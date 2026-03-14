/Център за анализи "Поглед.инфо"/ Ормузкият проток – най-важната енергийна артерия на планетата – внезапно се превръща в геополитическо оръжие. След заявлението на Техеран, че проливът е „затворен“ за САЩ, Израел и техните съюзници, светът започва да осъзнава, че тук не става дума само за регионален конфликт. Когато през един тесен морски коридор преминава огромна част от световния петрол и газ, всяко ограничение на корабоплаването се превръща в шок за глобалните пазари, индустрията и енергийната сигурност. Ормуз постепенно се превръща в стратегически лост на новата енергийна война – война, чиито последици ще достигнат до Европа, Азия и всяка икономика, зависима от стабилни доставки на суровини.

В историята има места, които географията е превърнала в съдба. Ормузкият проток е едно от тях. Тесният морски коридор между Иран и Оман дълги десетилетия изглеждаше просто като точка на картата, през която преминават танкери и товарни кораби. Но в действителност това винаги е била артерията на световната енергийна система, през която пулсира една огромна част от петрола и газа на планетата.

Днес тази артерия започва да се превръща в геополитически нерв, върху който се упражнява натиск. Иран заяви, че протокът е „отворен“, но затворен за САЩ, Израел и техните съюзници. На пръв поглед това изглежда като ограничена и селективна мярка. Но в действителност това е съвсем нов тип сигнал към света – сигнал, че Ормуз вече не е просто морски път, а инструмент на стратегическо въздействие.

Защото истината е проста и сурова. Когато една държава започне да решава кой има право да преминава през най-важния енергиен коридор на планетата, това вече не е навигация – това е геополитика.

Ормузкият проток е тесен, но значението му е гигантско. През него ежедневно преминава огромна част от световния износ на петрол от страните на Персийския залив. Саудитска Арабия, Ирак, Кувейт, Катар, Обединените арабски емирства – всички те разчитат на този маршрут, за да изнасят своята енергия към света. Танкерите, които минават през този воден коридор, не носят просто суровина. Те носят стабилността на глобалната икономика.

Именно затова всяко напрежение в този регион моментално се превръща в глобална тревога. Самият факт, че корабоплаването започва да се ограничава, че застрахователните компании вдигат премиите, че корабните оператори започват да пренасочват маршрутите си – всичко това се превръща във верижна реакция, която се пренася от морските карти към световните борси.

Пазарът реагира още преди да се случи истинската блокада. Цените на петрола започнаха да се изстрелват нагоре, газовите пазари в Европа отново се раздвижиха нервно, а анализаторите вече говорят за нова вълна на енергийна нестабилност.

Но това, което прави ситуацията още по-опасна, е фактът, че Ормуз не се превръща просто в икономически проблем. Той се превръща в част от голямата война на XXI век – войната за енергия, влияние и стратегически маршрути.

В тази война танкерите са не по-малко важни от ракетите.

Техеран добре разбира това. Изявленията на иранските лидери показват, че Ормуз се разглежда като лост на натиск, като инструмент, чрез който страната може да отговори на военния и политически натиск върху себе си. От тази гледна точка проливът се превръща в своеобразен геополитически клапан, който може да бъде затварян или отварян в зависимост от развитието на конфликта.

Това е нов тип стратегия – стратегия на контрол върху жизненоважните маршрути.

Историята познава подобни моменти. Суецкият канал, Малакският пролив, Баб ел-Мандеб – всички те са били сцени, на които се е разигравала борбата за контрол над глобалната търговия. Но Ормуз е нещо повече. Той е сърцето на енергийния свят.

Затова и реакцията на Съединените щати е толкова остра. Американският президент призова различни държави да изпратят военни кораби, за да гарантират свободата на корабоплаването. Това означава, че кризата може да се превърне не само в икономическо напрежение, но и в пряко военно противопоставяне в едно от най-тесните и опасни морски пространства на планетата.

И тук се крие парадоксът на съвременния свят. Колкото повече военни сили се струпват около един стратегически маршрут, толкова по-голям става рискът от инцидент.

Един сблъсък между патрулни кораби, една погрешно интерпретирана маневра, една ракета, изстреляна в момент на нервност – и Ормуз може да се превърне в сцена на директна война.

Но истинските последици няма да останат в Персийския залив.

Те ще стигнат до Европа. До Азия. До всяка държава, която зависи от стабилни енергийни доставки.

Особено уязвима е Европа. След като континентът загуби голяма част от традиционните си енергийни връзки на изток, той се оказа много по-зависим от глобалните пазари на петрол и втечнен газ. Това означава, че всяка криза в Ормуз автоматично се превръща в криза за европейската икономика.

Цените на енергията са като кръвното налягане на индустриалния свят. Когато те започнат да скачат, започват да се разклащат цели икономически системи – от производството и транспорта до храните и социалната стабилност.

Затова днешното напрежение около Ормуз не е просто регионален епизод.

То е симптом на много по-дълбока трансформация в международната система.

Светът навлиза в епоха, в която ключовите ресурси – енергията, суровините, транспортните коридори – все по-често се превръщат в оръжие.

Глобализацията, която десетилетия наред обещаваше свободно движение на стоки и капитали, започва да се разпада под натиска на геополитическите конфликти.

Търговските маршрути вече не са просто линии на картата. Те са стратегически фронтове.

И в този нов свят Ормузкият проток се превръща в символ на една тревожна реалност.

Тесният морски канал между Иран и Арабския полуостров се превръща в място, където се срещат трите големи сили на съвременната политика – енергията, войната и глобалната икономика.

Това е причината напрежението там да се усеща навсякъде. От петролните борси в Лондон до фабриките в Германия, от пристанищата в Китай до бензиностанциите на Балканите.

Защото когато Ормуз започне да се затваря – дори частично – светът започва да се задъхва.

Именно затова днешните събития трябва да се разглеждат не като временна криза, а като предупреждение за новата геополитическа ера, която се оформя пред очите ни.

Ера, в която проливите и каналите могат да бъдат по-опасни от фронтовите линии.

Ера, в която контролът върху един тесен морски коридор може да разклати цялата планета.

Ормуз вече не е просто пролив.

Той се превръща в спусък – спусъкът на новата световна енергийна криза.

* Центърът за анализи "Поглед.инфо" извършва политически, геополитически и други анализи по заявка на клиенти. За връзка с нас: pogledreporter@abv.bg

Среща на живо с проф. Николай Витанов

Информационен бюлетин

18 март (сряда)

19:00 ч.

Студиото на „Поглед.инфо“ – пл. „Славейков“ №4-А

Какво наистина се случва със света около нас?

Проф. Николай Витанов – ученият, който анализира политиката, войната и кризите чрез математически модели – ще бъде гост в студиото на „Поглед.инфо“ за разговор на живо пред публика.

Как се развиват войните в Украйна и в Близкия Изток?

Възможна ли е нова голяма ескалация?

Какви са реалните рискове за България?

Къде се намираме в глобалната турбулентност?

Без монтаж.

Без предварително подготвени отговори.

Разговор лице в лице.

Част от времето ще бъде отделено за въпроси от публиката.

Местата са ограничени. С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/3376659201

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.