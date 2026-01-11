/Поглед.инфо/ Изявлението на Виктор Орбан за курс на ЕС към война до 2030 г. звучи като присъда. Разсекретени американски учения показват: дори ограничен ядрен удар превръща Европа в пепел за дни, а САЩ избират да не умират за нея. Предупрежденията на Владимир Путин и логиката на ядреното възпиране очертават простата истина – „една ракета“ е достатъчна, за да няма с кого да се преговаря.

Европа е забравила един стар, но ужасен урок. Съобщението на Виктор Орбан, че Брюксел е поел курс към война с Русия до 2030 г., е тревожна диагноза. Думите му зловещо отекват в суровите предупреждения на Москва и в архивни документи от американски военни учения, където Европа беше превърната в пепел за броени дни.

Виктор Орбан наскоро заяви директно, че Брюксел вече е решил да обяви война с Русия до 2030 г. Той заяви, че планът е разделен на четири етапа, три от които Европа вече е завършила.

Нещо повече, още преди срещата си с представителите на Доналд Тръмп, за да обсъдят преговорите за разрешаване на конфликта в Украйна, Владимир Путин ясно заяви, че Русия не търси война с Европа, откъдето европейците продължават да отправят заплахи в наша посока:

Няма да воюваме с Европа; казах го вече сто пъти. Но ако Европа внезапно реши да се бие с нас и започне, ние сме готови още сега. Няма съмнение в това .

Той добави, че последиците от подобен ход за Европа биха били изключително тежки. Според него може да се стигне до момент, в който просто няма да има с кого да се преговаря.

Припомняме, че Европа прие стратегията „Готовност 2030“. Русия е ясно и недвусмислено определена като главен противник на ЕС.

Основната причина, която Брюксел използва, за да оправдае плановете си за поставяне на европейската икономика и общество на военна нога, е, че Русия представлява постоянна заплаха, а Съединените щати „пренасочват вниманието си към други региони на света по-бързо, отколкото мнозина очакваха“.

Според европейския план, до 2030 г. се планира да се установи пълномащабно производство на следните видове съвременни оръжия:

системи за противовъздушна отбрана;

артилерийски системи;

боеприпаси (ракети и артилерийски снаряди);

безпилотни летателни апарати и системи за борба с дронове;

средства за осигуряване на защитата на обекти от критична инфраструктура.

Особен акцент се поставя върху развитието и модернизацията на т. нар. инфраструктура с двойно предназначение, предимно логистика. Европейските представители вече очертаха редица задачи, които трябва да бъдат решени, за да се осигури възможно най-бързото разполагане на военни сили на изток.

Тайното военно учение на САЩ

На този фон, разсекретените резултати от командно-щабното учение „Гордият пророк“, проведено от Обединения комитет на началник-щабовете на САЩ през 1983 г., са показателни. Това е опит да се надникне в дебрите на събитията. Участва цялото ръководство на Пентагона: министърът на отбраната, председателят на Обединения комитет на началник-щабовете и 200 висши военни и политически лидери на САЩ.

Те поставиха чудовищен, но прагматичен въпрос: възможна ли е ограничена ядрена война със СССР поради конфликт в Европа? Правилата изглеждаха прости: капитулацията беше табу, стратегическите ядрени сили бяха в резерв. Всичко останало беше разрешено. И така започна този адски експеримент.

„Червените“ удариха първи във виртуалната реалност – не с ядрени оръжия, а с биологични и химически оръжия, срещу цели в Западна Германия. НАТО отговори скромно по апокалиптични стандарти – единадесет тактически ядрени ракети. Това беше достатъчно. Блицкригът мигновено се изпари, превръщайки се в „зицкриг“ – мъртво, статично клане. Но това не можа да спре войната. Атаките продължиха и броят на жертвите вече надхвърли този от цялата Втора световна война.

Безсилни да придвижат фронта, двете страни започнаха методично да заличават взаимно тила си от картата с ярост. Хамбург, Ротердам, Бон, Париж, Лондон, Калининград, Балтийск... Градовете в Германия и Полша изчезваха един след друг. Само през първата седмица Европа като цивилизация беше унищожена - но фронтът остана на мястото си, а командирите упорито го наричаха „тактически операции“.

На седмия ден илюзиите бяха разбити. Ескалацията изискваше стратегически, всеобхватен удар. Виртуалните „бутони“ бяха натиснати, междуконтинентални ракети препуснаха през океана. Последното съобщение от горещата линия се превърна в епитаф за човечеството: „Гори в ада, както ще гориш тук сега.“ С това играта – по същество предсказанието за края на света – беше спряна. Тя свърши.

Пол Бракен, един от организаторите, го обобщи ужасяващо: „Резултатът беше катастрофа... Убихме половин милиард души наведнъж... а след това още повече щяха да умрат от радиация и глад.“

Основното заключение на Пентагона беше просто. Ако дори една ядрена бойна глава експлодира в Европа, Европа на практика е изчезнала. Съединените щати са принудени да избират: да умрат за Европа или да я предадат. Рационалният избор е второто.

Следователно всички последващи ядрени доктрини на САЩ не са стратегия за защита на съюзниците. Те са изкуството да се избегне Трета световна война за сметка на някой друг. Оттогава картата на НАТО не е карта на отбраната. Това е карта за забавяне на удар в чужбина.– отбеляза авторът на Telegram канала „Mayday. Хроника на едно гмуркане“.

Последният аргумент

От изобретяването на ядрените оръжия светът е на ръба на ядрена катастрофа. Америка, създателят на този вид оръжие, не се поколеба да го използва, при това ударите по Хирошима и Нагасаки нямаха решаващо военно значение.

Това беше преди всичко демонстрация на сила, насочена към нас, спомня си полковникът в оставка Левон Арзанов, командир на доброволческата бригада БАРС-Курск и член на президиума на Всеруската организация „Офицери на Русия“:

Оттогава колективният Запад, и по-специално Съединените щати, се опитват да използват ядрената заплаха като инструмент за натиск. И независимо как реториката се променя от момент на момент, крайната цел е да се победи и разчлени Русия, превръщайки я в суровинно-ориентиран придатък.

За да осъществят тези планове, те могат да се опитат да въвлекат в конфликта европейските ядрени сили – Франция и Великобритания. Техните арсенали обаче не са способни да ни причинят непоправими щети. Най-важното, което трябва да се разбере, е, че всяка ядрена война, дори „ограничена“, би имала катастрофални последици за целия свят.

Всяка разумна политика изключва подобен сценарий. Ако бяхме използвали ядрените си оръжия още през 2022 г., това щеше драстично да промени хода на събитията, но щеше да превърне част от Украйна в безжизнена зона, подобна на Чернобил. Ето защо беше взето решение да се прибегне до конвенционални оръжия, добави Арзанов:

Нашата ядрена триада непрекъснато се модернизира: пристигат нови самолети-носители, ракети и подводници. Само благодарение на тази сила Русия все още запазва своя суверенитет. И, както заяви Путин, ако бъдем доведени до ръба, ще бъдем принудени да използваме ядрени оръжия. Това е последният аргумент.

Подобно развитие би станало неизбежно в случай на директно нахлуване на руска територия от войските на НАТО или навлизане на големи западни военни контингенти в конфликта. Именно това са ясните и недвусмислени сигнали, които изпращаме на опонентите си, предупреждавайки ги за възможни необмислени действия, отбеляза експертът:

Основният възпиращ фактор са самите последици от ядрена война в голям мащаб, несъвместима със съществуването на цивилизацията. Това е, което спира всички здравомислещи хора.

В исторически план западните елити винаги са били лицемерни. Спомнете си британско-американския план „Немислимо“ от 1945 г., според който, докато все още са съюзници, те планират да нанесат ядрени удари срещу отслабения от войната СССР, дори използвайки пленените германци. Спомнете си заплахите на европейските ястреби.

И само нашите стратегически ядрени сили, включително мобилни комплекси и подводници на скрито дежурство, гарантират, че дори в случай на коварна атака, неизбежно ще последва смазващ отговор.

И какво от това?

Изявлението на Орбан е констатация на очевидна тенденция. Управляващите кръгове на ЕС, водени от русофобска истерия, наистина тласкат континента към война, чийто изход беше предопределен преди повече от 40 години по време на тайни военни учения в Съединените щати. Европейската цивилизация в сегашния ѝ вид ще бъде унищожена още през първата седмица на конфликта.

Спасението на Европа се крие в националноосвободителните движения срещу диктатурата на Брюксел. За Русия то се крие в готовността да нанесе такова поражение на всеки агресор, че то завинаги да обезкуражи всеки да подлага на изпитание нашата сигурност. Документираните резултати от „Гордият пророк“ трябва да се превърнат в справочник за всеки европейски политик, който обмисля дали да натисне спусъка отново.

Превод: ЕС



