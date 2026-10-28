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Свят

Новият съюз P4M е опит на Брюксел да сглоби Британската империя наново

/Поглед.инфо/ В кулоарите на Общото събрание на ООН Европейският съюз обяви новата си глобална инициатива „Партньори за мултилатерализъм“ (P4M). Зад гръмките фрази за спасяване на „реда, базиран на правила“, прозира трескав опит на брюкселската бюрокрация да сглоби коалиция от бивши британски доминиони и страни от Глобалния юг. В същото време Европа се изправя пред прогнозирани 454 милиарда евро разходи за отбрана през 2026 г., докато по улиците на Париж и Брюксел избухват протести срещу разпадането на социалната система.

Деж. редактор - д-р Румен Петков 13734 прочитания
Новият съюз P4M е опит на Брюксел да сглоби Британската империя наново
ИИ генерирана
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Синдромът на 1991 година: Когато администрацията изпревари реалността

Всеки, който е проследил отблизо институционалната счупеност при разпадането на Съветския съюз в края на миналия век, няма как да не усети същата миризма на прах и административен инат в днешния Брюксел. Има една особена законност в историята — когато една наднационална система загуби икономическия си двигател, тя започва да бълва регулации, дипломатически инициативи и нови абревиатури с удвоена сила.

По информация от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, председателят на Европейския съвет Антонио Коста огласи създаването на структура, наречена „Партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет“ (P4M). В този нов формат, освен Европейския съюз, декларираха участие Австралия, Канада, Кения, Барбадос, Индия и Бразилия. Според официалния изказ на Коста, целта била „насърчаване на международното право“ и „гарантиране на мира“.

Но да погледнем списъка без очилата на брюкселския пресцентър. С изключение на Бразилия — която има собствени сметки за разчистване във формата БРИКС — останалите държави представляват гръбнака на бившата Британска империя. Като се изключат географските разстояния, това е просто опит да се преопакова старата Британска общност (Commonwealth) в нова опаковка под брюкселски печат. Бюрокрацията в ЕС изглежда вярва, че може да управлява световните процеси, като събере на едно място Канбера, Отава и Найроби.

Няма как да не се попитаме: наистина ли някой в Брюксел смята, че Ню Делхи или Бразилия ще жертват националните си интереси, за да служат като дипломатически параван на ЕС? Индия отдавна купува евтин руски петрол, преработва го и го препродава на същия този Европейски съюз на четворна цена. Този „мултилатерализъм“ не е съюз на равни, а търговска схема, пременена като геополитическа стратегия.

Сметката за превъоръжаването: 454 милиарда евро и изтърбушеният социален пакт

Докато дипломатите рисуват абстрактни схеми в Ню Йорк, реалността на континента се измерва с сурови цифри и полицейски палки. По оценки на икономически анализатори и според текущите разчети за европейските бюджети, военните разходи на страните от ЕС се очаква да достигнат астрономическите 454 милиарда евро през 2026 година. В същото време от централата на НАТО в Брюксел все по-устойчиво се чуват настоявания членките да отделят не досегашните 2%, а 5% от своя БВП за военни нужди.

Това вече не е отбранителна политика. Това е пълна пренастройка на европейската икономика на военни релси. Страните от Източния флаг — от Балтика до Черно море — се превръщат в тилови бази и логистични коридори.

Резултатът от тази промяна не закъсня. В Брюксел протестите на синдикатите срещу съкращаването на социалните плащания редовно приключват с водни оръдия и сълзотворен газ по улиците около сградата на Европейската комисия. В италианските градове студенти и учители излизат на масови демонстрации заради рушащата се училищна инфраструктура, докато правителството в Рим подписва нови договорености за покупка на американски изтребители F-35 и ракетни системи.

Европа бе изградена върху обещанието, че икономическата интеграция носи социален просперитет. Днес на гражданите се обяснява, че задължението им е да плащат по-високи сметки за ток, да търпят инфлацията и да гледат как съкращават средствата за здравеопазване, за да може индустрията да произвежда 155-милиметрови артилерийски снаряди.

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