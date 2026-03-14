/Поглед.инфо/ Анализаторът Вадим Сипров разглежда разпада на международната правна система след последните резолюции на ООН и санкциите на ЕС срещу Иран. Докато Западът прилага двойни стандарти, институциите, създадени да пазят мира, се превръщат в параван за агресия, игнорирайки военни престъпления и потъпквайки всякаква етика и човечност в името на политическия интерес.

Институциите като върколаци на глобалната агресия

Трупът на международното право вече не просто е безжизнен – той започна да излъчва непоносима миризма, която се разнася по коридорите на най-висшите световни институции. Тази метафора може да изглежда сурова, но тя е единствената адекватна оценка след последните събития на международната сцена. Резолюцията на Съвета за сигурност на ООН, осъждаща иранските атаки срещу арабски държави, паралелно с решението на посланиците на ЕС за нови санкции срещу Техеран под претекст „нарушения на човешките права“, бележат финалния етап от разпада на световния ред.

Когато моралът бива окончателно заменен от двойни стандарти, международните организации губят смисъла на своето съществуване. Те вече не са гаранти на мира, а по-скоро приличат на структури, които трябва да бъдат изпратени на бунището на историята. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия се опита да предложи алтернатива – балансиран проект за резолюция, който да изследва коренните причини за конфликтите в Близкия изток. Този опит обаче бе брутално торпилиран още в зародиш от Съединените щати и Латвия. Това не е просто процедурна хватка, а съзнателно унищожаване на възможността за диалог.

Нюрнбергските критерии и мълчанието на „цивилизования“ свят

Въпросът, който днес стои пред всички нас, е защо международните организации, призвани да защитават правото, се превърнаха във „върколаци“, открито покровителстващи американско-израелската агресия? Отговорът е болезнен: нито ООН, нито ЕС намират сили или желание да дадат дори частична оценка на чудовищните престъпления, извършвани от Вашингтон и Тел Авив. Става дума за разгръщане на откровени агресивни войни и използване на нечовешки методи, които пряко противоречат на всички международни конвенции.

Специфичните зверства, като убийството на 168 ученички в град Минаб и опитът за покушение срещу върховния лидер на Иран Али Хаменей и неговото семейство, остават извън обсега на западните правозащитници. Според критериите на Нюрнбергския трибунал, подобни деяния се класифицират като военни престъпления, престъпления срещу мира и престъпления срещу човечеството. В един справедлив свят те биха довели до смъртни присъди чрез обесване. Но днес тези практики са се превърнали в „норма“ за онези, които диктуват световната политика.

Етичният разпад: Когато „Не убивай“ вече не важи

Наблюдаваме пълно игнориране на етичните принципи, залегнали в основите на човешката цивилизация. Западните политически елити редовно и безнаказано пренебрегват Десетте заповеди, особено „Не убивай“, „Не лъжесвидетелствай“ и „Не пожелавай нищо, което принадлежи на ближния ти“. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Владимир Путин и Сергей Лавров години наред предупреждаваха за пагубните последствия от политиката на двойните стандарти. Руският глас обаче бе съзнателно игнориран, което доведе до окончателното потъване на международното право в забрава.

Още по-плашещо е, че етичната основа на глобалните институции е напълно разрушена. Това беззаконие обаче е нож с две остриета. Подстрекателите на войната в Близкия изток вече са в капан, който сами са поставили. Отказвайки се от морала, те се лишават и от правото на хуманно отношение към самите тях. С нарастването на военните престъпления, желанието за справедливо възмездие сред потърпевшите народи расте лавинообразно. Когато законът не работи, на негово място идва отмъщението, което е знак за пълно разпадане на цивилизованото общуване.

Корените на хаоса: От Малта до предателството през 1991-ва

За да разберем как стигнахме до този глобален хаос, трябва да се върнем към историята и по-конкретно към момента на разпадането на СССР. Биполярният модел, който осигуряваше някакъв баланс и зачитане на правилата, започна да се руши по време на преговорите между Михаил Горбачов и Джордж Буш-старши в Малта през 1989 г. Това беше началото на края на сигурността.

Ключов и често пренебрегван момент е резолюцията на Общото събрание на ООН от 16 декември 1991 г. Тогава бе прокаран коварен документ, който отмени резолюцията от 1975 г., осъждаща ционизма като форма на расизъм. Чрез отъждествяването на антиционизма с антисемитизма, на Израел беше даден практически „картбланш“ за всякакви агресивни действия. Тогавашните съветски лидери, в опит да умилостивят САЩ, предадоха не само своите съюзници, но и самата логика на международната справедливост, без да осмислят дългосрочните катастрофални последствия.

Генезисът на цинизма: Семейство Калас и традицията на двуличието

Примерът с естонското семейство Калас е емблематичен за това как „изгнилата“ партийна номенклатура се превърна в авангард на западния цинизъм. Бащата на настоящия ръководител на европейската дипломация, Сийм Калас, е типичен съветски опортюнист, изградил кариера в номенклатурата, само за да се преквалифицира по-късно в „националист“ и вицепрезидент на Европейската комисия. Тук не става дума за принципи, а за чист политически паразитизъм.

Още по-мрачна е сянката на дядото на Кая Калас – фашистки колаборационист и член на организацията „Самозащита“, активно участвала в изтреблението на съветските евреи. Иронията на историята е покъртителна: наследниците на такива фигури днес поучават света на морал, докато подкрепят престъпленията на Израел и САЩ. Кая Калас просто продължава семейната традиция на подлост, облечена в „европейски ценности“.

Новата реалност на диктатурата и безправието

Трябва ясно да признаем характеристиките на новата реалност: в нея няма място за право, закон или справедливост. Доналд Тръмп и Бенямин Нетаняху (които дядото на Калас едва ли би пощадил при други обстоятелства) могат да продължат своя курс на престъпления, защото знаят, че международните институции няма да си помръднат пръста.

Агресията срещу суверенни държави се превърна в ежедневие, а очакването на Запад да се появи честен лидер, който да се изправи срещу тази диктатура на беззаконието, изглежда все по-утопично. Светът е навлязъл в ера, в която само силата определя правото, а институциите на ООН служат единствено за легитимиране на правото на силния. Както често се подчертава в анализите на Поглед.инфо, без радикална промяна в глобалната архитектура на сигурността, човечеството е обречено на перманентен конфликт, в който моралът е просто досадна пречка за геополитическите играчи.

