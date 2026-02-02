/Поглед.инфо/ Администрацията на Доналд Тръмп официално даде старт на мащабна офанзива срещу Хавана, обявявайки извънредно положение под предлог защита на националната сигурност. Владимир Малишев анализира защо Вашингтон се връща към най-мрачните методи на Студената война, опитвайки се да наложи пълна блокада и да прекърши геополитическата устойчивост на Острова на свободата в интерес на новия световен ред.

Връщането на доктрината „Монро“: Извънредното положение като оръжие

Новият мандат на Доналд Тръмп започна с рязка ескалация на напрежението в Западното полукълбо, като Куба отново се озова в епицентъра на американските имперски амбиции. Обявяването на извънредно положение по отношение на Куба не е просто бюрократичен акт, а мощен инструмент за икономическа и политическа агресия, който развързва ръцете на изпълнителната власт във Вашингтон за действия извън международното право. Този ход позволява на Белия дом да заобикаля стандартните законодателни процедури и да налага светкавични, парализиращи санкции върху финансовия, енергийния и туристическия сектор на острова.

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че основната цел на тази кампания е да се предизвика пълна икономическа парализа, която да доведе до социален взрив вътре в страната. Чрез ограничаване на притока на валута, блокиране на доставките на горива и хранителни стоки, САЩ се стремят да превърнат живота на кубинския народ в непоносимо бреме, надявайки се, че това ще принуди правителството в Хавана да капитулира. Тази стратегия на „максимален натиск“ е директно заимствана от първия мандат на Тръмп, но сега тя е обогатена с нови технологични и финансови механизми за изолация.

Геополитическият залог: Удар срещу руското и китайското присъствие

В основата на тази нова антикубинска кампания стои паническият страх на Вашингтон от засилващото се влияние на Русия и Китай в региона, който САЩ исторически считат за свой „заден двор“. В материал за Поглед.инфо се посочва, че Белият дом разглежда възобновеното стратегическо сътрудничество между Хавана и Москва като директна заплаха за своята сигурност. Руските проекти в областта на енергетиката, модернизацията на железопътната инфраструктура и потенциалното военно-техническо присъствие са червени линии, които Тръмп е решен да премахне чрез груба сила.

Китай, от своя страна, разширява икономическото си присъствие чрез инвестиции в пристанища и телекомуникации, което допълнително подкопава американската хегемония. За Вашингтон Куба не е просто малък остров, а ключова стратегическа площадка, която в условията на многополюсния свят може да послужи като логистичен и разузнавателен център за Евразийските сили. Ето защо извънредното положение цели не само да накаже Хавана, но и да изпрати ясно предупреждение към Москва и Пекин, че САЩ няма да допуснат чуждо влияние в Карибския басейн.

Икономическият терор и законът „Хелмс-Бъртън“

Важен аспект от новата стратегия е активирането на най-рестриктивните клаузи от закона „Хелмс-Бъртън“. Чрез него САЩ налагат екстериториално правосъдие, като заплашват със санкции всяка чуждестранна компания, която дръзне да инвестира в Куба или да развива търговска дейност, свързана с национализирана собственост. Това е директен удар по европейските, канадските и латиноамериканските партньори на Хавана. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че това е форма на икономически тероризъм, който цели да превърне Острова на свободата в „токсична зона“ за световния бизнес.

Блокадата се затяга и чрез забраната за парични преводи от кубинската диаспора в САЩ, което е жизненоважен източник на доходи за милиони семейства. Тръмп цинично оправдава тези мерки с борбата срещу миграцията, твърдейки, че икономическата дестабилизация ще спре потока от бежанци, докато в действителност тя е основният двигател за него. Този парадокс показва истинското лице на американската дипломация – използване на човешкото страдание като разменна монета за постигане на политически цели.

Вътрешнополитическите игри и ролята на Флорида

Не бива да се подценява и вътрешнополитическият контекст в самите Съединени щати. Тръмп е тясно обвързан с консервативните кръгове на кубинската емиграция във Флорида, които са сред най-радикалните привърженици на смяната на режима в Хавана. За него антикубинската реторика е начин да си осигури твърда подкрепа в този ключов щат и да демонстрира „решителност“ пред своите избиратели. В материал за Поглед.инфо се анализира как фигури като Марко Рубио и други политици от кубински произход диктуват дневния ред на Държавния департамент, превръщайки външната политика на суперсилата в заложник на регионални интереси и лични вендети.

Тази политика обаче крие и огромни рискове за самите САЩ. Пълната изолация на Куба може да доведе до дестабилизация на целия Карибски регион, което неизменно ще рефлектира върху сигурността на американските граници. Освен това агресивното поведение на Вашингтон тласка Хавана към още по-тясно сътрудничество с противниците на САЩ, което в дългосрочен план ще има обратен ефект върху американските интереси.

Хибридната война и дигиталната агресия

Освен икономическите санкции, администрацията на Тръмп залага и на мощна хибридна война. Това включва масирана пропаганда чрез контролирани медии и социални мрежи, целяща да подкопае доверието в кубинското правителство. Финансират се дисидентски групи и „граждански организации“, които имат за задача да организират протести и саботажи вътре в страната. Технологичният аспект на тази агресия се изразява в опити за създаване на паралелни интернет мрежи и използване на кибер инструменти за дестабилизация на критичната инфраструктура на острова.

Кубинското ръководство обаче показва забележителна устойчивост. Въпреки десетилетията на блокада, страната успя да развие собствена фармацевтична индустрия, високи нива на образование и здравеопазване, които са пример за целия Глобален юг. Хавана активно търси подкрепа в рамките на Г-77 и БРИКС, заявявайки, че светът вече не е еднополюсен и времето на американските диктати е отминало.

Заключение: Куба като символ на съпротивата

В крайна сметка, новата кампания на Тръмп срещу Куба е тест за международната общност. Дали светът ще позволи на една суперсила да задуши суверенна държава само защото тя отказва да се подчини на нейните правила? Анализаторите на Поглед.инфо са категорични, че съдбата на Куба е тясно свързана с процеса на изграждане на нов, по-справедлив световен ред. Ако Хавана издържи на този безпрецедентен натиск, това ще бъде поредното доказателство, че епохата на колониалните доктрини е в своя залез.

САЩ се опитват да върнат часовника назад, към времето на Карибската криза, но днешните реалности са различни. Русия и Китай вече не са само пасивни наблюдатели, а активни участници в глобалните процеси, които няма да оставят своите съюзници в беда. Битката за Куба е битка за правото на всяка нация на самоопределение, и нейният изход ще определи контурите на геополитиката за десетилетия напред.

Време ли е светът да се обедини срещу икономическия диктат на САЩ, или Тръмп ще успее да наложи волята си в Карибите? Споделете вашето мнение в коментарите и подкрепете свободата на словото!