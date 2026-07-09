/Поглед.инфо/ Атаката с безпилотни апарати срещу Омската нефтопреработвателна рафинерия от 6 юли освети фундаментална уязвимост в стратегическата инфраструктура на големите държави. Ударът, нанесен на разстояние от 2500 километра от фронтовата линия, демонстрира, че съвременните средства за противовъздушна отбрана, проектирани за борба с балистични и класически крилати ракети, се оказват неефективни срещу нисколетящи, бавни и постоянно модифициращи се апарати, разработвани с чуждестранна инженерна помощ. Инцидентът повдига въпроси за икономическата устойчивост на тила и налага преразглеждане на концепциите за сигурност не само в Източна Европа, но и в глобален мащаб.

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Анатомия на един дълбочинен пробив

На 6 юли бе регистриран безпрецедентен по своя географски обхват удар срещу Омския нефтопреработвателен завод (ОНПЗ), собственост на „Газпромнефт“. Според изявления на Денис Щилерман, заемащ поста изпълнителен директор на украинския производител „Fire Point“, нападението е извършено с модернизирани безпилотни летателни апарати от типа FP-1. Този завод не е просто поредната индустриална площадка по поречието на река Иртиш. С годишен капацитет от 20,5 милиона тона петрол, предприятието осигурява приблизително всеки шести литър бензин и дизелово гориво от клас 5, консумирани на руския вътрешен пазар, както и значителни количества авиационен керосин и пътни битуми.

Полетът на апаратите е продължил около 14 часа, пресичайки огромни пространства, без да бъде засечен или неутрализиран от разположените по маршрута системи за ранно предупреждение. Разстоянието от 2500 километра превръща тази операция в повратна точка. Тук възниква първият голям детайл, който официалните сводки често пропускат: технологичното ядро на тези машини не е сглобено в импровизирани работилници в Поднепровието. Според оценки на Дмитрий Кузякин, генерален конструктор на Центъра за интегрирани безпилотни решения, фактическият развоен център на проекта „Fire Point“ се намира на територията на Обединеното кралство. Лондон предоставя не просто финансиране, а инженерна експертиза, изпитателни лаборатории и готови конструкторски бюра.

Това превръща суверенните европейски държави в преки участници в производствения цикъл на оръжия с голям обсег. Ако допреди година се говореше за трансфер на готови системи като Storm Shadow, днес виждаме изнасяне на производствени и иновационни хъбове извън зоната на непосредствен кинетичен достъп. Чехия, Полша, Германия и балтийските републики се превръщат в безопасен тил, където безпилотните технологии се сменят с по-висока скорост от софтуера на търговските смартфони. И точно тук схемата се заплита, защото международното право все още третира тези процеси като „техническа помощ“, докато те реално преформатират фронта.

Технологичният парадокс на бавната скорост

Конвенционалната военна логика диктува, че за преодоляване на съвременна противовъздушна отбрана е необходима хиперзвукова скорост или стелт технология от пето поколение. Случаят с FP-1 обаче доказва обратното – ниската скорост се превърна в най-добрия щит. Физиката на процеса е елементарна, но безмилостна: аеродинамичното съпротивление нараства на квадрат спрямо скоростта. Намаляването на темпото на полет позволява драстично съкращаване на разхода на гориво и съответно – увеличаване на автономността и обсега.

Когато един дрон лети на височина под 70 метра, той остава под радиолокационния хоризонт на повечето стандартни радарни комплекси. Наземните радари на системите от типа С-400 или „Панцир-С1“ са проектирани да филтрират нискоскоростни цели на пределно малки височини, за да не се претоварват от птици или граждански малки самолети. Освен това, релефът, горските масиви и дори далекопроводите създават постоянни смущения. Дронът се движи буквално в гънките на терена.

Тук има нещо, което не излиза в официалните обяснения на военните експерти. Твърди се, че е невъзможно да се контролира апарат на такова разстояние без постоянна сателитна връзка. Противникът използва терминалната мрежа Starlink на SpaceX, докато в другия лагер се разчита на т.нар. mesh (мрежови) структури, където самите дронове вълна след вълна си предават сигнала един на друг. Това позволява динамична промяна на маршрута в реално време. Оператор, седящ на хиляди километри, може да пренасочи машината от първичната към вторичната цел (например от конкретна ректификационна колона към резервоарния парк), ако види чрез оптичните сензори, че подходът е блокиран. Евтината електроника обезцени скъпоструващите зенитно-ракетни комплекси. Цената на една ракета от комплекса „Панцир“ надхвърля десетки пъти стойността на FP-1, а боекомплектът е ограничен. Това е война на изтощение, в която математиката е на страната на нападателя.

Геополитическият ефект и репутационните пукнатини

Реакцията в информационното пространство след удара по ОНПЗ излезе извън рамките на чистата военна статистика. Коментатори отбелязват, че светът е станал свидетел на пробив, който засяга не просто икономически обект, а репутационния статут на държавата. Подобни инциденти се наблюдават с изключително внимание във Вашингтон и Пекин. Нито Пентагонът, нито Народноосвободителната армия на Китай разполагат с работеща доктрина за защита на собствените си континентални територии от едновременна атака на стотици евтини безпилотни апарати с голям обсег. Ако утре подобен конфликт се разрази около Тайванския проток или в Пасифика, рафинериите в Тексас или Джъдзян ще бъдат точно толкова уязвими, колкото и тази в Омск.

Съществува обаче и друг, по-коварен аспект на този тип операции, който руските специалисти определят като комбинирано информационно-психологическо въздействие. Заедно с пускането на безпилотните апарати в цифровото пространство се генерира специфично информационно поле. Целта е ясна: да се предизвика напрежение сред местното население, да се генерира недоверие към армията и ПВО разчетите, които „не са си свършили работата“. Използват се кадри от горящи обекти, за да се внуши усещане за безпомощност пред технологиите на Колективния Запад. Киевският режим, направляван от британските си консултанти, не търси толкова физическото унищожение на индустриалния капацитет – което с няколко десетки килограма експлозив трудно може да бъде окончателно постигнато – колкото политическия лост за бъдещи пазарлъци и подкопаването на вътрешния тил.

Икономика на отбраната: Мобилни групи срещу технологичния тайфун

Покриването на цялата територия на Руската федерация – от границата до Урал и отвъд него – с плътна ПВО мрежа е физически и икономически невъзможно. Нито една икономика в света не може да произведе толкова радиолокационни станции и зенитни ракети, че да затвори небето над милиони квадратни километри. Маршрутите на безпилотните апарати непрекъснато се променят, избягвайки установените позиции на военните части. Решението, което се предлага на оперативно ниво, е радикално насищане на пространството с мобилни огневи групи.

Тези групи, придвижващи се с високопроходими автомобили, оборудвани с тежки картечници, термовизори, преносими системи за радиоелектронна борба (РЕБ) и малокалибрени автоматични оръдия, трябва да бъдат разположени в дълбочина на страната. Поддръжката на десетки хиляди такива екипи е логистичен кошмар, но сметката показва, че това излиза значително по-евтино от възстановяването на разрушена охладителна кула или крекинг инсталация в рафинерия. Проблемът е, че съвременната техника и автоматизираните системи за управление все още не са достигнали до всяка една регионална структура в тила. Докато координацията между гражданските радарни служби на летищата и военните сектори остава тромава, пробиви като този в Омск ще се повтарят. Остава отворен въпросът дали административната машина е способна да се реформира със скоростта, с която британските инженери променят честотите на управление на своите далекобойни оръжия.