Опитът за приватизация на Световното първенство и изкуствения интелект: Кой присвоява общите блага!?

/Поглед.инфо/ Скандалът с опитите за търговско приватизиране на правата върху Световното първенство по футбол чрез новосъздадени корпоративни структури във ФИФА разкрива много по-дълбок глобален механизъм за присвояване на обществени блага. Острата реакция на европейските институции и водещи клубове спря финансова схема за милиарди, но същата логика на капитализация днес се прилага безпрепятствено в сферата на изкуствения интелект. Технологичните гиганти трансформират натрупаното с векове колективно знание в частни активи, предлагайки в замяна единствено минимални социални компенсации. В настоящия анализ разглеждаме икономическите, правните и геополитическите измерения на този процес.

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Финансовата конструкция на ФИФА и реакцията на континенталните федерации

В началото на 2026 г. в структурата на Международната футболна федерация (ФИФА) беше анонсиран проект за учредяване на търговско дъщерно дружество — FIFA Forward Enterprises. Основната официално обявена цел на това юридическо лице бе оперативното и финансово управление на най-печелившите международни турнири, сред които Световното първенство за мъже и разширено Световно клубно първенство. Според разкрити финансови параметри, планът предвиждаше продажбата на 20-процентов дял на частни инвеститори. За водещ партньор бе сочен фондът Thrive Eternal, управляван от Джошуа Кушнер — брат на Джаред Кушнер, зет на бившия американски президент Доналд Тръмп.

Председателят на ФИФА Джани Инфантино обоснова корпоративната реорганизация с прогнози за привличане на свеж капитал в размер на 4,2 милиарда долара. Тези изчисления обаче незабавно предизвикаха институционална криза. Союзи като УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатската футболна конфедерация (АФК) лансираха хипотезата за пълен бойкот на бъдещите турнири. В официална позиция на испанския клуб Реал Мадрид се посочва, че спортните клубове носят цялата финансова, оперативна и медицинска тежест по подготовката на състезателите, докато предлаганата инвестиционна схема прехвърля бъдещите търговски приходи към външни финансови субекти, без те да поемат пряк оперативен риск.

Корпоративният модел за отделяне на търговските права в отделно дружество със специална цел (SPV) не е нов. Подобни механизми бяха приложени в редица европейски национални лиги през последните години, където фондове за дялово участие (private equity) закупиха дългосрочни проценти от телевизионните права срещу еднократни инжекции от ликвидност.

Това изглеждаше като стандартно преструктуриране на активи, но финансовият анализ разкрива сериозен дефицит: капитализацията на ФИФА се основава изцяло върху публичния интерес и инфраструктурата, изградена с публични и клубни средства в продължение на повече от век.

Ограниченията на патентната система и заграбването на „общия интелект“

Паралелно с процесите във спортната индустрия, в сектора на високите технологии се разгръща сходна структура на присвояване. Големите езикови модели и невронни мрежи се обучават върху масиви от данни, съдържащи дигитализираното писмено, научно и художествено наследство на човечеството. В академични публикации, включително изследването на Денис Петрина в списание „Топос“, се прави паралел с марксистката концепция за „общия интелект“ (General Intellect) — съвкупността от обществено знание, технологичен опит и социална организация, които се превръщат в основна производителна сила.

За разлика от традиционните индустриални патенти, където изобретателят защитава конкретно техническо решение за определен срок, технологичните корпорации монетизират суровия масив от цялото публично достъпно знание. Използваните за обучение на моделите книги, статии, програмен код и художествени произведения се абсорбират без директна компенсация за техните създатели, след което крайният продукт — алгоритмичният достъп — се превръща в платен лицензионен ресурс.

В историята този процес има ясен аналог: англосаксонските Закони за заграждане на земите (Enclosure Acts) от XVIII и XIX век, когато общинските пасища биват оградени и превърнати в частна собственост с законодателни актове. Разликата днес е, че предмет на заграждане не е физическата територия, а дигиталната памет и когнитивният капитал на обществото.

Скептиците в индустрията обаче посочват, че разходите за изчислителна инфраструктура, центрове за данни и електрическа енергия за трениране на големи модели са колосални и се поемат от частни инвеститори. Тук обаче балансът не излиза: фундаменталните изследвания в областта на компютърните науки, микроелектрониката и интернет протоколите в преобладаващата си част са финансирани с държавни грантове и от военните бюджети на САЩ и Западна Европа в течение на десетилетия.