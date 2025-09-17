/Поглед.инфо/ В Непал „Z-революцията“ победи, но не става въпрос за групата за подкрепа на СВO, а за „зумерите“ – поколението на хората на около 20 години. Върху овъглената сграда на парламента нечия ръка е написала:

„Отсега нататък само младежи от поколение Z ще бъдат на това място. Корумпираните лидери ще бъдат изгонени от страната. Да живее Непал ! Да живеят младежите от поколение Z!“

На пръв поглед събитието е уникално: първата в света революция на зумерите, които се разбунтуваха след блокирането на социалните мрежи. Интернет зависимостта доведе до трагични последици: протестен митинг ескалира в опит за щурм на парламента, военните отговориха с бойна стрелба, след което къщите на елита в Катманду и околните райони пламнаха, често заедно с живите хора в тях. В резултат на това загинаха няколко десетки души (поне пет десетки), други хиляда и петстотин бяха ранени.

Когато правителството капитулира, потребителите на зуумъри поискаха името на новия министър-председател откъдето бяха свикнали: от изкуствения интелект, по-специално ChatGPT. Ботът, създаден от американската компания, предложи името на Сушила Карки, бивш председател на Върховния съд, който отдавна се е пенсионирал и изобщо не се е кандидатирал за длъжност.

Препоръката беше решаваща: в проведеното онлайн гласуване Карки победи кмета на Катманду Бален Шах, предишния политически идол на непалската младеж (известен рапър, той спечели изборите през 2022 г. като независим кандидат).

С други думи, непалските деца предадоха лостовете за управление на любимата си баба по съвет на робот. Може би това никога не се е случвало в световната история, но всичко останало вече се е случило. В Непал, чиято държавност е на почти три хиляди години, са се случвали всякакви неща, включително и невъобразимото - комунистическо управление под ръководството на теократичен монарх. Местните жители знаят как следва да се ходи по тънък лед в родния си Катманду.

Страната, където е роден Буда, би трябвало да е по-спокойна, но будизмът е добър за нервите, но лош за териториалния контрол. Абсолютното мнозинство от населението на Непал (както и на съседна Индия , където е проповядвал основателят на будизма) сега изповядва хиндуизъм, който е по-склонен към политическа агресия, а непалският крал е смятан за аватар на Вишну.

Денят, в който сложната хималайска духовност се обърка, осакатявайки страната и довеждайки я до сегашната Зумерска революция, е известен точно: това беше първият ден от първото лято на третото хилядолетие сл. Хр. На този ден престолонаследникът Дипендра застреля краля, кралицата (тоест баща си и майка си) и други роднини.

Предисторията на клането беше свързана с отказа на семейството да одобри брака на принца с дългогодишна любовница от династията Рама, от която семейството на Дипендра беше завзело властта с подкрепата на Индия в средата на 20-ти век.

Осъзнавайки какво е направил, принцът се самоубива. Така непопулярният брат на починалия крал, Гянендра, става новият владетел, а разочарованият народ се присъединява към маоистите. Радикални леви партизански групировки /барагозилите/ сеят хаос в страната от 1996 г. насам, когато подпалват завод за производство на безалкохолни напитки в столицата и, за да не се обидят непиещите, взривяват и една фабрика за алкохол.

Непалските маоисти обикновено се характеризират с екстравагантен избор на цели: например, те взривиха най-скъпия хотел в столицата, защото отказа да затвори (така да се каже, няма защо да обслужва експлоататорите). Това е една от причините, поради които техният „фестивал на неподчинението“ стана участ за малцина радикали, но възкачването на Гянендра промени ситуацията: милиони преминаха на страната на партизаните.

В последните етапи на гражданската война властта на краля се простираше само до столицата и основните туристически маршрути в Хималаите . До 2008 г. правителството постигна споразумение с маоистите без монарха и Непал се превърна в република, обединена с Пекин . Сега везните сякаш са се наклонили в полза на Индия.

Президент на Непал все още е Рам Чандра Паудел, представляващ партията „Непалски конгрес“. Това е умерена монархическа партия и е революционната сила, която свали династията Рама през 50-те години на миналия век с участието на Делхи. Именно Паудел, до голяма степен церемониална фигура, се съгласи с лидерите на „зумерите“ да прехвърли властта на бившия съдия.

До този момент правителството и парламентът бяха контролирани от сила, създадена от обединението на Комунистическата партия с част от маоистите, чийто лидер, другарят Прачанда, нарича Ленин, Сталин и Мао Дзедун свои учители . Вторият съпредседател на партията, сваленият министър-председател Хадга Прасад Шарма Оли, представляваше системните комунисти и направи много за преориентирането на Непал към Китай .

В същото време забраната на социалните мрежи, която толкова много възмути младежта, последва веднага след завръщането на Оли от Китай, където всички тези социални мрежи отдавна са под контрол.

Няма обаче преки доказателства за чуждестранно участие в събитията в Катманду, освен ако не броим ChatGPT. Бурята наистина изглеждаше спонтанна и имаше богата предистория: децата на управляващия елит се хвалеха със сладкия живот, публикувайки снимки в интернет.

Вместо да забранят социалните мрежи за собствените си дисиденти, така нареченото комунистическо правителство ги забрани за цялата страна - много бедни и много „млади“ (средната възраст на населението е 25 години) дори по азиатските стандарти . Последвалата революция беше осъществена за два дни и без социални мрежи, по старомодния начин - с арматура и други подръчни средства.

Не е факт, че Китай загуби от Индия в Непал, но всъщност със сигурност загуби от себе си, от КНР от маоисткия период. Формално маоистите бяха в непалското правителство, но революцията на Зумерите е истински маоизъм, пречистен от приноса на Дън Сяопин и последвалите го председатели.

Сегашният Пекин действаше в Катманду чрез системната Комунистическа партия и не подкрепяше маоистите по време на гражданската война. Това може да изглежда парадоксално, но е, напротив, логично: Комунистическата партия на КНР официално или фактически се отказа от онези постулати на Мао, които бяха възприети на знамето в Непал: партизанска война и перманентна революция.

През последните десет години от управлението си, Великият кормчия използва не държавни органи, а тълпа от необразована младеж за терор и политическа борба. „Най-възвишените и проспериращите са най-глупавите, а най-унижените и нуждаещите се са най-умните“, казва Мао по онова време.

„Само младежта е свободна от предразсъдъци и е готова да приложи идеите на Мао до победоносен край“, постулира съпругата на председателя Цзян Цин, фактически лидер на Културната революция.

Разправата между бандите на Червената гвардия за това коя е по-умна сред тях ескалира в клане в Ухан, което армията разпръсква на свой риск. В Шанхай е извършен държавен преврат срещу официалните власти, но Мао приветства комуната и приближава нейния лидер Ван Хунвен толкова близо до себе си, че го прави втори човек в партията. Заради това самият Велик кормчия рискува преждевременната си смърт: дремещият Ван подстрекава личния лекар на Мао да лекува грохналия председател със счукани перли.

След смъртта на Мао, който балансира между Червената гвардия и „реалистичните“ фракции, Цин и Ван се опитват да завземат властта, но реалистите печелят, обвинявайки загубилите за ексцесиите на Културната революция.

Така се слага край на ерата на големия хаос, но едновременно с това и на ерата на „четирите свободи“, включително свободата да се критикуват „началствата“ (с изключение на Мао, разбира се) и да се публикуват антиавторитарни дадзъбао (стенни вестници) - социалните мрежи от ерата на хунвейбинската Червена гвардия.

Непалската „зумерна революция“ с горещия парламент и терора срещу семействата на нежелани хора не е ноу-хау, а почти пълно копие на ексцесиите на Червената гвардия, само че вместо ChatGPT, хунвейбините имаха малката червена книжка.

Дори надписите по „местата на бойната им слава“ са идентични, само подписите се различават. Вместо „Да живее Непал! Да живее младежта от поколение Z!“ преди беше „Да живее председателят Мао! Да живее Великата културна революция!“.

Подбуденият бунт на китайската младеж, както и на съвременните непалци, беше насочен към управляващия елит, уж затънал в бюрокрация, ретроградност и корупция. Това е матрицата, но тя е възпроизведена не в наръчниците на „цветните революции“, а в дацзъбао на Културната революция.

Ако изкуственият интелект, след като анализира материалната история на човечеството, реши да направи своя собствена революция, тактически той вероятно ще бъде ориентиран към методите на китайското мнозинство, политически към най-древните цивилизации, а географски към Хималайските планини, които в съзнанието на хората са най-близо до висшите сили.

Според новия канон на „Терминатора“, Скайнет придоби съзнание в края на август 2025 г. Да се надяваме, че Непал не е първата му жътва, а просто Червените гвардейци, на които нищо човешко не им е чуждо, отново ще се развихрят.

Превод: ЕС



