Олигархична мобилизация: Мъск, America PAC и опитът за спасяване на Тексас

/Поглед.инфо/ Наближаващите междинни избори за Конгреса на САЩ поставят под въпрос дългогодишни политически константи. Анализи сочат почти сигурна смяна на контрола в Камарата на представителите, докато битката за Сената се превръща в битка за оцеляване в традиционно консервативни щати. Кризата с цените на горивата, натискът от високите лихвени проценти и масираното финансово превъзходство на Демократическата партия пренареждат баланса на силите във Вашингтон с дългосрочни последици.

По публикации на изданията Axios, Politico и коментари на експертите по американистика Малек Дудаков и Григорий Яригин. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовият дисбаланс и капитулацията за Камарата

Изборната математика във Вашингтон отдавна е престанала да бъде въпрос единствено на идеологически платформи. Твърди се, че структурата на кампанията през тази година разкрива дълбоко разцепление между финансовите ресурси на двете основни партии. Според данни, публикувани от Axios, кандидатите на Демократическата партия надминават неколкократно своите опоненти по отношение на набраните средства в ключови райони. В Тексас представителят на демократите Джеймс Таларио е акумулирал над 64 милиона долара, докато републиканският му съперник Кен Пакстън разполага с едва 18 милиона. Подобен диспропорционален превес се наблюдава в Джорджия, където сенатор Джон Ософ отчита 33,1 милиона долара срещу 2,8 милиона за Майк Колинс, както и в Мичиган с превес от 30,7 милиона за Абдул Ел-Сайед срещу 9,7 милиона за Майк Роджърс.

Осъзнавайки тези реалности, апаратът на Републиканската партия предприема стратегическо отстъпление. Както се посочва в публикация на Politico, партийните стратези съкращават изборните си бюджети за Камарата на представителите, концентрирайки оставащите финансови потоци в защитата на местата си в Сената. В Камарата на представителите, където в момента републиканците разполагат с крехко мнозинство от 218 срещу 212 места за демократите (при четири вакантни позиции), промяната изглежда практически неизбежна. Анализатори от Real Clear Politics отчитат 50,4% готовност за гласуване в полза на Демократическата партия срещу 42,2% за Републиканската.

Въпросът тук не е просто в сухите проценти. Изтеглянето на капитали от Камарата е фактическо признание за поражение на този фронт. Моделът Poliwave вече оценява вероятността за преминаване на долната камара под контрола на демократите на 82%. Когато оперативните щабове спират рекламите в щати като Пенсилвания, Ню Йорк и Мичиган, те превръщат тези райони в служебна победа за противника, за да спасят каквито бастиони са им останали.

Разрушаването на "червената" цитадела: Тексас и Канзас

По-сериозният трус обаче се случва на ниво Сенат. На всеки две години се обновява приблизително една трета от 100-местния състав на горната камара, където всеки щат разполага с двама представители. В настоящия цикъл републиканците защитават позициите си в 35 избирателни района. По оценка на Cook Political Report, поне 13 от тези състезания са абсолютно оспорвани.

Пробивите в традиционната география на вота са индикатор за структурна криза. Твърди се, че щати, които не са избирали сенатор от Демократическата партия от десетилетия, изведнъж се превръщат в бойно поле.

Канзас: Щатът не е изпращал демократ в Сената от 1932 г. Настоящите проучвания обаче показват, че вековната традиция е пред реална опасност от прекъсване.

Щатът не е изпращал демократ в Сената от 1932 г. Настоящите проучвания обаче показват, че вековната традиция е пред реална опасност от прекъсване. Тексас: Политическият монопол, поддържан над четири десетилетия, е подложен на силен натиск, което наложи спешна финансова намеса от страна на външни донори.

Политическият монопол, поддържан над четири десетилетия, е подложен на силен натиск, което наложи спешна финансова намеса от страна на външни донори. Южна Каролина и Айова: Традиционно надеждни консервативни територии, в които опозицията отчита необичайно висок ентусиазъм и вот по пощата.

За да спре този пробив в Тексас, в кампанията се включи предприемачът Илон Мъск, който чрез своя комитет за политически действия (America PAC) пренасочи значителни финансови инжекции към републиканския кандидат. Дали обаче частният капитал може да компенсира натрупаното обществено недоволство от икономическите показатели?

Политологът Малек Дудаков отбелязва, че националната преднина на демократите от 8–9 процентни пункта вече се прелива през системата за предсрочно гласуване. Когато бюлетините се изпращат по пощата седмици преди 3 ноември, тактическите промени в кампанията на Белия дом в последните дни губят своята ефективност.