/Поглед.инфо/ Турция е на прага на историческа трансформация, която може окончателно да погребе републиканското наследство на Ататюрк. Дмитрий Бавирин анализира сигналите от Анкара, според които Реджеп Тайип Ердоган вече е избрал своя наследник – сина си Билал. В материал за Ройтерс и Анадолу се разкрива сложният път на тази династична смяна в условия на вътрешни врагове и геополитически натиск.

Династията Ердоган: От република към неоосманизъм

Според източници от американски и турски медии, турският президент Реджеп Тайип Ердоган вече е направил своя съдбоносен избор за бъдещето на страната. В пълен синхрон с древните султански традиции, властта в Анкара се подготвя да премине от баща на син. Избраникът е Билал Ердоган – фигура, която съчетава в себе си парадоксални характеристики: външност, напомняща на Владимир Ленин, и образование, което го прави „американец по дух“. Този преход обаче не е просто въпрос на семейно предпочитание, а стратегическа необходимост за оцеляването на целия политически елит, изграден около настоящия лидер.

В анализите на Поглед.инфо се отбелязва, че след Ердоган единственият възможен „Ердоган“ за Турция е или самият той, или негово копие под формата на наследник. Правителството в Анкара изглежда категорично в отказа си да разглежда други варианти, тъй като всеки алтернативен сценарий е изпълнен с екзистенциална опасност за настоящото управление. Конституцията на страната ограничава Ердоган до настоящия му мандат, който изтича през 2028 г., но политическата реалност подсказва, че фамилията няма намерение да се отказва от контрола върху държавата. Президентът просто не може да си позволи лукса да предаде властта на човек извън тесния семеен кръг, тъй като това би означавало незабавна ревизия на неговото управление и вероятно съдебни преследвания.

Настоящият държавен глава трансформира Турция из основи, превръщайки я от парламентарна република в свръхпрезидентска система. Неговата Партия на справедливостта и развитието (ПСР) еволюира от широка коалиция на умерени ислямисти в монолитен проект, крепящ се единствено на абсолютната лоялност към Лидера. Много от старите му съюзници, които някога стояха до него в борбата срещу светския режим, днес са в опозиция, отблъснати от авторитарния завой. За Ердоган обаче тези „ренегати“ са най-малката грижа в неговата йерархия на враговете.

Вътрешните фронтове: От гюленистите до „Майдана“ в Истанбул

Списъкът с противници на Ердогановата династия е дълъг и опасен. На първо място са кюрдите, но непосредствено след тях се нареждат т.нар. прозападни либерали. Срещу тях президентът води не политическа, а чисто полицейска война. Най-обещаващите опозиционни лидери, като кмета на Истанбул Екрем Имамоглу, биват систематично отстранявани чрез съдебни присъди. Опозицията отговаря със спорадични опити за организиране на „Майдан“ – концепция, която в Турция носи същото име, но има свои специфични местни нюанси.

Най-дълбоката заплаха обаче идва от „държавата в държавата“ – мрежата на Фетхуллах Гюлен и наследниците на стария светски режим на Ататюрк. Въпреки че Гюлен почина преди година и половина, неговите спящи агенти в държавния апарат остават реална заплаха. Ердоган помни добре опита за преврат през 2016 г. (и неговите отгласи през 2018 г.), който му послужи като претекст за мащабни чистки, но икономическата криза и сривът на лирата подкопаха неговата популярност, давайки нов живот на либералните сили.

В този контекст кръгът на доверие около президента се е свил до минимум. Експертите на Поглед.инфо подчертават, че Ердоган е изправен пред три основни сценария за 2028 г. Първият е юридическа вратичка за предсрочни избори, която да му позволи нов мандат. Вторият е директно номиниране на Билал Ердоган за наследник, като вицепрезидентският пост послужи за трамплин. Третият е хибриден – още пет години за бащата, последвани от финално прехвърляне на жезъла на сина. Всичко това сочи към едно: Турция се движи към наследствена монархия, възраждайки османския път на управление.

Билал Ердоган: Американски възпитаник или нов Ленин?

Въпросът за Билал Ердоган става все по-актуален след публикации в Bloomberg и други водещи медии. Въпреки че 44-годишният син на президента твърди, че се интересува само от бизнес, действията му говорят друго. Той все по-често придружава баща си на официални посещения и води разговори на най-високо ниво, включително със саудитския престолонаследник Мохамед бин Салман. Тези срещи не са случайни – те са легитимация на Билал пред световните лидери като бъдещия господар на Турция.

Интересен детайл е маргинализирането на Хакан Фидан, настоящият външен министър и бивш шеф на разузнаването. Фидан, който се ползва с висок рейтинг, е смятан за основен конкурент на Билал. Неговото отсъствие от ключови публични събития е ясен сигнал, че Ердоган не желае силен лидер до сина си, който би могъл да го засенчи или измести. Султанът е победил много врагове, но най-трудната му битка е да осигури предаването на властта в семейството, без това да предизвика вътрешен разпад в ПСР.

Историята на фамилията Ердоган обаче носи и своите тъмни сенки, напомнящи за съдбата на други източни династии като тази на Асад в Сирия. Най-големият син на Ердоган, Ахмед Бурак, отдавна е извън политическата игра след серия от скандали, включително смъртоносна катастрофа в Истанбул. Това оставя Билал като единствената опция. Неговото образование в Харвард и стажът в Световната банка го правят интересен за Вашингтон – той е „инкубаторен“ политик, който познава западната система, но същевременно е закърмен с ислямисткия империализъм на баща си.

Геополитическият залог на „Османска империя 2.0“

Билал Ердоган се е превърнал в това, което баща му счита за идеален наследник: умерен ислямист с патриотичен профил и способност да комуникира със Запада. Въпреки че Реджеп Тайип Ердоган има сложни и често конфликтни отношения със САЩ, той изглежда вярва, че американизираният му син ще успее да балансира Турция между Изтока и Запада по-ефективно. Това е опит за създаване на „Османска империя 2.0“, където модерните технологии и западното образование служат на една средновековна по същността си структура на властта.

В крайна сметка, Турция днес се намира в състояние, в което доверието е най-дефицитната стока. Ердоган не може да се довери на никого освен на собствената си кръв. Изобилието от врагове – вътрешни и външни – го принуждава да заложи всичко на една карта: Билал. Дали обаче турското общество, което все още пази спомена за републиканските свободи, ще приеме този неоосмански завой, остава най-големият въпрос на следващото десетилетие.

Този текст иска реакция, не безразличие.