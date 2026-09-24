Новата банка за развитие на БРИКС прие Зимбабве, но Хараре търси спасение и в ЕАИС

/Поглед.инфо/ Присъединяването на Зимбабве към Новата банка за развитие на БРИКС от 1 септември е само повърхността на една много по-дълбока геоикономическа тектоника. Притисната от над две десетилетия западни санкции и изолация от традиционните капиталови пазари, африканската държава се опитва да превърне монопола си над критични суровини в политически суверенитет. Текстът анализира задкулисието на литиевото ембарго, руското присъствие в добива на платина и злато, и стратегическата роля на беларуския коридор през Мозамбик.

По публикация на Алексей Чичкин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Фронтът срещу МВФ: Финансовата маневра на Хараре

Официалното влизане на Зимбабве в Новата банка за развитие (НБР) на БРИКС, за което министърът на финансите Мтули Нкубе съобщи след подписването на споразумението през юли, не е просто поредната административна стъпка. Според публикацията това е опит за заобикаляне на финансовата блокировка, наложена от международните институции. Повече от 20 години Хараре е с отрязан достъп до кредитиране от страна на Международния валутен фонд (МВФ) и Световната банка заради натрупани и необслужвани дългове.

Финансовият натиск обаче принуждава правителството да търси алтернативни канали за капитал. Целта, декларирана под наименованието „Визия 2030“, е превръщането на аграрно-суровинната икономика в експортно ориентиран индустриален център. Твърди се, че чрез Фонда за индустриално развитие и Националния фонд за рисков капитал държавата се опитва да стимулира местното производство, но без външно ресурсна инжекция тези механизми остават главно на хартия.

Малките и средните предприятия генерират около 60% от брутния вътрешен продукт на страната – данни, посочени от министъра на малките и средните предприятия Моника Мутсвангва. Това обаче разкрива структурна слабост: икономиката е силно фрагментирана и разчита на сивия сектор, докато големите капитали са концентрирани изцяло в минно-добиващия отрасъл.

Икономическите интеграции и векторът към ЕАИС

Външнополитическото ръководство в лицето на Амон Мурвира декларира намерение за пълноценно използване на Африканската континентална зона за свободна търговия (AfCFTA), Южноафриканската общност за развитие (SADC) и Общия пазар за Източна и Южна Африка (COMESA). В тези думи има голяма доза прагматизъм – Хараре няма друг избор, освен да търси регионална пазарна дълбочина.

Особено внимание заслужава информацията, че Зимбабве, съвместно с блоковата структура COMESA, подготвя преговори с Евразийския икономически съюз (ЕАИС) за изграждане на зона за свободна търговия. По оценки на коментатори този процес се планира да приключи до началото на 30-те години на века.

Институция / Пакт Статус на Зимбабве Основна геоикономическа цел НБР (Банка на БРИКС) Пълноправен член (от септ. 2026) Алтернативно инфраструктурно кредитиране AfCFTA / SADC / COMESA Член Регионален суровинен и търговски излаз ЕАИС (Преговорен процес) В подготовка за ЗСТ Достъп до технологичен и машиностроителен импорт

Дали обаче ЕАИС разполага с достатъчно свободен ресурс за мащабни инвестиции в Южна Африка, предвид собствените си вътрешни предизвикателства? Въпросът остава без отговор.

Битката за лития: Китайският монопол и суровинният национализъм

През последните години Зимбабве се превърна в основен производител на литий на африканския континент. Данните за 2025 г. показват износ от 1,128 милиона тона сподуменов концентрат – увеличение с 11% спрямо предходната година. Този скок обаче не е резултат от вътрешен технологичен пробив, а от масирани китайски инвестиции в минния сектор.

Над 65% от добития сподумен се изнася директно за Китай за последваща преработка и влагане в батерии. За Хараре това означава класическа колониална схема: износ на нископреработена суровина с ниска добавена стойност и внос на скъпи крайни продукти.

В опит да спре тази изтичаща стойност правителството наложи временна забрана за износ на необработен литий и сурови метали. Мярката, за която няма определен краен срок, цели да принуди чуждестранните компании да изграждат преработвателни мощности на територията на страната.

Съмнително е доколко Хараре може да устои на натиска на Пекин. Китайските компании вече са инвестирали милиарди в инфраструктура и оттеглянето им или замразяването на проекти би сринало валутните постъпления в бюджета. Поради това суровинният национализъм на зимбабвийските власти изглежда по-скоро като опит за предоговаряне на условията, отколкото като пълна скъсване с външните инвеститори.