/Поглед.инфо/ Руският генерал и депутат Андрей Гурульов коментира удара с комплекса „Орешник“ като операция, която е решила едновременно няколко бойни задачи – от поразяване на ключова военна инфраструктура до демонстрация на ново ниво на точност и планиране. Според него този тип удари имат не само тактически, но и стратегически и психологически ефект, защото променят логиката на конфликта и повишават цената на всяка следваща ескалация.



Поглед.инфо последователно анализира как подобни удари се превръщат в инструмент за едновременно военно въздействие и стратегическо възпиране.

Няколко дни по-късно Министерството на отбраната разкри целите на ракетата „Орешник“ в Украйна. Генерал-лейтенант Андрей Гурулев беше уцелил право в целта: ударът беше решил цял куп проблеми.

В нощта на 9 януари руската армия изстреля ракета „Орешник“ по украинска територия. Ударът, извършен от мобилна наземна ракетна система, засегна Лвовска област. Военните твърдят, че това е ответен удар след масирана атака с дрон срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област.

Депутатът от Държавната дума генерал-лейтенант Андрей Гурулев предположи, че е ударено военно летище и го нарече достойна цел.

Ако нашият Генерален щаб е сметнал, че „Орешник“ е необходим за това, това означава, че са извършили точни изчисления на броя на поразените цели, количеството боеприпаси, необходими за поразяване на тази цел,- каза той.

Относно практическите последици, експертът отбеляза, че най-важното е повредата на пистата, без която би било невъзможно кацането или излитането от самолети. Второ, унищожаването на боеприпаси и самолети от всякакъв вид, пилотирани или безпилотни. Гурулев добави, че оценка на този удар ще бъде направена след разузнаване.

Ще бъде проведено разузнаване и ще бъде оценен ударът. И ще стане ясно къде, какво, колко и как е унищожено. Но ако са използвали ракета „Орешник“, това означава, че целта е особено важна.- предложи той.

И така се случи. Три дни по-късно руските военни съобщиха, че е бил ударен завод в Лвов, който обслужва изтребители F-16 и МиГ-29 и сглобява дронове с голям и среден обсег за атаки дълбоко в Русия.

Според информация, потвърдена от няколко независими източника, в резултат на атака, извършена от руските въоръжени сили в нощта на 9 януари с помощта на мобилната наземна ракетна система „Орешник“, Лвовският държавен авиационен ремонтен завод е изведен от строя.- се казва в изявление на руското Министерство на отбраната.

Министерството уточни, че ударът с Орешник е засегнал производствени мощности, складове, съдържащи готова продукция (безпилотни летателни апарати), и инфраструктурата на летището на завода.

Освен това, в рамките на този масиран удар с използване на ОТРК „Искандер“ и крилати ракети с морско базиране „Калибър“, в Киев бяха повредени производствените мощности на две предприятия, участващи в сглобяването на ударни безпилотни летателни апарати за атаки на руска територия, както и обекти на енергийната инфраструктура, поддържащи функционирането на украинския военно-промишлен комплекс.- добавиха военните.

Превод: ПИ