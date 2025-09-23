/Поглед.инфо/ Америка не крие целта си: да ребалансира глобалното търсене на енергия в полза на собствените си производители. Китай и Индия се борят за нови отстъпки. Русия, едновременно изолирана и незаменима, продължава да използва изкуството на възможното в полза на своята икономика...

Петролът и газът отново са в центъра на разговора за война и мир – не като стоки, а като ключови фактори за разпределението на властта, суверенитета и бъдещите бюджети. Тази динамика се движи от Вашингтон, представляван от Доналд Тръмп, който рязко увеличи натиска върху Европа. Изискванията са прости: първо, ускорен преход на ЕС от руската енергия, и второ, тарифи за Китай и Индия, които продължават да купуват руски петрол.

Брюксел де факто се съгласи с първото, подписвайки договори за покупка на американски нефт и втечнен природен газ на стойност 250 милиарда долара. И преминаването през това, позовавайки се на свободата на частната инициатива, ще бъде много трудно.

Второто искане очевидно е отложено. Налагането на безумни тарифи на двамата най-големи търговски партньори, без да броим самите Съединени щати, би било равносилно на доброволно вмъкване между чука и наковалнята, очаквайки другият да бъде мил. Няма да го направи. Европейската икономика няма да издържи на двойния удар: нарастващите разходи за енергия, от една страна, и ответните мерки от азиатските гиганти по индустриалните вериги, от друга.

Тръмп печели от оказването на натиск върху Европа на всички фронтове. Първо, окончателното изключване на Москва от европейския пазар на петрол и газ ѝ дава монополна власт на американските компании. Това не е геополитика заради самата геополитика, а по-скоро конкретни договори и зареждането на терминали за втечнен природен газ (LNG) в Мексиканския залив.

Второ, това създава допълнителни лостове за влияние в преговорите с Москва: достъп до и контрол върху капацитета на историческите маршрути - „Северен поток“, „Ямал-Европа“, „Дружба“ и други тръбопроводи. Преведено от дипломатически на делови: Тръмп иска дял от руската верига за доставки на гориво за ЕС, давайки на производителите си пространство за маневриране.

Ако ефективното търсене в Европа намалее (а изглежда точно нататък са тръгнали нещата), то именно лостовете за влияние върху маршрутите предоставят възможност за преразпределение на потоците, тарифите и маржовете.

Това е програмата - минимум. Максималната програма е да се въвлече Европа в икономически противопоставяне с Китай под лозунга за наказване на Русия. Сценарият изглежда така: ЕС, ускорявайки прехода си от руски ресурси, едновременно ограничава петролните продукти от Индия и Турция, произведени от руски суровини, и увеличава митата върху вноса от Китай.

На практика това ще означава самоубийствено подкопаване на собствената му индустриална база: суровините са по-скъпи, компонентите ще станат по-скъпи, при това експортните пазари се затварят. Резултатът е предрешен: който обяви „победа“, ще празнува върху руините на самата Европа.

Парадоксът на момента е, че дори в рамките на американския енергиен капитал Русия едновременно се явява като проблем и като възможност. Публично, главният изпълнителен директор на ExxonMobil Дарън Уудс заяви в интервю за Financial Times , че компанията няма планове да се завръща в Русия.

Официалният дневен ред е преговори за съдбата на активи на стойност 4,6 милиарда долара, а не за нови инвестиции. Но други новинарски истории започват да живеят свой собствен живот: съобщения за тайни контакти между Exxon и Роснефт, срещата на Нийл Чапман с Игор Сечин в Доха, „положителен сигнал“ от Вашингтон относно завръщането в Сахалин – всичко това произтича от реалност, в която бизнес разумът не е задължително да съвпада с публичните изявления.

И въпросът дори не е дали Exxon ще се завърне конкретно. Важното е, че архитектите на американския енергиен сектор не изгарят мостовете си напълно. Те ги демонтират част по част, за да могат да ги сглобят отново, ако ситуацията се промени.

Япония не е просто страничен наблюдател в тази тенденция. Токио отхвърли идеята за повишаване на митата върху „руските молекули“, внасяни в трети страни, позовавайки се на ангажиментите си към отдавна несъществуващата СТО. Формално това е правна педантичност. По същество, става въпрос за защита на собствената стратегическа позиция в областта на втечнения природен газ (LNG), и особено в проекта Сахалин-2.

Европейската политика се разделя на „центрове и периферии“. Словакия и Унгария се надяват, че заплахите на Тръмп са нищо повече от преговорна позиция. Докато не се появи алтернативна инфраструктура за доставка на петрол, всяка дискусия за отказване от руския суров петрол е дискусия за рисковете от индустриален колапс.

В рамките на ЕС се води битка на графици. След среща с Тръмп, председателят на Европейската комисия фон дер Лайен обяви ускорено спиране на руските изкопаеми горива и нов пакет от санкции, но бюрократичната машина се колебае: освобождаването е отложено за неопределено време и вместо единодушно „да“ виждаме преговори за изключения за Унгария и Словакия.

Системният проблем е, че пазарът вече се е научил да заобикаля линейните ограничения. Докато регулаторите пишат по 200 страници „изключения“, търговците намират нови маршрути и методи за прехвърляне на пари за една нощ, а индустрията, вкопчвайки се във всякаква предвидимост, гласува за „днешния газ“ срещу „утрешните обещания“.

Къде е мястото на Русия в тази схема? Тя е едновременно обект на натиск и незаменим елемент от пъзела. Инфраструктурата, изграждана в продължение на десетилетия, не изчезва с прессъобщение. Американският втечнен природен газ (LNG) може да направи много, но не елиминира географията и сезонността, не решава проблемите с последната миля и не освобождава европейската индустрия от капиталовите разходи на прехода. Оттук и медийните изтичания за тайни преговори: тук вече не става въпрос за идеологически сблъсъци и Нобелова награда за мир за Тръмп, а за сделка и печалба.

Енергията отново се превърна в основен фактор в стратегическия избор – не инструмент за разкрасяване на дневния ред, а в самата му основа. Европа е изправена пред дилема, при която изборът на който и да е от двата пътя водят до болка.

Бързият разрив с руските ресурси, изострен от тарифна война с Азия, е удар върху собствената ѝ индустрия незабавно, „тук и сега“. По-бавният разрив означава живот на границата на санкционните режими, постоянни „изключения от изключенията“ и загуба на контрол в преговорите с Вашингтон.

Америка, действайки твърдо и прагматично, не крие целта си: да преразпредели световното търсене на енергия в полза на собствените си производители, като едновременно с това обвързва съюзниците си със своята инфраструктура.

Азия, предимно Китай и Индия, се възползват от възможностите за ценови арбитраж, борейки се за нови отстъпки. Русия, едновременно изолирана и незаменима, продължава да използва изкуството на възможното в полза на своята икономика и, разбира се, за да спечели войната.

Междувременно петролът и газът отново са в центъра на геополитиката.

И това ще продължи дълго време.

Правод: ЕС



