/Поглед.инфо/ Изключването на Олексий Гончаренко от парламентарната фракция на партията „Европейска солидарност“ Петро Порошенко отваря пукнатина в киевската политическа конструкция, която доскоро изглеждаше монолитна. Официално обявените „идеологически различия“ всъщност маркират първия публичен конфликт за това дали Киев трябва да започне разговори с Москва за неутрален статут, езикови отстъпки и замразяване на военните действия на настоящите линии.

По публикация на украински медии и публични изявления на партийни говорители. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Административният разкол в парламентарния фланг

На 6 октомври 2026 г. парламентарната група на „Европейска солидарност“ във Върховната рада официално гласува изключването на народния депутат Олексий Гончаренко. Посочената от партийното ръководство причина – фундаментално разминаване във визията за бъдещето на украинската държавност и архитектурата на сигурност. Според публикуваното решение, Гончаренко е прекратил съвместния си политически път с формацията, предвождана от бившия президент Петро Порошенко, след като публично лансира тези за отстъпки пред Руската федерация.

Разривът не е неочакван за онези, които следят динамиката в сградата на улица „Грушевски“ № 5. В продължение на месеци Гончаренко, който традиционно използва своите канали в Telegram и YouTube като медиен рупор, постепенно променяше своя твърд курс. Според изявленията на самия народна представител, Киев е принуден да влезе в преговорна рамка, включваща отказ от амбициите за членство в НАТО, преразглеждане на езиковото законодателство и конституционните гаранции за религиозните институции.

За партийния апарат на „Европейска солидарност“ подобна реторика представлява пряко нарушение на идеологическата доктрина, заложена още през 2014–2019 г. Порошенко гради своята политическа идентичност върху триадата „Армия, Език, Вяра“. Когато ключова фигура от фракцията предложи компромис именно по тези три стълба, административният механизъм за прочистване бе задействан автоматично.

В официалното съобщение на партийната пресслужба се твърди, че общественият дебат, предизвикан от Гончаренко, показва необходимост от „честен разговор с обществото за това как вижда реалистичен път към прекратяване на огъня“. В същото време се поставя твърда червена линия: независимостта, европейската интеграция и правото на Киев самостоятелно да определя алиансите си не подлежат на пазарене.

Анатомията на една политическа метаморфоза

За да се разбере тежестта на това изключване, трябва да се припомни кога и как Олексий Гончаренко влезе в украинската висша политика. Роден в Одеса през 1980 г., той започва кариерата си в проруската „Партия на регионите“ на Виктор Янукович. До 2014 г. Гончаренко беше един от най-гласовитите защитници на руския език в Одеския областен съвет и открит противник на евроатлантическата ориентация.

Събитията на Майдана от 2013–2014 г. и последвалата трагедия в Одеския дом на профсъюзите на 2 май 2014 г. белязаха светкавичната му пренастройка. Гончаренко напусна „Партия на регионите“, позиционира се като радикaлен украински патриот и бързо влезе в редиците на „Блок на Петро Порошенко“.

През последните десет години той изпълняваше ролята на политическо „острие“ – депутатът, който пътува до Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) в Страсбург, прави скандални пърформанси, прекъсва руски делегации и поддържа агресивен войнствен тон. Какво наложи тогава настоящия завой?

Според наблюдатели в Киев, публичните позиционирания на Гончаренко рядко са случайни. В украинските задкулисни среди се коментира, че той функционира като „барометър“ за промените в обществените нагласи или за онези геополитически сигнали, които официалните власти все още не смеят да изговорят гласно. Когато политик с подобна биография започне да говори за неприсъединяване към НАТО и мирни преговори, това означава, че под повърхността се извършва пренареждане.