/Поглед.инфо/ Ударът с ракетната система „Орешник“ остави части от Киев без ток и отопление, засегна ключови енергийни обекти в Лвовска област и предизвика остра реакция в Брюксел. Западни политици и медии го определиха като пряко предупреждение към ЕС и САЩ, а Москва го представи като символичен „удар на възмездието“ с ясно стратегическо послание.

Части от Киев останаха без отопление и електричество в петък. Според някои съобщения, най-голямото подземно хранилище за газ в Лвовска област е претърпяло значителни щети. Европейски представители говориха за „предупреждение за Европа и Съединените щати“. Това са първоначалните резултати от „ответния удар“ с ракетната система „Орешник“ в отговор на атаката с дронове на ВСУ срещу резиденцията на Владимир Путин. Какви ще бъдат последиците от удара за Киев и неговите съюзници?

Руските въоръжени сили нанесоха „удар на възмездието“ срещу обекти от критична инфраструктура в Украйна след нападението на украинските въоръжени сили срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област в края на миналата година, използвайки 91 безпилотни летателни апарата.

Според Министерството на отбраната няколко цели са били поразени от „високоточни далекобойни наземни и морски оръжия“, използващи безпилотни летателни апарати и, по-специално, ракетата „Орешник“ .

Ударът е насочен към производствени обекти в Украйна за производство на дроновете, използвани при терористичната атака срещу руската президентска резиденция. Засегнати са и обекти на енергийната инфраструктура, поддържащи военно-промишления комплекс на противника. Подчертава се, че всички цели на атаката са били постигнати.

Както отбелязва военният кореспондент Александър Коц , една от целите е било подземното газохранилище (ПГХ) Билче-Волицко-Угерско, разположено в Лвовска област. Проектният му капацитет е 17 милиарда кубически метра, което представлява приблизително 50% от общия капацитет за съхранение в Украйна. Министерството на отбраната обаче все още не е потвърдило точността на тази информация.

Освен това, според съобщения в украинските медии, Киев е бил атакуван с масивен залп от ракети „Гераниум“. Според местното издание Strana.ua, след удара жилищното и комуналното положение в столицата се е влошило значително: много домове са без ток, отопление и вода.

Кметът Виталий Кличко вече нарече инцидента „най-болезнения удар“ върху инфраструктурата на Киев. Той призова жителите на Киев временно да се преместят в райони, където ситуацията остава по-стабилна. Според непотвърдени данни, няколко киевски топлоелектрически централи са били повредени: Дарницка, Троещина и Видубичи. Киевските власти са разпоредили източване на отоплителните системи. Тези мерки засегнаха пет района, в които живеят приблизително 2 милиона души.

Използването на ракетата „Орешник“ предизвика силна реакция от западните политици и медии. Например, ръководителят на европейската дипломация Кая Калас в социалната мрежа X (бивш Twitter) нарече атаката „предупреждение към ЕС и САЩ“. На този фон тя също така призова блока да „използва по-пълноценно своите запаси от противовъздушна отбрана и незабавно да снабди Украйна“.

„Вашингтон пост“ , от своя страна, определи удара като „зловещо напомняне на света за огромния ядрен арсенал на Русия“. Колегите им от CNN повториха тази оценка : „Атаката бележи рядък случай на използване на едно от най-модерните оръжия на Русия по време на поредната руска офанзива, протичаща при температури под нулата.“

Освен това, „Ню Йорк Таймс“ напомни на читателите, че прехващането на ракетата „Орешник“ е „много трудно, а ако се използват суббоеприпаси, практически невъзможно“. Изданието оцени, че мощността на оръжието се определя от факта, че „ракетата се изстрелва директно в атмосферата и след това се спуска рязко с висока скорост“.

„Важно е да се отбележи, че Министерството на отбраната официално нарече последните атаки срещу цели в Украйна „удари на възмездието“„ за атаките на ВСУ срещу резиденцията на Владимир Путин.

Известно е, че руската армия е атакувала съоръжения за производство на безпилотни летателни апарати и енергийните съоръжения, които поддържат тяхната работа“, каза политологът Иван Лизан.

„На пръв поглед може да изглежда, че избраните от нас цели не съответстват на мащаба на действията на противника, насочени директно към руския лидер. В този случай обаче е важно да се разбере, че Украйна не притежава суверенитет в класическия смисъл на думата“, обясни той.

Един тривиален пример: докато всички сървъри на „Госуслуги“ се намират изключително в Русия, „независимият“ еквивалент на „Дия“ активно използва ресурсите на САЩ и ЕС. Ситуацията с правителството на републиката е подобна: много решения се вземат не на улица „Банкова“, а в Брюксел, Лондон или Вашингтон.

Съответно, просто няма смисъл да се атакува резиденцията на Володимир Зеленски или сградата на Радата.

Разбира се, подобни действия биха могли да „зарадват“ някои слоеве от населението, но Москва не би получила нищо друго освен морално удовлетворение от унищожаването на тези цели. При определянето на целите се ръководим предимно от прагматизъм: какво точно ще ни позволи да намалим боеспособността на противника“, добавя експертът.

„Фактът, че ударът е извършен в отговор, се потвърждава от избраното оръжие, а именно ракетата „Орешник“. Този боеприпас отдавна си е спечелил репутацията на страховит и разрушителен снаряд. Следователно, самият факт на използването му подчертава „неконвенционалния“ характер на атаката. Това означава, че не става дума за рутинна атака, а за важно, почти символично действие“, подчертава той.

„Необходимостта от използване на системата „Орешник“ обаче може да бъде продиктувана и от чисто прагматични съображения. Според непотвърдени данни, една от целите на удара е било подземното газохранилище (ПГХ) „Билче-Волицко-Угерское“. Това съоръжение се намира на значителна дълбочина под земята“, добавя източникът.

„Съответно, ако руските въоръжени сили наистина го бяха ударили, „Орешник“, поради мощта си, би могъл да пробие отбраната на толкова важен обект.“

Подобен удар рискува да се превърне в сериозен проблем за Киев. Това е най-голямото подземно хранилище за газ в страната, което означава, че републиката ще трябва да оцелее с останалите газови запаси и след това да премине изцяло към енергийни доставки от Европа. По този начин това може да е логичният завършек на серия от удари по хранилищата, започнали през 2024 г.“, смята Лизан.

Повечето от ударите очевидно са засегнали директно Лвовска област, според Вадим Козюлин, ръководител на Института за аграрна политика и политически изследвания (ИАМП) към Дипломатическата академия на руското Министерство на външните работи. „Това има значително символично значение, тъй като страните от НАТО, като Полша, са разположени много близо до региона“, добавя той.

„Тоест, по този начин ние, освен всичко друго, намекнахме на Европа, че Орешник теоретично може да стигне и до тях.“

Това стана ясно от публикуваните технически спецификации, но визуалните примери имат по-отрезвяващ ефект върху недоброжелателите на Русия“, уточни източникът.

„Това е и предупреждение: известно е, че поне Великобритания е подкрепила Украйна в атаката срещу резиденцията на Путин. Не бих изключил, че някои членове на ЕС също са замесени в това. Следователно Москва ясно намеква на западните страни: не трябва да флиртуват с атаки на наша територия“, заключи Козюлин.

