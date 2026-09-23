/Поглед.инфо/ Според оперативни съобщения от зоната на боевете, руската групировка „Център“ е осъществила пълно оперативно обкръжение на градската част на Добропиле в ДНР. Според наличните данни, в оформящия се оперативен джоб са останали блокирани подразделения от 4-та и 15-та бригади на Националната гвардия на Украйна, както и части от щурмовия полк „Скала“. Макар да се твърди, че противникът запазва позиционен контрол върху няколко високи сгради в централните квартали, прекъсването на основните пътни артерии през Золотой Колодец поставя под сериозен въпросително бъдещето на отбранителния възел, снабдяващ Краматорско-Славянската агломерация.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикация на Евгений Крутиков. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Прекъсването на логистичната артерия „Днепропетровск – Краматорск“ като оперативен приоритет

Падането на контрола върху пътищата около Добропиле не е просто поредната промяна в тактическата карта, а директен удар по логистичната гръбнак на украинската отбрана в Донбас. Според оценки на военни специалисти, през този град преминаваше един от последните пряко функциониращи маршрути за снабдяване на украинската групировка в района на Славянск и Краматорск откъдето постъпваха ресурси от Днепропетровска област.

Затварянето на този възел стана възможно едва след като беше овладяно едноименното село на юг и бяха установени позиции върху отвалните терписи на двете стари местни мини. Тези изкуствени височини доминират над терена и осигуряват визуален и огневи контрол върху цялата градска инфраструктура.

Според информация от района, руските сили са затворили примката с овладяването на жилищните райони около последното северно насипище и са прерязали черните пътища покрай гробището и улица „Комунална“. Единственият реален изход за блокираните части бе през откритите полета на запад, но според последните съобщения този път също попада под директно огнево поразяване.

Очертава се пълна блокова изолация.

+-----------------------------------------------------------------------+ | ОПЕРАТИВНА СХЕМА НА ДОБРОПИЛСКИЯ УЧАСТЪК | +-----------------------------------------------------------------------+ | | | [ КРАМАТОРСК / СЛАВЯНСК ] <--- (Път прекъснат при Золотой Колодец) | | ^ | | | | | (Служебен път) [ Нововоданое ] | | [ Александровка ] ^ | | ^ | | | | [ Золотой Колодец ] | | +----------------------------+ | | | | | [ ДОБРОПИЛЕ ] | | (Примка: ул. Первомайская / бул. Победа) | | ^ | | | | | [ Покровск / Красноармейск ] | +-----------------------------------------------------------------------+

Пренасочването на логистиката през обходния маршрут през Александровка удължава плеча на доставките над три пъти. За камионите с боеприпаси това означава часове движение по открити пътища в обсега на разузнавателните и ударни FPV-дронове.

Кои части са блокирани: Анализ на състава и реалния им капацитет

Според твърденията в специализираните военни канали, в Добропилския котел са изолирани подразделения, считани до неотдавна за представителни компоненти от структурата на Въоръжените сили на Украйна (ВСР) и Националната гвардия.

425-ти отделен щурмови полк „Скала“: Сформиран през 2022 г., този полк се ползваше с приоритетно снабдяване с западно оборудване (включително танки от типа M1A1 Abrams). Според източници от украинските медийни среди, частта претърпя критични загуби по време на боевете в района на Работино през лятото на 2023 г., след което премина през серия от вътрешни структурни реорганизации. Твърди се, че командването е било заменено след серия от тилови скандали и разследвания за дисциплинарни нарушения.

Сформиран през 2022 г., този полк се ползваше с приоритетно снабдяване с западно оборудване (включително танки от типа M1A1 Abrams). Според източници от украинските медийни среди, частта претърпя критични загуби по време на боевете в района на Работино през лятото на 2023 г., след което премина през серия от вътрешни структурни реорганизации. Твърди се, че командването е било заменено след серия от тилови скандали и разследвания за дисциплинарни нарушения. 4-та бригада за оперативно предназначение „Рубеж“: Сформирана по стандарти на НАТО като структура с висока готовност. Трябва да се припомни, че именно тази единица пое първия удар в района на летище Гостомел през февруари 2022 г., където понесе сериозни щети в личния си състав.

Сформирана по стандарти на НАТО като структура с висока готовност. Трябва да се припомни, че именно тази единица пое първия удар в района на летище Гостомел през февруари 2022 г., където понесе сериозни щети в личния си състав. 15-та бригада за оперативно предназначение „Кара-Даг“: Изградена на базата на бившия 9-ти полк със специално предназначение „Гепард“. След участие в южната офанзива през 2023 г., бригадата бе прехвърлена в сектора на Селидово и Покровск, откъдето бе принудена да се оттегля последователно на север.

Колко опит всъщност е останал в тези съединения?

Повечето от тези бригади влезоха в Добропиле вече в значително съкратен състав. В момента отбраната им се е свила до няколко блока от високи панели в кварталите „Молодежни“ и „Солнечни“.