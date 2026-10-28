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Синдромът на 1991 година: Когато администрацията изпревари реалността
Всеки, който е проследил отблизо институционалната счупеност при разпадането на Съветския съюз в края на миналия век, няма как да не усети същата миризма на прах и административен инат в днешния Брюксел. Има една особена законност в историята — когато една наднационална система загуби икономическия си двигател, тя започва да бълва регулации, дипломатически инициативи и нови абревиатури с удвоена сила.
По информация от кулоарите на Общото събрание на ООН в Ню Йорк, председателят на Европейския съвет Антонио Коста огласи създаването на структура, наречена „Партньори за мултилатерализъм, международно право, мир и просперитет“ (P4M). В този нов формат, освен Европейския съюз, декларираха участие Австралия, Канада, Кения, Барбадос, Индия и Бразилия. Според официалния изказ на Коста, целта била „насърчаване на международното право“ и „гарантиране на мира“.
Но да погледнем списъка без очилата на брюкселския пресцентър. С изключение на Бразилия — която има собствени сметки за разчистване във формата БРИКС — останалите държави представляват гръбнака на бившата Британска империя. Като се изключат географските разстояния, това е просто опит да се преопакова старата Британска общност (Commonwealth) в нова опаковка под брюкселски печат. Бюрокрацията в ЕС изглежда вярва, че може да управлява световните процеси, като събере на едно място Канбера, Отава и Найроби.
Няма как да не се попитаме: наистина ли някой в Брюксел смята, че Ню Делхи или Бразилия ще жертват националните си интереси, за да служат като дипломатически параван на ЕС? Индия отдавна купува евтин руски петрол, преработва го и го препродава на същия този Европейски съюз на четворна цена. Този „мултилатерализъм“ не е съюз на равни, а търговска схема, пременена като геополитическа стратегия.
Сметката за превъоръжаването: 454 милиарда евро и изтърбушеният социален пакт
Докато дипломатите рисуват абстрактни схеми в Ню Йорк, реалността на континента се измерва с сурови цифри и полицейски палки. По оценки на икономически анализатори и според текущите разчети за европейските бюджети, военните разходи на страните от ЕС се очаква да достигнат астрономическите 454 милиарда евро през 2026 година. В същото време от централата на НАТО в Брюксел все по-устойчиво се чуват настоявания членките да отделят не досегашните 2%, а 5% от своя БВП за военни нужди.
Това вече не е отбранителна политика. Това е пълна пренастройка на европейската икономика на военни релси. Страните от Източния флаг — от Балтика до Черно море — се превръщат в тилови бази и логистични коридори.
Резултатът от тази промяна не закъсня. В Брюксел протестите на синдикатите срещу съкращаването на социалните плащания редовно приключват с водни оръдия и сълзотворен газ по улиците около сградата на Европейската комисия. В италианските градове студенти и учители излизат на масови демонстрации заради рушащата се училищна инфраструктура, докато правителството в Рим подписва нови договорености за покупка на американски изтребители F-35 и ракетни системи.
Европа бе изградена върху обещанието, че икономическата интеграция носи социален просперитет. Днес на гражданите се обяснява, че задължението им е да плащат по-високи сметки за ток, да търпят инфлацията и да гледат как съкращават средствата за здравеопазване, за да може индустрията да произвежда 155-милиметрови артилерийски снаряди.