Ормузкият капан: Защо Иран обвърза ядрения транзит с деблокирането на танкерните маршрути

/Поглед.инфо/ Натрупването на военноморски сили от страна на САЩ в близост до Персийския залив и интензивирането на совалките между Техеран, Исламабад, Доха и Москва показват, че кризата около иранската ядрена програма и корабоплаването навлезе в нова фаза. Докато пакистанското и катарското посредничество правят опити за рамкиране на отстъпки, оперативната обстановка около Ормузкия проток остава рискова. Поглед.инфо прави пълна дисекция на дипломатическите канали, военната логистика и икономическите последици.

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По публикации на The Wall Street Journal, ирански и пакистански дипломатически източници. Редакционна разработка, анализ и допълнителен контекст: Поглед.инфо.

Пакистанско-катарската дипломатическа совалка и военната логистика на САЩ

Зад кулисите на зачестилите дипломатически срещи стои ясен военен оперативен факт: разполагането на американски военноморски съединения в близост до Персийския залив вече придобива параметри на критична маса. Според публикации в западния печат, към двете съществуващи самолетоносачни ударни групи се обмисля присъединяването на трета, комплектована с десантни кораби и експедиционни части на морската пехота. От гледна точка на оперативния изкуство това превишава стандартното „демонстриране на флаг“. Подобно натрупване на тонж и огнева мощ съкращава времето за реакция на щабовете и превръща всеки локален инцидент в потенциален катализатор за директен сблъсък.

На този географски и военен фон посещението на началника на щаба на пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир в Техеран на 20 октомври не бе просто протоколна визита. Исламабад притежава специфичен статус: директен военен контакт с Пентагона, обща граница с Иран и пряк интерес от стабилността в Белуджистан. Поредицата от разговори бе допълнена от дипломатически совалки на Катар, както и от координационната среща в Москва на 27 октомври между руския президент Владимир Путин и иранския му колега Масуд Пезешкиан.

Твърди се, че посредниците се опитват да пробутат проект за частично размразяване на ирански активи в чужбина срещу тристранни отстъпки:

Връщане на инспекторите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) до ключови центрове като Натанз и Фордо.

Фиксиране на таван за обогатяване на уран под прага от 60%.

Физическо прехвърляне на част от натрупаните запаси от високообогатен уран към трета страна (като потенциална дестинация се посочва Руската федерация).

За Техеран обаче този подход съдържа конструктивен дефект. Финансовото облекчение чрез размразяване на собствени, но блокирани средства не представлява гаранция за сигурност. То не отменя правните механизми на американските вторични санкции, нито премахва риска от превантивни въздушни удари.

+-------------------------------------------------------------------------+ | АРХИТЕКТУРА НА ПОСРЕДНИЧЕСКИЯ КАНАЛ | +-------------------------------------------------------------------------+ | [ САЩ / ПЕНТАГОН ] <---> [ ПАКИСТАН / КАТАР ] <---> [ ИРАН / ТЕХЕРАН ] | | | | | | v v | | Военноморски натиск Координация с Москва | | (3 самолетоносачни групи) (Среща Пезешкиан-Путин)| +-------------------------------------------------------------------------+

Ормузкият проток: Административен статус и технически параметри на корабоплаването

Заявлението на иранския посланик в Пакистан Реза Амири Могадам от 24 октомври очерта рамката на иранските искания: възстановяване на нормалния режим на транзит през Ормузкия проток срещу пълно вдигане на американската военноморска блокада върху износа на ирански суров петрол.

Протокът не е просто географска точка, а тесен морски коридор с ширина около 21 морски мили в най-тясната си част, през който преминава приблизително една пета от световния танферен транспорт на втечнен природен газ и суров петрол.

[ ОМАНСКИ ЗАЛИВ ] ^ | (Ширина: ~21 морски мили) [ ОРМУЗКИ ПРОТОК ] ^ | (Двупосочни плавателни трасета) [ ПЕРСИСКИ ЗАЛИВ ]

Проблемът не се изчерпва с политическите декларации. Административната промяна в статуса на протока, въведена чрез засилени проверки и затваряне на плавателни трасета, автоматично променя застрахователните премии за корабособствениците (т.нар. War Risk Surcharges).

Когато застрахователните клубове от типа P&I (Protection and Indemnity) повишат таксите за преминаване през Персийския залив, цената на доставката за барел нараства незабавно, независимо дали е произведен изстрел. Ето защо Техеран разглежда Ормузкия проток като асиметричен лост за икономическо възпиране.

Според оценки на експерти по корабоплаване, евентуална физическа блокировка или миниране на пролива би извадила от пазара над 15 милиона барела петрол дневно. Това ще доведе до срив в логистичните вериги на големите азиатски импортьори.

Спорът между САЩ и Иран тук опира до последователността на действията: