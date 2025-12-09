/Поглед.инфо/ На 7 декември редица френски медии съобщиха за опит а преврат в Бенин.

Бенин (до 1975 г. Дахомей) получава своята независимост ат Франция през 1960 г. Периодът до 1972 г. се характеризира с чести преврати, политически кризи и икономически проблеми. Редуват се множество краткотрайни правителства, доминирани от религиозни и етнически съперничества. През 1972 г. майор Матьо Кереку извършва военен преврат и поема властта. През 1975 г. страната е преименувана от Дахомей на република Бенин. Кереку въвежда марксистко-ленински еднопартиен режим, национализира икономиката и установява силни връзки с източния блок. След известна икономическа стабилизация последва период на рецесия. Започват социални протести и натиск за политическа либерализация. През 1990 г. Национална конференция отменя марксистката система и приема нова демократична конституция. От тогава страната се управлява от четирима демократично избрани президенти. Интересно е да се отбележи, че през 1996 г. Матьо Кереку печели изборите вече като демократ и управлява до 2006 г. Този период се характеризира с икономически растеж, значително подобряване на инфраструктурата и интензивно развитие на търговията. През 1916 г. изборите се печелят от Патрис Талон, „краля на памука от Котону“, чийто втори мандат изтича през месец април на следващата година. Неговото управление се характеризира с мащабни икономическа, данъчни и административни реформи. Страната се развива като регионален център за логистика и търговия. Продължава модернизацията на институциите и инфраструктурата. Въпреки тези успехи Талон е критикуван за потискане на опозицията, концентрация на властта и промени в изборните правила. Допълнително напрежение след населението внася и терористичната дейност на ислямистки групи (Боко Харам и Ислямска държава в Африка) в северните части на страната, довела до многобройни жертви и вътрешно разселване. Въпреки това Бенин се смята за една от най-стабилните държави в Западна Африка, особено на фона на многобройните, често кървави преврати в съседните страни.

На този фон, сутринта на 7.12. група военни, водени от подполковник Паскал Тигри, командир на Групата специални части, част от Националната гвардия, атакуваха президентския дворец, националната телевизия и дома на генерал-майор Абу Иса в икономическата столица на страната Котону. От името на основания от тях Военен комитет за преосноваване (Comite Militaire pour la Refondation) те обявиха, че президентът Талон е свален от власт и че водачът им подполковник Паскал Тигри поема властта. Според тях има много основания за тези техни действия – порочно управление на страната, фаворитизиране на част от военните, недостатъчни грижи за близките на военнослужещите, загинали при акции срещу терористите в северен Бенин, влошеното здравеопазване, увеличаването на данъците и потискане дейността на политическите партии. От военния комитет съобщиха, че границите са затворени, а политическите партии са забранени. Няколко журналиста, работещи по това време в телевизията са взети за заложници.

От посолството на Франция съобщиха за стрелба около президентския дворец. Очевидци разказаха за експлозии около казармите на Националната гвардия. В социалните мрежи се разпространяват снимки и видеа ,на които се виждат множество военни превозни средства по булеварда, на който са разположени президентския дворец и Националното събрание. Въпреки първоначалните успехи, армията като цяло остана на страната на законната власт. Министърът на външните работи Бакари заяви пред ВВС, че президентът Талон е невредим и се намира в посолството на Франция. Около обед министърът на вътрешните работи Аласан Сейду съобщи по телевизията, че превратът е потушен и има 14 арестувани. Все още подполковник Паскал Тигри и част от превратаджиите са в неизвестност. Съобщава се за една жертва – съпругата на генерал Бертен Бада, началник на Военния кабинет на президента, е загинала при щурма на превратаджиите към дома им.

Опитът за преврат доведе до незабавна реакция на партньорите на Бенин от ECOWAS (Икономическото общество на държавите от западна Африка). Нигерийски самолети бомбардираха предполагаеми позиции на бунтовниците, а нейни сухопътни войски навлязоха в страната с цел подпомагане при установяването на вътрешния ред и главно със задачата да предотвратят евентуалните акции на Боко Харам в напрегнатата обстановка. Очаква се в близките часове в страната да се разположат войски и на Сиера Леоне, Кот д’Ивоар и Гана.

Не закъсняха реакции от целия свят. Африканският съюз поздрави въоръжените сили на Бенин за “защитата на конституционния ред и гарантирането на сигурността но президента“. Генералният секретар на ООН Антонио Гутереш заяви, че е „силно разтревожен от опита за противоконституционно завземане на властта в Бенин, като това може да доведе до допълнително влошаване на сигурността на региона“. Франция, както и френско-говорящите страни също така заклеймиха опита за преврат.

Гореописаните събития се случиха няколко месеца преди редовните президентски избори. Времето ще отговори на въпроса доколко има пряка връзка между опита за преврат и предстоящото гласуване. Не може да не се отбележи, че в хода на събитията Кеми Себа, опозиционен кандидат за предстоящите избори, се обяви в подкрепа на преврата.