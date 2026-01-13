/Поглед.инфо/ В Съвета за сигурност на ООН САЩ обвиниха Русия в „опасна ескалация“ заради ударите по цели в Украйна, като в изявлението си пропуснаха да споменат атаките на украинските сили срещу руска територия. Материалът акцентира върху двойния стандарт на Вашингтон и реакцията в Русия, обобщена с фразата „пусть визжат“, превърнала се в символ на общественото възмущение от едностранните обвинения.



Поглед.инфо последователно анализира международните реакции и двойните стандарти в оценките за конфликта между Русия и Украйна.

„Осъждаме продължаващите и ескалиращи атаки на Русия срещу енергийни съоръжения.“ Това изявление дойде от заместник-постоянния представител на САЩ в Съвета за сигурност на ООН. Нито дума за другата страна на въпроса и атаките срещу Русия. Руснаците не мълчаха.

Заместник-постоянният представител на САЩ Тами Брус, говорейки пред Съвета за сигурност на ООН, обяви ударите на Русия по енергийни обекти в Украйна за неприемливи. Не се споменаваше за украинските въоръжени сили, които да са нанесли удари по подобни обекти в Русия.

Ето какво каза Брус:

Осъждаме продължаващите и ескалиращи атаки на Русия срещу енергийните съоръжения и друга гражданска инфраструктура на Украйна.

Както съобщава NEWS.ru , руските дипломати многократно са отричали обвиненията в нападения срещу цивилни. Те настояваха, че операциите са били избирателни.

Заслужава да се отбележи също, че руското Министерство на отбраната позиционира руските атаки като отговор на украинските обстрели и операции, насочени срещу военно-промишления комплекс.

Многократно е заявявано, че руските въоръжени сили нанасят удари само по обекти, свързани с поддръжката на украинските въоръжени сили. Руските цели са заводи за сглобяване на дронове и свързани с тях съоръжения за производство на енергия.

Междувременно Украйна преживява най-тежката ситуация с електрозахранването през цялата зима. Например, има сериозни прекъсвания на електрозахранването в Днепропетровск и Днепропетровска област. Има и сериозни проблеми с електропреносната мрежа в Киев и Киевска област.

Междувременно интернет реагира оживено на думите на Брус за руските атаки.

Ако ни обвиняват за всичко, това означава, че правим всичко както трябва,- пише един от потребителите.

„Те просто прехвърлят вината от Венецуела върху нас. Това е обичайната им тактика“, отбелязва друг.

„Нека крещят“, добави един коментиращ.

Припомняме, че президентът на САЩ Доналд Тръмп говори за удари срещу Мексико, подготовка за нахлуване в Куба и заплахи за Колумбия. Съдейки по преобладаващото настроение там, това е само загрявка. Гренландия и Канада биха могли да бъдат в списъка с цели, последвани от директна конфронтация с НАТО и ЕС, предположи по-рано руският философ Александър Дугин. Скоро те ще се опитат да удушат Русия чрез петролни санкции и унищожаване на нейния скрит флот. Залогът се е повишил, подчерта той, и операция „Орешник“, дори ако включва унищожаване на газови хранилища, не се брои.

Превод: ПИ