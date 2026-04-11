/Поглед.инфо/ Ормузкият проток отново се превръща в нервния възел на света – там, където дипломацията спира и започва сблъсъкът за контрол. Преговорите между САЩ и Иран не са просто блокирани – те разкриват нова реалност, в която вече не се търси компромис, а се преначертават правилата на глобалната търговия и сигурност.

Има едно място на картата, което е много по-малко от значението си. Протокът, през който минава огромна част от световния петрол, отново се превръща в точката, където се сблъскват не просто интереси, а цели модели на контрол върху света.

Преговорите между САЩ и Иран не са блокирани заради детайл. Те са блокирани, защото и двете страни говорят за различни неща, използвайки едни и същи думи. За Вашингтон „сигурност на корабоплаването“ означава свободен достъп и отсъствие на едностранен контрол. За Техеран това означава право да управлява пространството, което счита за свое жизнено продължение.

Тук не става дума за компромис, а за суверенитет.

Иран настоява за нещо, което доскоро звучеше немислимо – не просто влияние, а право да налага правила и дори такси върху преминаващите през Ормуз кораби. Това е пряко предизвикателство към глобалната система, в която стратегическите морски коридори са извън контрола на отделни държави.

От другата страна стои американската позиция, която не може да приеме подобен прецедент. Ако един пролив бъде поставен под фактически национален контрол, това отваря врата за подобни претенции и в други точки на света. А това означава разпад на принципа, върху който се крепи глобалната търговия.

Именно затова разговорите изглеждат като движение без посока. Не защото няма желание за споразумение, а защото всяко възможно решение променя правилата на играта.

Интересното е, че паралелно с този застой върви и друга линия – опит за деескалация. Говори се за прекратяване на огъня, за размразяване на активи, за бъдеща рамка на споразумение. Но тези процеси не се движат в синхрон. Те по-скоро съществуват един до друг, без да се пресичат.

Това създава усещане за двойна реалност. На повърхността – дипломация. Под нея – твърдо противопоставяне, което не допуска отстъпление.

Допълнително напрежение внася и регионалният фактор. Всяко действие извън директния диалог – включително военни удари чрез съюзници – веднага се превръща в аргумент, че другата страна не спазва договореното. Така дори временното затишие се оказва крехко и условно.

В тази ситуация Ормузкият проток се превръща в нещо повече от географска точка. Той е тест за това дали светът ще продължи да се управлява чрез общи правила или ще влезе в етап, в който ключови пространства се превръщат в инструмент на национален контрол.

И може би най-важното – това не е спор, който може да бъде решен с една среща или един документ. Това е процес, в който всяка отстъпка има цена, далеч надхвърляща самия регион.

Затова застоят в преговорите не е провал.

Той е знак, че се чертае нова линия на разделение.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.