноември и последващата среща на Г-20 във Флорида през декември поставят рамка за възможна тристранна среща с руския президент Владимир Путин, която според дипломатически източници може да оформи новите контури на глобалната сигурност и търговия.

Дежурен редактор - д-р Румен Петков 22263 прочитания
„Нова Ялта“. Пъзелът две трети от него е завършен. Кой ще раздели света?
ИИ генерирана
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Дипломатическият жест като индикатор за геоикономически натиск

Нарушаването на шестдесетилетния протоколен канон във Вашингтон на 23 септември, когато Доналд Тръмп лично посрещна Си Дзинпин на портата на Белия дом, представлява показателен детайл от съвременната висша дипломация. В протоколните практики на САЩ държавните лидери рядко биват посрещани извън пределите на официалната резиденция. Подобен жест надхвърля рамките на елементарното гостоприемство и обикновено сигнализира за задвижването на сложни задкулисни преговори.

Първата визита на китайския държавен глава в САЩ от 11 години насам бе съпроводена от символични действия — връчването на статуя на белоглав орел по време на официалната вечеря. В контекста на продължаващите митнически спорове, ограниченията върху извоза на критични технологии и дебатите около веригите за доставки на полупроводници, тази символика съдържа значителна доза прагматична пресметливост. И двете страни показват необходимост от възстановяване на прекия диалог, за да бъде избегната неконтролируема ескалация в търговската сфера.

Официално разменяните покани фиксират следващите важни точки в геополитическия календар. Си Дзинпин припомни домакинството на Китай на форума АТИС в Шънджън през ноември 2026 г., а Доналд Тръмп потвърди присъствието си, отбелязвайки, че предстои обсъждането на широк кръг от въпроси. Малко след това, през декември, САЩ ще поемат домакинството на срещата на върха на Г-20 във Флорида.

Анатомия на АТИС: Институционална гъвкавост и стратегическо значение

Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС), създадено през 1989 г., заема специфично място в международната архитектура. В него членуват 21 икономики, а организационният му модел се различава съществено от този на стандартните междуправителствени организации.

ПараметърХарта и уставСедалищеХарактер на решениятаОсновни актьори
АТИС (APEC)Няма формален уставПостоянен секретариат в СингапурКонсенсусни, с незадължителен характерСАЩ, Китай, Русия, Япония, Австралия
Г-7 / Г-20Без формален уставРотращ се организационен комитетПолитически декларацииВодещи индустриални и нововъзникващи икономики

Липсата на твърди юридически обвързващи клаузи превръща АТИС в изключително подходящо пространство за двустранни и мултилатерални преговори без строг протоколен натиск. Ротационното председателство премина от Южна Корея през 2025 г. към Китай за 2026 г., като срещата на върха е насрочена за 18-19 ноември в Шънджън — град, който сам по себе си е символ на китайския технологичен и промишлен скок.

Изборът на Шънджън за домакин на форума е ясен знак от страна на Пекин. Поставянето на акцент върху регионалната икономическа интеграция тъкмо в сърцето на китайската високотехнологична индустрия контрастира с опитите за ограничаване на технологичния трансфер, предприемани от Вашингтон през последните години.

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