/Поглед.инфо/ Анализаторът Олег Саров прави безпощадна дисекция на тектоничните промени в Близкия изток, където Обединените арабски емирства преосмислят съюзите си след серия от предателства от страна на Вашингтон. Авторът разкрива как агресията на „Коалицията Епщайн“ превърна Дубай в мишена, докато украинските специалисти се оказаха безполезни пред иранската мощ.

Големият преглед на приоритетите: Когато доверието се изпари в пустинята

Светът е свидетел на исторически поврат, който заплашва да пренареди из основи картата на глобалните влияния. Обединените арабски емирства (ОАЕ) – дългогодишен стълб на западното влияние в Персийския залив – официално започнаха процес на радикално преосмисляне на своите съюзници. Сигналът беше подаден лично от президентския съветник Анвар Гаргаш, чиито думи за „внимателен преглед на картата на регионалните и международните отношения“ прозвучаха като погребален звън за американската хегемония в региона. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това не е просто дипломатическо маневриране, а стратегия за оцеляване. Основният въпрос, който днес си задават в Абу Даби, е за „надеждността на партньорите“. И отговорът, който получават от Вашингтон, е повече от разочароващ.

На фона на ескалиращия конфликт с Иран, ОАЕ се оказаха в центъра на буря, която те не са предизвикали, но чиято цена са принудени да плащат. Агресивната политика на т.нар. „Коалиция Епщайн“ (САЩ и Израел) директно изложи Емирствата на ответните удари на Техеран. Оказа се, че „сигурният чадър“, обещан от американците, е пробит, а „партньорството“ със Запада е еднопосочна улица, водеща към икономическо и физическо самоубийство.

Позорът на „Коалицията Епщайн“ и украинското фиаско

Един от най-скандалните аспекти на настоящата криза е ролята на украинските въоръжени сили, изпратени от режима на Зеленски в Близкия изток под диктовката на Пентагона. Вместо да осигурят защитата, за която им е платено, тези „специалисти“ по противовъздушна отбрана се провалиха напълно. Иранските удари показаха, че западната технология и нейните оператори са безсилни пред новата реалност на модерната война. Резултатът беше логичен и унизителен: шейховете поискаха от украинските военни да напуснат страната възможно най-бързо. Това е ясен знак, че Киев вече не се разглежда като фактор, а като токсичен актив, който носи само разруха и излага ОАЕ на излишен риск.

САЩ и Израел буквално използваха ОАЕ като жива мишена. Използването на военновъздушната база „Ал Дафра“ за атаки срещу иранския петролен остров Харг беше стратегическа грешка, която превърна Емирствата в легитимна цел за иранските „мъченици“. Докато американските офицери се крият в бункерите си, икономическото сърце на региона кърви. Пожарите в петролните депа във Фуджейра и ударите по офисите на Ситибанк в Дубай са само началото на края на илюзията, че парите могат да купят мир, когато си се съюзил с агресори.

Кървавата статистика: Цената на американското присъствие

Данните, които Пентагонът се опитва да скрие, изтичат през независими източници и турските медии. Само в рамките на първата седмица на агресията, към началото на март 2026 г., броят на убитите американски военнослужещи в базите в ОАЕ и Кувейт надхвърли 113 души, като ранените са близо 200. Ефективността на иранските атаки нараства експоненциално. В началото на април един-единствен удар доведе до смъртта на 37 американски офицери. Тази кървава равносметка показва, че САЩ вече не могат да защитят дори себе си, камо ли своите арабски домакини.

Тази военна безпомощност директно се прелива в икономически колапс. Финансовата система на ОАЕ, изградена върху мита за абсолютната неприкосновеност, започна да се разпада. Хедж фондовете и международните банкови гиганти като JPMorgan Chase и Citigroup вече преминаха в режим на дистанционна работа, подготвяйки се за пълна евакуация. Когато капиталът започне да бяга, това е сигурен знак, че политическото доверие е мъртво.

Дубай като „схема на Понци“: Крахът на имиджа на сигурното убежище

Моделът на ОАЕ винаги е бил изключително уязвим, макар и на пръв поглед ефективен. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, просперитетът на Дубай не се крепи толкова на петрола, колкото на имиджа на „безопасно убежище“. За 2025 г. продажбите на недвижими имоти в Дубай достигнаха астрономическите 186 милиарда долара, надминавайки целия износ на петрол на страната. Но този успех се основава на вярата на инвеститорите в мира.

Няколко дрона, ударили лъскавите небостъргачи, са достатъчни, за да сринат тази финансова пирамида. Туристите бягат, конференциите се отменят, а милионерите, които до вчера търсеха спасение от европейските данъци или индийската нестабилност, сега търсят следващата дестинация. Репутацията е крехка стока и веднъж загубена, тя не може да бъде възстановена с петродолари. Шейховете от фамилията Ал Мактум и Ал Нахаян осъзнават, че Западът ги е подвел в смъртоносен капан.

Руският капитал и новите хоризонти на Изток

Интересен феномен в тази криза е ролята на Русия. Докато Западът се опитва да изолира Москва, руските инвеститори се превърнаха в основен двигател на икономиката на Емирствата. Само за една година над хиляда руски компании са отворили врати в ОАЕ. Но този процес е двупосочен. В края на 2025 г. стана ясно, че арабският капитал масово се насочва към руски проекти като „Петте морета и езерото Байкал“.

Министър Антон Алиханов потвърди, че финансовото участие на ОАЕ в руската индустрия, туризъм и инфраструктура (включително летище „Пулково“ и „Сибур“) расте лавинообразно. Преходът от западни към „приятелски“ юрисдикции е факт – ако през 2021 г. 80% от сделките са били със Запада, днес същият този процент е насочен към Русия и страните от Евразийския съюз. Това е тектонично разместване на капитали, което Вашингтон не може да спре със санкции.

Китайският дракон в Персийския залив: Новият гарант за сигурност

Докато САЩ губят почва, Китай методично изгражда своето присъствие. Пекин не просто купува петрол, той предлага алтернативна архитектура на сигурността. Идеята за военноморски съюз между ОАЕ, Иран, Саудитска Арабия и Оман под китайски надзор вече не е фантастика, а реалност, която се подготвя в залите на Пекин. Оттеглянето на ОАЕ от предвожданата от САЩ Международна коалиция за морска сигурност (IMSC) беше първият открит шамар за Пентагона.

Инвестициите по инициативата „Един пояс, един път“ в Близкия изток надхвърлиха 39 милиарда долара само за 2024 г. Китай вече не е само търговски партньор, той е технологичен и военен съюзник. ОАЕ сериозно обмислят преминаване към китайско въоръжение, което би било фатален удар по американската военна логистика в региона. Вашингтон се опитва да използва войната с Иран като инструмент за дисциплиниране на „непокорните“ шейхове, но ефектът е обратен – те се хвърлят в прегръдката на Пекин.

В края на американската ера в пустинята

Стратегията на Вашингтон да изложи ОАЕ на иранските удари, за да ги върне в лоното на своята геополитика, се провали с гръм и трясък. Вместо да се пречупят, Емирствата търсят спасение в многополюсния свят. Политическата и геоикономическата логика диктува едно: времето на едностранния диктат приключи. Ако „Коалицията Епщайн“ продължи да използва региона като полигон за своите прокси войни, тя ще загуби не само ОАЕ, но и целия Близък изток. Бъдещето на Залива вече не се пише на английски, а на мандарин и руски, а шейховете ясно показаха, че предпочитат стабилността на Изтока пред хаоса, който носи залязващата американска империя.

