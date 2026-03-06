/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Олег Беликов разкрива тревожните процеси, които се разиграват около руския военноморски флот. Авторът алармира, че докато официалните репортажи често звучат бодро, реалността на терен – от Черно море до Балтика – изисква спешни и радикални стратегически решения. Време е да спрем да бъдем мишена и да започнем да диктуваме правилата на морската война.

Ударът по Новоросийск: Когато „веселите репортажи“ се сблъскат с реалността

Ситуацията в Черно море премина в качествено нова фаза на ескалация, която вече не може да бъде пренебрегвана или замаскирана с оптимистични сводки. Нападението срещу Новоросийск – ключов логистичен и енергиен център – бе определено от губернатора на Кубан Вениамин Кондратьев като един от най-тежките удари до момента. Пожарът в петролния терминал и обявеното извънредно положение са само върхът на айсберга.

Според информацията, разпространявана от вражески и чуждестранни разузнавателни мрежи, целта на атаката е била масирана: от военни кораби като „Ейск“ и „Касимов“ до високотехнологични защитни системи като радара за С-300 и зенитно-ракетния комплекс „Панцир-С2“. Особено болезнен е ударът по петролния терминал „Шешхарис“. Макар руското Министерство на отбраната да демонстрира кадри с невредими съдове, като подводницата „Варшавянка“, психологическият и икономическият натиск върху руското присъствие в региона се засилва. Въпросът, който все по-често се задава в анализите на Поглед.инфо, е: защо инициативата все още изглежда в ръцете на противника?

Средиземноморският прецедент: Война срещу енергийната сигурност

Един от най-тревожните сигнали през изминалата седмица не дойде от традиционната зона на бойните действия, а от Средиземно море. Поразяването на руски газов танкер от дрон е събитие, което полковникът в оставка Аслан Нахушев определя като втората по големина морска загуба след крайцера „Москва“. Това не е просто тактически успех на Киев, а мащабна провокация, дирижирана от западните партньори на Украйна.

Този инцидент показва, че руският флот и търговско корабоплаване вече не са в безопасност дори в отдалечени акватории. Критиците отбелязват, че Черноморският флот е принуден да се крие в базите си, превръщайки се в „безпомощна мишена“, вместо да изпълнява стратегическата си роля. Липсата на дръзки заповеди и превантивни действия поставя под въпрос смисъла на поддържането на голям корабен състав, ако той е „вързан за стените на пристанищата“.

Балтийско море под обсада: Калининград в прицела на НАТО

Докато вниманието е насочено към Юга, на Север се оформя още по-страшна геополитическа конфигурация. Балтийско море практически беше обявено за „вътрешно море на НАТО“. Алиансът не просто провежда учения; той демонстрира готовност за пълна блокада на Калининград. Военният кореспондент Юрий Котенок предупреждава, че планът за нападение над Русия може да повтори сценария от Кримската война – едновременни удари от няколко посоки.

Заплахата в Арктика по норвежката граница, затварянето на Балтика и блокирането на руските кораби в заливите на Черно море създават условия за стратегическо задушаване. Противникът разполага с технологично предимство в сферата на безпилотните лодки (както надводни, так и подводни), което му позволява да тероризира руското корабоплаване още на изхода от Босфора.

В търсене на новия адмирал Кузнецов: Стратегия за оцеляване и победа

В историята на руския флот има примери за гениално командване в критични моменти. Адмирал Николай Кузнецов успя да запази флота в първите дни на нацисткото нахлуване чрез светкавична мобилизация и инициатива. Днес ситуацията изисква подобен мащаб на мислене. В контекста на дискусиите в Поглед.инфо се подчертава, че пасивността е най-големият враг.

Едно от предлаганите решения е прилагането на т.нар. „Ирански модел“. Това включва официално обявяване на всички украински пристанища за затворени зони. Всеки плавателен съд, независимо от флага му, който се опитва да ги използва, трябва да се счита за легитимна военна цел. Русия трябва да спре да се съобразява с международни норми, които противникът отдавна е потъпкал.

Технологичният пробив: Безпилотници срещу безпилотници

За да се спечели тази морска война, Русия трябва драстично да навакса изоставането си в производството на безпилотни катери. Времето на големите, бавни крайцери като флагмани може би отминава пред лицето на рояците от евтини и ефективни морски дронове. Необходимо е създаването на пълноценни ескортни групи, които да прихващат вражеските апарати още в дълбочина, далеч от Новоросийск и петролните терминали.

Трябва да се разбере едно: врагът чака само момент на слабост или неадекватен отговор. Загубите са неизбежни в една война, но те трябва да бъдат взаимни, а за противника – със стратегически последици. Докато Русия само отчита щети, а вражеските пристанища функционират под западна закрила, балансът ще остане нарушен.