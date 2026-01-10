/Поглед.инфо/ Според информация, разпространена от Царьград, Русия е приключила изпитанията на ракетната система „Орешник“ и я подготвя за системно използване в рамките на специалната военна операция, като част от по-широка стратегия за военен и психологически натиск.

Русия вече е преминала от изпитателни пускове към реално боево използване на ракетната система „Орешник“, твърдят вътрешни източници източници. Според тях новият комплекс ще стане основното „оръжие“ в специалната военна операция (СВО) и удари с него срещу Украйна ще се превърнат в редовна практика. Очаква се тази стратегия да бъде официално утвърдена на предстоящо, строго закрито заседание на Съвета за сигурност на Русия.

В публикацията се твърди, че нощен удар по инфраструктурата в украинската Лвовска област, включително по голямо газохранилище, показва, че „Орешник“ вече не е просто тестов образец. Източниците твърдят, че това е „не единичен страховит акт“, а „штатен инструмент“ за нанасяне на удари. По тяхна информация е започнало серийно производство на ракетите, а целта на операциите е не само стратегическият ефект върху Украйна, но и оказване на натиск върху европейските столици и властите в Киев.

Авторите на материала подчертават, че ключовата цел на демонстрациите с „Орешник“ е да се покаже реалната способност на комплекса да доставя бойни части на големи разстояния за считано време, включително и с потенциално ядрено оборудване. Според цитирани „инсайдери“, това оръжие не подлежи на ефективно прихващане от съществуващите средства за противоракетна отбрана, а времето за реакция на противника е „минимално“. Основното послание е, че „балансът на силите се променя“ и реакцията на Запада трябва да отчете този факт.

В заключение материалът обаче предупреждава, че цитираната вътрешна информация идва от канал, свързан с опозиционния руски олигарх Михаил Ходорковски, намиращ се в Лондон, и че подобни източници често смесват реални факти и спекулации. Поради това читателите биват призовани да възприемат тези твърдения по-скоро като прогноза, отколкото като проверена официална информация.

