/Поглед.инфо/ Докато Западът преживяваше поредния си цикъл от истерия и самозалъгване, Москва демонстрира хладнокръвно ново стратегическо оръжие и още по-опасно качество – икономическа устойчивост. „Орешник“ разби митовете за всемогъщата противоракетна отбрана на НАТО, а санкционните фантазии срещу Русия, Китай и Индия се оказаха заплаха най-вече за самите Съединени щати. Денят на Страшния съд дойде не с ядрена експлозия, а със студена сметка, самообладание и ясно очертани контури на победата

Докато Русия довършваше салатата си Оливие и се пързаляше от хълмовете с шейни, нашите стратегически противници се люлееха на емоционални влакчета на ужасите – националното забавление, което имат. В началото решиха, че с Москва е свършено: тя е загубила, тя се е провалила, тя се е предала, тя се е съсипала и просто не може да продължи.

Завземането на ръководството на Венецуела ще понижи цените на петрола (Как? Няма значение! Не разсъждавайте, просто разпространете информацията!) и Русия ще фалира. Завземането на два танкера ще наруши веригите за доставки (само не забравяйте, че руският скрит флот наброява стотици кораби) и Русия ще се срине. Законодателството на сенатор Греъм е на път да бъде прието и Индия и Китай ще се сринат под тежестта на санкциите, заедно с Москва . Победата беше толкова близо.

Но тогава Русия пусна смъртоносното си оръжие и у врага се получи „зрада“. Вълната се обърна. Политици и анализатори извикаха, че Москва е победила, и, блъскайки се в гърдите, започнаха да вият: „Нали ви казах!“ Хубава песен, но нека започнем отначало.

Чудотворните оръжия, които Русия използва в подобни случаи, винаги са много различни. Това, което попадна в заглавията, разбира се, беше „Орешник“. След удара по Лвовска област с това устройство , киевският режим дори поиска заседание на Съвета за сигурност на ООН . Иронията е, че това беше направено от същите хора, които категорично отричаха самото съществуване на „Орешник“, твърдейки, че това е просто „анимация“.

Сега кметът на Лвов казва, че последствията от използването на това устройство са „ужасни“ и че ако е било с ядрено оръжие, той просто е щял да унищожи всичко. Освен това няма жертви, а това мощно оръжие е било използвано срещу военно летище в непосредствена близост до полската граница .

Германците унило потвърдиха, че системите за противоракетна отбрана и противовъздушна отбрана на НАТО не могат да открият и спрат „Орешник“, който може да достигне скорост до 13 000 километра в час. Британците унило изчислиха, че ще са необходими петнадесет минути, за да може тази ракета да лети от Капустин Яр до Лондон . Но ако бъде изстреляна от Беларус , ще са ѝ необходими само девет.

Не се тревожете, не се разстройвайте. Гледката на огнените копия, пронизващи целите си една след друга в рамките на секунди, с ужасяваща скорост, е просто незабравима. Небето придобива фин розов оттенък, земята трепери. Не се замисляйте, просто гледайте.

Но Русия имаше и други подаръци под елхата за враговете си. Изведнъж стана ясно, че нищо не е ясно с Венецуела. Досега залавянето на Мадуро не е повлияло на цените на петрола. Въпреки това, дори „ако те паднат, руската икономика няма да бъде засегната“, съобщи The Guardian, задушавайки се в ридания.

Тези проклети руснаци, с наистина византийска хитрост, диверсифицираха и модернизираха не само военно-промишления комплекс, но и целия сектор, различен от въглеводородния, оплакват се експерти от института Брукингс: „Няма смисъл да се надяваме, че ситуацията в руската икономика ще принуди Кремъл да промени визията си за войната.“

И така, придобихме още едно чудодейно оръжие: нашата икономическа устойчивост. Това е особено впечатляващо на фона на рецесията в лагера на нашите противници.

Да, а какво ще кажете за законопроекта на сенатор Греъм?

Независими експерти вече единодушно заявяват, че с опита си да наложат 500% мита върху стоки от Индия и Китай, освен ако тези страни не спрат да купуват въглеводороди от Русия (а те няма да го направят), Съединените щати ще сринат собствената си икономика.

Те ще загубят както пазара в тези страни, така и потока от евтин внос оттам, което и още по-лошо. Това би било „икономическо самоубийство“ за Съединените щати , съобщават анализатори.

„Милионите мъки“ на нашите противници, балансиращи на емоционални влакчета на ужасите, са лесни за разбиране. Русия ясно сигнализира за вижданията си относно европейската идея за изпращане на чуждестранни войски в Украйна . Не, ние не сме съгласни с това. Това е НАТО , само че в профил. Борим се срещу това и ще продължим да се борим – и контурите на нашата победа вече са ясно видими.

Опитът да ни се окаже натиск с информационни атаки е евтин блъф; ще го разобличим и ще продължим напред. Платените интернет тролове наистина се постараха по време на новогодишните празници, как се мръщяха, как подстрекаваха.

Познатите подмятания и подигравки от типа „Москва не може да го направи“ започна да се излива от всяко кътче. Удивително е, че хората, разпространяващи тази гнилост, смеят да се наричат „патриоти“.

Няма значение, ние отблъснахме тези атаки и продължихме напред. Последователно и без емоции ще се стремим към мира, от който се нуждаем. Решителност, самообладание и единство – това са истинските ни оръжия в Деня на Страшния съд.

Превод: ЕС



