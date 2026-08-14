Абонирай се
Свят

Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?

/Поглед.инфо/ Скандалът с опитите за търговско приватизиране на правата върху Световното първенство по футбол чрез новосъздадени корпоративни структури във ФИФА разкрива много по-дълбок глобален механизъм за присвояване на обществени блага. Острата реакция на европейските институции и водещи клубове спря финансова схема за милиарди, но същата логика на капитализация днес се прилага безпрепятствено в сферата на изкуствения интелект. Технологичните гиганти трансформират натрупаното с векове колективно знание в частни активи, предлагайки в замяна единствено минимални социални компенсации. В настоящия анализ разглеждаме икономическите, правните и геополитическите измерения на този процес.

Дежурен редактор - д-р Владимир Трифонов 12030 прочитания
Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?
ИИ генерирана
Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

По публикации на световни медии. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Финансовата конструкция на ФИФА и реакцията на континенталните федерации

В началото на 2026 г. в структурата на Международната футболна федерация (ФИФА) беше анонсиран проект за учредяване на търговско дъщерно дружество — FIFA Forward Enterprises. Основната официално обявена цел на това юридическо лице бе оперативното и финансово управление на най-печелившите международни турнири, сред които Световното първенство за мъже и разширено Световно клубно първенство. Според разкрити финансови параметри, планът предвиждаше продажбата на 20-процентов дял на частни инвеститори. За водещ партньор бе сочен фондът Thrive Eternal, управляван от Джошуа Кушнер — брат на Джаред Кушнер, зет на бившия американски президент Доналд Тръмп.

Председателят на ФИФА Джани Инфантино обоснова корпоративната реорганизация с прогнози за привличане на свеж капитал в размер на 4,2 милиарда долара. Тези изчисления обаче незабавно предизвикаха институционална криза. Союзи като УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация (АФК) лансираха хипотезата за пълен бойкот на бъдещите турнири. В официална позиция на испанския клуб Реал Мадрид се посочва, че спортните клубове носят цялата финансова, оперативна и медицинска тежест по подготовката на състезателите, докато предлаганата инвестиционна схема прехвърля бъдещите търговски приходи към външни финансови субекти, без те да поемат пряк оперативен риск.

Корпоративният модел за отделяне на търговските права в отделно дружество със специална цел (SPV) не е нов. Подобни механизми бяха приложени в редица европейски национални лиги през последните години, където фондове за дялово участие (private equity) закупиха дългосрочни проценти от телевизионните права срещу еднократни инжекции от ликвидност.

Това изглеждаше като стандартно преструктуриране на активи, но финансовият анализ разкрива сериозен дефицит: капитализацията на ФИФА се основава изцяло върху публичния интерес и инфраструктурата, изградена с публични и клубни средства в продължение на повече от век.

Ограниченията на патентната система и заграбването на „общия интелект“

Паралелно с процесите във спортната индустрия, в сектора на високите технологии се разгръща сходна структура на присвояване. Големите езикови модели и невронни мрежи се обучават върху масиви от данни, съдържащи дигитализираното писмено, научно и художествено наследство на човечеството. В академични публикации, включително изследването на Денис Петрина в списание „Топос“, се прави паралел с марксистката концепция за „общия интелект“ (General Intellect) — съвкупността от обществено знание, технологичен опит и социална организация, които се превръщат в основна производителна сила.

За разлика от традиционните индустриални патенти, където изобретателят защитава конкретно техническо решение за определен срок, технологичните корпорации монетизират суровия масив от цялото публично достъпно знание. Използваните за обучение на моделите книги, статии, програмен код и художествени произведения се абсорбират без директна компенсация за техните създатели, след което крайният продукт — алгоритмичният достъп — се превръща в платен лицензионен ресурс.

В историята този процес има ясен аналог: англосаксонските Закони за заграждане на земите (Enclosure Acts) от XVIII и XIX век, когато общинските пасища биват оградени и превърнати в частна собственост с законодателни актове. Разликата днес е, че предмет на заграждане не е физическата територия, а дигиталната памет и когнитивният капитал на обществото.

Скептиците в индустрията обаче посочват, че разходите за изчислителна инфраструктура, центрове за данни и електрическа енергия за трениране на големи модели са колосални и се поемат от частни инвеститори. Тук обаче балансът не излиза: фундаменталните изследвания в областта на компютърните науки, микроелектрониката и интернет протоколите в преобладаващата си част са финансирани с държавни грантове и от военните бюджети на САЩ и Западна Европа в течение на десетилетия.

Бърза настройка в Google Изберете Pogled.info като предпочитан източник Получавайте повече наши новини във вашия Google поток.

Още от Свят

Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век
Свят

Фидел Кастро на 100 години: защо Кубинската революция промени политическата карта на ХХ век

/Поглед.инфо/ Сто години след рождението на Фидел Кастро спорът за него продължава да бъде спор за нещо много по-голямо от съдбата на Куба. Революцията от 1959 г. превърна малък карибски остров в самостоятелен фактор на Студената война, предизвика Съединените щати в собственото им стратегическо пространство и даде политическо самочувствие на движения от Латинска Америка до Африка. Но юбилеят идва в момент, когато Куба преживява тежка икономическа и енергийна криза. Затова наследството на Кастро трябва да бъде разглеждано без юбилейна патетика — през резултатите, цената и въпроса как една държава с ограничени ресурси успя десетилетия да запази политическата си независимост.

14.08.2026 08:54
Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст
Европа

Полската опозиционна партия „Право и справедливост“ предлага депортиране на безработни украинци в призивна възраст

/Поглед.инфо/ Промяната в миграционните настроения в Източна Европа достига нов етап, след като най-голямата полска опозиционна формация открито постави под съмнение досегашните модели на хуманитарна солидарност. В полското обществено пространство се обсъжда предложение за създаване на специални центрове и организиране на принудително връщане на украински граждани в мъжки пол и призивна възраст, които нямат официална трудова заетост. Според социологически данни инициативата намира сериозен отзвук сред местното население, макар правителствените институции да посочват статистически данни за висок процент на легално заетите лица. Анализаторите отбелязват, че този тип политически дебати разкриват дълбока трансформация в отношението към бежанските потоци, където хуманитарният компонент отстъпва място на суровия икономически прагматизъм и мобилизационните нужди на Киев.

14.08.2026 08:12
Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО
Свят

Скандалът с евакуацията на Тръмп в Турция разкрива пукнатините в сигурността на НАТО

/Поглед.инфо/ Информационният трус около извънредната оперативна евакуация на американския президент след срещата на върха на НАТО в Турция повдигна сериозни въпроси относно реалния капацитет на анкарските служби за сигурност и стабилността на южния флаг на алианса. Докато американски издания като The Washington Post и CNN публикуват детайли за прехвърлянето на държавния глава в товарен контейнер към военен транспортен самолет, оставяйки журналисти и цивилен екипаж на борда на Air Force One, стратегическият фокус на Близкия изток се измества към институционални промени. Управителят на Централната банка на Иран Абдолнасер Хемати потвърди процедурите по интеграция на страната в Новата банка за развитие на БРИКС. Анализът на събитията показва дълбока разлика между оперативната тактика на Вашингтон и дългосрочните финансови маньоври на Техеран за заобикаляне на доларовия монопол.

14.08.2026 07:54
САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност
Свят

САЩ и 40 държави поискаха предупреждения за МБР: Отказът на Москва от новите ракетни известия и крахът на договорите за сигурност

/Поглед.инфо/ Дипломатическият натиск за въвеждане на нови задължителни процедури за уведомяване при изстрелване на балистични и космически ракети разкрива дълбоките пукнатини в съвременната архитектура за международна сигурност. Инициативата, подкрепена от 41 държави, цели създаването на нов коалиционен механизъм в условията на парализирани двустранни договори. Анализът на военните и юридическите детайли около предложения 24-часов срок показва, че зад хуманитарните мотиви се крие опит за промяна на стратегическото съотношение на силите и оперативното разузнаване.

14.08.2026 07:36
Путин ще създаде свой собствен Ормузки проток с помощта на Северна Корея: 379 посочени цели. Кой е в списъка?
Свят

Путин ще създаде свой собствен Ормузки проток с помощта на Северна Корея: 379 посочени цели. Кой е в списъка?

/Поглед.инфо/ Москва показва признаци на пренасяне на геополитическото противопоставяне с колективния Запад към Азиатско-тихоокеанския регион. Докато европейските държави затягат контрола върху руския търговски флот в Балтийско море, Ламанша и Средиземноморието, руското военно командване проследява стотици западни търговски съдове край Южните Курилски острови. В същото време бързото модернизиране на военноморския флот на КНДР поставя въпроса за формирането на нова източна морска оста, която има потенциал да пренареди логистичните пътища.

14.08.2026 07:28
Новият статут на руското военно присъствие в Средиземно море
Близкия Изток

Новият статут на руското военно присъствие в Средиземно море

/Поглед.инфо/ Властите в Дамаск и Москва са договорили нов меморандум за разбирателство, който радикално променя правния и оперативния статут на руските военни обекти в Сирия. Според официални изявления от сирийска страна, базите в Хмеймим и Тартус се преобразуват в съвместни военни учебни центрове. Докато новите власти в Дамаск активно коментират споразумението и инспектират прехвърлената гражданска инфраструктура, руското министерство на отбраната запазва пълно мълчание относно бъдещето на средиземноморския си контингент.

14.08.2026 07:17
Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта
Украйна

Асиметричната военна икономика: Как парализирането на „Запорожстал“ променя логиката на конфликта

/Поглед.инфо/ Промяната в тактиката на бойните действия на фронта постепенно преминава от чисто териториално противопоставяне към систематично унищожаване на критичната икономическа инфраструктура. Данните за спирането на металургичния гигант „Запорожстал“ показва прилагането на нова асиметрична стратегия, която цели да изтощи ресурсите на противника с минимални материални разходи. На този фон атаките с безпилотни апарати в дълбокия тил губят предишната си ефективност.

14.08.2026 07:08
Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада
Свят

Русия променя стратегията в морето: Огледални мерки срещу търговския флот на Запада

/Поглед.инфо/ Ескалацията на напрежението в световния океан навлиза в критична фаза, след като руското военно ръководство сигнализира за готовност за прилагане на симетрични мерки срещу западните санкционни действия. Задържането на търговски плавателни съдове в европейски води поставя въпроса за сигурността на глобалните търговски Rout-ове. Москва проучва правните и военните механизми за инспекция и задържане на чуждестранни товари в рамките на изключителните икономически зони в Далечния изток.

14.08.2026 06:58