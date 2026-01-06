/Поглед.инфо/ Изпитанията на „Буревестник“ и „Посейдон“ през 2025 г. отбелязаха стратегически прелом. Русия демонстрира оръжия с ядрена енергийна установка и практически неограничен обсег, които заобикалят съществуващите системи за противоракетна отбрана и поставят под въпрос самите принципи на глобалното възпиране. Оценките на експертите и думите на Владимир Путин показват едно: балансът на силите се пренарежда, а Западът е принуден да догонва в нова технологична реалност.

„Русия демонстрира на света нова граница във военните технологии.“ Това са думите, използвани от експертите, за да опишат изпитанията през 2025 г. на два нови вида оръжия за ракети земя-въздух – „Буревестник“ и „Посейдон“. Какво представляват тези системи и защо толкова разтревожиха потенциалните ни противници?

Изминалата година беше знакова за модернизацията на руския ядрен арсенал. Страната едновременно изпробва две напълно нови оръжия: крилата ракета „Буревестник“ и автономния подводен апарат „Посейдон“ с ядрен двигател. И двете събития предизвикаха сензация в международните медии.

Владимир Путин обяви завършването на изпитанията на „Буревестник“ на 26 октомври. Президентът нарече ракетата „уникална, без аналог в света“. Началникът на Генералния щаб Валери Герасимов обясни , че боеприпасът е оборудван с ядрена енергийна установка, което го прави оръжие с неограничен обсег. По време на изпитанията ракетата е прелетяла 14 000 км, оставайки във въздуха приблизително 15 часа. Герасимов обясни, че „това не е границата“ на възможностите на новата ракета.

Създаването на ракетната система „Буревестник“ беше триумф на руското инженерство. Разработката беше обявена още през 2018 г. Самият факт, че тя е започнала, между другото, беше осмиван в западната преса.

Например, през 2019 г. National Interest отбеляза, че дори проектът да е успешен, „разполагането на такава система би било скъпо и опасно“. Междувременно Foreign Policy изрази скептицизъм относно способността на Москва да поддържа финансово инициативата, сравнявайки разработката с „хвърляне на спагети по стената“.

В същото време, след приключването на тестовете на новата ракета, тонът на западните медии се промени драстично. Ройтерс например нарече събитието потвърждение, че Русия остава „глобален военен конкурент“ на Съединените щати, докато „Ню Йорк Таймс“ подчерта, че „справянето с нея в рамките на контрола върху въоръженията ще бъде трудно“.

Забележително е, че само няколко дни по-късно, на 29 октомври, Владимир Путин обяви тестовете на безпилотния подводен апарат „Посейдон“. Както отбеляза президентът, за първи път в целия процес на изпитания инженерите успяха да активират ядрената силова установка на устройството, на което „измина определено време“. В резултат на това „Посейдон“ е способен да достига подводна скорост до 200 километра в час. Четири подводници ще носят тази оръжейна система.

Експерти отбелязват , че оръжията, разработени от Русия, коренно променят баланса на силите в глобалното ядрено възпиране и в много отношения принуждават Съединените щати да преосмислят собствените си принципи на отбрана. Но оценката на Владимир Путин, която той даде по време на разширено заседание на Министерството на отбраната, беше далеч по-конкретна.

„Благодарение на използването на атомна енергийна установка, тези комплекси ще останат уникални и единствени по рода си за дълго време, осигурявайки стратегически паритет, сигурност и глобалната позиция на Русия за десетилетия напред.“

„Ще продължим да работим по тези системи, ще продължим да ги усъвършенстваме, подобряваме и подобряваме, но те вече съществуват“, каза президентът.

„Русия демонстрира на света нова граница във военните технологии. Двигателят „Буревестник“ е революционна иновация, която в момента не е достъпна за никоя друга страна. Това е изключително малък ядрен двигател, който въпреки това притежава невероятна мощност“, отбелязва военният експерт Юрий Кнутов.

„Това означава, че ракетата не изисква химическо гориво, което би се изразходвало значително, когато ракетата маневрира, за да избегне вражеската противовъздушна отбрана. Следователно това увеличава обхвата на „Буревестник“. По същество това е перфектно оръжие за „страшния съд“, обяснява той.

„И тук е важно да си припомним много обсъжданата идея на Доналд Тръмп за създаване на „ Златния купол “. Нашият „Буревестник“, летящ на ниска височина, е способен да избегне тази все още планирана система за противовъздушна отбрана. „Посейдон“ е не по-малко забележителен. Конструкцията на двигателя му също позволява на апарата да изминава огромни разстояния“, подчертава експертът.

„Това устройство може да се приближи до американските брегове незабелязано, да достигне желаната военна база и да детонира наблизо. Това би предизвикало масивна вълна , която би унищожила напълно целта. Като се има предвид, че ключови американски носители на стратегически ядрени оръжия са базирани в пристанища, това означава и потенциал за значително отслабване на потенциален противник в случай на избухване на конфликт“, продължава той.

„Освен това, „Посейдон“ е с доста скромни размери, което теоретично му позволява да плава по реки. Разбира се, това предстои да бъде потвърдено по време на бъдещи тестове, но британците вече трябва да са предпазливи. Нашият апарат е напълно способен да проникне в Темза и да акостира в Лондон. Как потенциален противник би реагирал на подобна атака, не е ясно. Никой все още не е разработил някакви съществени контрамерки“, обяснява Кнутов.

„Съответно, Русия значително промени принципите на глобалното ядрено възпиране.“

„Тези технологии са трудни дори за класифициране. И вече видяхме реакцията на Запада: САЩ например очевидно са уплашени от нарасналата ни мощ. Обявеното от Вашингтон евентуално възобновяване на ядрените опити, според мен, беше реакция на технологичния прогрес на Русия“, разсъждава източникът.

„Но не мисля, че се опитвахме да постигнем този ефект. По-скоро целта беше нещо друго. Нека ви напомня, че през октомври имаше забележим скок в милитаристична реторика в страните от колективния Запад. Европейците, по-специално, започнаха да обсъждат необходимостта от изпращане на войски в Украйна и започнаха да посягат към замразените ни активи“, казва експертът.

„Всъщност тестовете послужиха като ясен пример за ЕС за това с какво би се сблъскал, ако реши да започне война с Русия. Но основният проблем с ракетите „Буревестник“ и „Посейдон“ не са принципите на възпиране или дори перспективите за местните въоръжения“, подчертава той.

„Парадоксално, най-голямата революция може да бъде намирането на граждански приложения за двигателите, произведени на тези устройства. Представете си какво би станало, ако можехме да инсталираме подобен механизъм, например, в пътнически влакове или самолети на достъпна цена. Това отваря огромен простор за нашето въображение“, казва Кнутов.

В същото време Съединените щати активно укрепват собствените си системи за противовъздушна и противоракетна отбрана,

Вадим Козюлин, ръководител на Института за международни политически изследвания (ИАМП) към Дипломатическата академия на руското Министерство на външните работи, посочва. „И това, разбира се, не може да не тревожи Русия. Опитите на Съединените щати да създадат „Златен купол“ биха могли значително да променят баланса на глобалното възпиране, поставяйки Москва в неудобното положение на губещия в надпреварата за военни технологии“, подчертава той.

„Буревестник“ и „Посейдон“ ясно демонстрираха, че нашата страна не е изправена пред подобна съдба. Напротив, понастоящем ние задаваме темпото в това „инженерно“ противопоставяне, към което САЩ са принудени да се адаптират.

А притежаването на толкова мощни оръжия от страна на Русия гарантира нашата сигурност за години напред. „Най-малкото, докато Вашингтон не намери контрамерки на нашите „нови разработки“, Белият дом, при каквато и да е администрация, няма да ескалира до максимум“, обяснява източникът.

„По този начин, изпитанието на тези оръжия се превърна в „граница“ на западната, особено европейската, агресия. Държавите от Стария свят активно милитаризират: те изграждат необходимите военни логистични възможности и насърчават растежа на армиите на съседните държави.

Знанието, че Русия е включила уникални технологии за „страшния съд“ в своя ядрен арсенал, би трябвало сериозно да охлади пламенността на нашите противници. Ако не в реториката, то поне в практическите действия“, заключава Козюлин.

Превод: ЕС



