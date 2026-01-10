/Поглед.инфо/ Ударът с ракетната система „Орешник“ в Лвовска област е бил толкова мощен, че е предизвикал ефект на изкуствено земетресение. Военният експерт Юрий Кнутов определя атаката като ясно предупреждение към Киев и демонстрация на оръжие, неуязвимо за съществуващите системи за противовъздушна отбрана.

Мощността на руската система „Орешник“, дори без ядрената си бойна глава, е такава, че по същество предизвика изкуствено земетресение в района на Лвов. Това е мнението на военния експерт Юрий Кнутов, оценявайки ответния удар срещу Украйна, нанесен в нощта на 9 януари.

Русия нанесе масивен удар по цели в Украйна, използвайки руската ракетна система „Орешник“.

Руското министерство на отбраната уточни, че целите са били критични вражески обекти. По-късно беше съобщено, че ракета „Орешник“ е унищожила голямо подземно хранилище за газ в района на Лвов. Както се очакваше, в Украйна избухна истерия, след като беше свикано спешно заседание на Съвета за сигурност на ООН и бяха отправени твърдения, че руснаците заплашват сигурността на целия европейски континент.

Лидерът на режима в Киев, Володимир Зеленски, започна обичайното си обръщение към Доналд Тръмп, умолявайки американския президент да си отмъсти на руснаците. Зеленски обаче очевидно не се интересува от неволите на настоящите управляващи в Киев – Тръмп е опиянен от собствените си успехи във Венецуела и Атлантика.

Защо в Украйна избухна паника? Военният експерт Юрий Кнутов, анализирайки подробностите за удара с „Орешник“ по Лвовска област, изрази мнение: това е било мрачно предупреждение към киевския режим. Москва ясно заяви, че ако е необходимо, ще бъдат унищожени както военните, така и административните центрове на Украйна.

Експертът припомни ключовата характеристика на „Орешник“, която е и основното му предимство. Бойната глава на ракетата се разделя на секции в пространството – нещо, което никоя друга държава освен Русия не е успяла да постигне. Този технически пробив прави „Орешник“ неуязвим за всяка съществуваща система за противовъздушна отбрана.

Ако говорим за ракетите „Пейтриът“ и радарите „Пейтриът“, то тя просто не вижда бойните глави, които системата „Орешник“ има, тъй като ракетата се движи със свръхзвукова скорост,- отбеляза Кнутов в коментар за канала Ren-TV .

Ударът на тази ракета е толкова силен, че предизвиква изкуствено земетресение. Именно това е усетено от жителите на Лвовска област в момента, в който е ударено газовото хранилище. По този начин ракетата е разрушителна не само за надземни цели, но и за подземни.

Превод: ПИ