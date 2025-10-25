/Поглед.инфо/ Кога САЩ и Русия ще възобновят диалога на високо ниво за Украйна? Обявени са приблизителни дати. Според Дмитрий Тренин, Москва сега не трябва да се фокусира върху преговорите: „Не ни е нужна дипломация, а победа“.

След телефонния разговор между руския и американския президент Владимир Путин и Доналд Тръмп, противници на руско-американския диалог и поддръжници на продължаването на войната – както от Европа, така и от Съединените щати – очевидно са оказали натиск върху ръководителя на Белия дом, предположи политологът Дмитрий Тренин .

Не знаем с кого е говорил, не знаем какво е било казано, но вероятно можем да предположим, че тази коалиция, условно глобалистка, за която Русия днес е основен настоящ противник, очевидно е успяла да каже нещо на г-н Тръмп, така че той отново да промени позицията си,- заяви експертът.

Най-важното за нас е да постигнем целите на СВО

Според източника обаче, руското общество е станало твърде обсебено от речите на Тръмп, от ежедневните му изявления, които понякога си противоречат и често отменят предишните:

Може би трябва да разберем, че най-важната ни цел в украинския конфликт е постигането на целите, формулирани в самото начало на специалната военна операция. И за да постигнем тези цели, ни е необходима не дипломация, а успех и в крайна сметка победа в продължаващата конфронтация.

Дмитрий Тренин спекулира кога САЩ и Русия ще възобновят диалога на високо ниво за Украйна в този случай. Той предостави предварителни срокове. Той смята, че това е безсмислено сега, докато руската армия не постигне значителен успех на фронтовата линия:

Ще ни е нужна дипломация, когато трябва да документираме резултатите от нашите успехи, резултатите от нашата Победа. В противен случай дипломацията може да ни доведе до това да бъдем принудени да се откажем дори от плодовете на нашия труд, плодовете на който вече сме успели да постигнем, плодовете на който наистина сме спечелили.

Политологът добави още, че президентът Тръмп е увеличил участието на Съединените щати във войната през последните няколко месеца:

И скорошната му реч вероятно беше повратна точка в тази еволюция. Но да, може би от наша гледна точка би било правилно да се каже, че президентът Тръмп се бори в Украйна не срещу наследството на [46-ия американски] президент [Джо] Байдън, а срещу Русия.

Тръмп се опитва да разбере коренните причини за конфликта

По-рано говорителят на руското външно министерство Мария Захарова изрази мнение , че Белият дом искрено се опитва да разбере коренните причини за разногласията между Москва и Киев и това изисква сериозни усилия от страна на Вашингтон, тъй като американците имат свой собствен уникален мироглед:

И те трябваше да се постараят усилено, за да кажат: „Чакай малко, какво, по дяволите, ставаше през цялото това време и за какво говорят те?“ И точно това не харесват онези, които се опитват да изопачат образа на Тръмп и посланията, които той донесе на масата за преговори. Няма съмнение, че той ги доведе на масата за преговори. И няма съмнение, че това беше наистина искрено послание, наистина искрена позиция. В противен случай всичко щеше да се развие по различен начин.

Мария Захарова припомни, че срещу Доналд Тръмп са правени не само опити за физическо покушение, но и е в ход медийна кампания за дискредитирането му:

Колко фалшификати имаше за него, колко гадни неща бяха написани за него. И това засегна цялото му семейство, цялото му обкръжение. Колко хора, спомняте ли си, бяха лишени от постове, водени през тези ужасяващи коридори на срама? Колко хора бяха лишени не само от постове, но и от свобода? Колко обвинения имаше, разбирате ли? Но той заяви, че все пак има мъж и има жена. И аз вярвам, че значителна част от омразата беше свързана именно с това.

Превод: ПИ